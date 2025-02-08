Santorini büyük depreme hazırlanıyor: Santorini Yanardağı nerede? Santorini Yanardağı en son ne zaman patladı?

SANTORİNİ YANARDAĞI EN SON NE ZAMAN PATLADI?

Santorini'deki yanardağ en son 1950 yılında patladı. Bu patlama küçük çaplıydı ve büyük bir yıkıma yol açmadı. Ancak, Santorini'nin en ünlü volkanik patlaması MÖ 1600 civarında gerçekleşen Minos Patlamasıdır. Bu devasa patlama, Girit’teki Minos uygarlığını zayıflatarak büyük tsunamilere ve iklim değişikliklerine yol açtı.





