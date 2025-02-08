Santorini büyük depreme hazırlanıyor: Santorini Yanardağı nerede? Santorini Yanardağı en son ne zaman patladı?

Son günlerde, Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler nedeniyle Santorini Yanardağı yeniden gündeme geldi. Bu sismik hareketlilik, bölgedeki volkanik faaliyetlerin artabileceği endişesini doğurdu. Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki turistik Santorini Adası'ndaki yanardağda ani sismik hareket gözlendiği bildirildi. Santorini Adası'nda olası bir yanardağ patlamasına karşı "kırmızı kod" ile acil durum ilan edilirken, Yunan adalarında tsunami uyarıları yapılıyor. Peki, Santorini Yanardağı nerede? Santorini Yanardağı en son ne zaman patladı?

Santorini büyük depreme hazırlanıyor: Santorini Yanardağı nerede? Santorini Yanardağı en son ne zaman patladı? - 1

Santorini Yanardağı, Yunanistan’ın güneyinde, Ege Denizi'nde yer alır. Santorini Adası, aslında büyük bir yanardağın kalderasının bir parçasıdır. Bu kaldera, binlerce yıl önce meydana gelen büyük patlamalar sonucu oluşmuştur.

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Santorini büyük depreme hazırlanıyor: Santorini Yanardağı nerede? Santorini Yanardağı en son ne zaman patladı? - 2

Santorini, Ege Adaları’nın güneyinde, Kiklad Adaları’na bağlıdır ve Atina’nın yaklaşık 200 km güneydoğusunda bulunur. Yanardağın en aktif kısmı, Santorini'nin ortasında yer alan Nea Kameni ve Palea Kameni adlı küçük adacıklardır. Buralarda zaman zaman gaz çıkışları ve küçük volkanik hareketler gözlemlenir.

Santorini büyük depreme hazırlanıyor: Santorini Yanardağı nerede? Santorini Yanardağı en son ne zaman patladı? - 3

SANTORİNİ YANARDAĞI EN SON NE ZAMAN PATLADI?

Santorini'deki yanardağ en son 1950 yılında patladı. Bu patlama küçük çaplıydı ve büyük bir yıkıma yol açmadı. Ancak, Santorini'nin en ünlü volkanik patlaması MÖ 1600 civarında gerçekleşen Minos Patlamasıdır. Bu devasa patlama, Girit’teki Minos uygarlığını zayıflatarak büyük tsunamilere ve iklim değişikliklerine yol açtı.


Santorini büyük depreme hazırlanıyor: Santorini Yanardağı nerede? Santorini Yanardağı en son ne zaman patladı? - 4

Santorini hâlâ aktif bir volkan olup Nea Kameni ve Palea Kameni adalarında zaman zaman gaz çıkışları ve küçük depremler gözlemlenmektedir.

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