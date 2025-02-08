Santorini büyük depreme hazırlanıyor: Santorini Yanardağı nerede? Santorini Yanardağı en son ne zaman patladı?
Son günlerde, Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler nedeniyle Santorini Yanardağı yeniden gündeme geldi. Bu sismik hareketlilik, bölgedeki volkanik faaliyetlerin artabileceği endişesini doğurdu. Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki turistik Santorini Adası'ndaki yanardağda ani sismik hareket gözlendiği bildirildi. Santorini Adası'nda olası bir yanardağ patlamasına karşı "kırmızı kod" ile acil durum ilan edilirken, Yunan adalarında tsunami uyarıları yapılıyor. Peki, Santorini Yanardağı nerede? Santorini Yanardağı en son ne zaman patladı?
Santorini Yanardağı, Yunanistan’ın güneyinde, Ege Denizi'nde yer alır. Santorini Adası, aslında büyük bir yanardağın kalderasının bir parçasıdır. Bu kaldera, binlerce yıl önce meydana gelen büyük patlamalar sonucu oluşmuştur.