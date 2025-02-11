Santorini depremleri için yanardağ alarmı: "İyimserlik açığı kapandı, yeni bir volkan oluşabilir"

Santorini ve Amorgos arasındaki deniz bölgesinde kesintisiz hareketlilik devam ediyor.

Dün gece geç saatlerde 5.3 ve 5’lik çifte sarsıntının ardından 4 büyüklüğünde 4 deprem ve 3’ün üzerinde onlarca deprem daha meydana geldi.

Yunan yetkiliere göre bu, Kiklad bölgesindeki sismik dizinin başlangıcından bu yana meydana gelen en güçlü sarsıntı olarak kayıtlara geçti.

Jeodinamik Enstitüsü'ne göre depremin merkez üssü Santorini ve Amorgos arasındaki deniz bölgesiydi. Derinliği 17 kilometre olarak gerçekleşti.

Naftemporiki gazetesine göre Jeoloji Profesörü Avraam Zelilidis, depremlerin volkanik faaliyetlerle bağlantılı olduğunu, bölgede yeni bir volkan oluşumu ihtimalinin bulunduğunu belirtti.