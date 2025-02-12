Santorini depremlerinde “gizli" süreç: Volkanik patlama endişesi büyüyor
Yunan adaları Santorini ve Amargos, büyük depreme hazırlanıyor. Sallantıların bir yanardağ patlamasına neden olup olmayacağı konusu ise henüz belirsiz. Fransız Le Monde gazetesine konuşan Fransız bilim insanları, "depremlerin spesifik diziliminin" volkanik sıvıların fay bölgesine enjekte edilmesi gibi gizli bir süreci akla getirebileceğini belirtti. Grenoble Üniversitesi'nden Florent Brenguie, "Kayganlaştırıcı görevi gören bu sıvılar plakaların hareket etmesine neden olabilir” dedi. (Haber: Derya Doğan)
Santorini, Amorgos ve Kiklad'daki diğer adalarda yaşayanlar, iki haftadan fazla bir süredir yerin ayaklarının altında sallandığı, sürekli duyulan ürpertici bir gümbürtünün duyulduğu ve büyük bir depremin endişesinin arttığı günler yaşıyor.
Yunanistan basınına göre son günlerde hareketliliğin kademeli olarak azalacağı beklentisi varken, sallantıların sıklığı ve yoğunluğu arttı. Bu sabah saat 03.14'te 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Daha sonra Richter ölçeğine göre en az 4 büyüklüğünde art arda sarsıntılar yaşandı.
Santorini, Amorgos, Ios ve Anafi'deki okullar kapalı kalmaya devam edecek.
Çoğu uzman artık bu hareketliliğin haftalarca hatta aylarca sürebileceği konusunda hemfikir.