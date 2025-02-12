Santorini depremlerinde “gizli" süreç: Volkanik patlama endişesi büyüyor

ÜÇ SENARYO MASADA

MEGA TV kanalına konuşan Doğal Afetler profesörü Kostas Synolakis, Santorini'deki sismik aktivitenin süresi hakkında bir tahminde bulunmaktan kaçınırken, volkanik bir patlama olasılığını da göz ardı etmiyor.

Synolakis, “Orada yaşasaydım ve evim modern bina yönetmelikleriyle iyi inşa edilmiş olsayd” Santorini'ye dönerdim” dedi.

Synolakis’e göre Santorini'deki sismik aktivite için üç senaryo var. Dediği gibi, “ilk ve iyi senaryo” deprem sürüsünün 2011-2012'de olduğu gibi durması.

“İkincisi daha büyük bir deprem olabilir, ancak kimse büyüklüğünü kolayca belirleyemez” diyen Synolakis'e göre önemli olan depremlerin merkez üslerinin ne kadar uzağa yayıldığı: “Örneğin çok daha güneydeyse, bu bize deformasyon alanının çok daha büyük olduğunu gösterir. Yapılması gereken mantıklı şey, bölgeye her 15 günde bir bakmaktır.”

Son olarak, üçüncü bir senaryoya göre Synolakis, şöyle konuştu: “Santorini, Nea Kammeni veya Kolumbo'da küçük bir patlama olabilir, ancak bu korkulacak bir şey değil. Son 100 yılda Santorini'de 1925-1926, 1939-1941 ve 1950 yıllarında üç küçük patlama oldu ve bildiğimiz kadarıyla herhangi bir can kaybı yaşanmadı”