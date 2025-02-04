Santorini nerede, Türkiye'ye yakın mı? Santorini Yanardağı konumu

Gündemdeki haberler ardından "Santorini" ve "Santorini Yanardağı"nın konumu merak ediliyor. Popüler Adada son zamanlarda meydana gelen küçük depremler, yetkililerin dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunmasını gerektiriyor. Peki, Santorini nerede, Türkiye'ye yakın mı?

Santorini nerede, Türkiye'ye yakın mı? Santorini Yanardağı konumu - 1

Muhteşem manzaraları ve ikonik beyaz badanalı binalarıyla ünlü pitoresk Yunan adasının bir parçası olan Santorini yanardağı, son zamanlarda artan volkanik aktivite gösterdi ve yetkilileri hem sakinleri hem de gezginleri uyarmaya yöneltti.

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Santorini nerede, Türkiye'ye yakın mı? Santorini Yanardağı konumu - 2

Son üç günde bölgede 200'den fazla deniz altı depremi kaydedilmesinin ardından, hepsi popüler yaz tatili destinasyonları olan yakındaki Ege Denizi adalarında da önlemler alındı.

Santorini nerede, Türkiye'ye yakın mı? Santorini Yanardağı konumu - 3

Adadaki cep telefonları kaya kayması olasılığına ilişkin uyarılarla çalkalanırken, birkaç deprem yüksek sesli gümbürtülere neden oldu. Yetkililer, adanın eski limanı da dahil olmak üzere, uçurumlara yakın olan bazı sahil bölgelerine erişimi yasakladı.

Santorini nerede, Türkiye'ye yakın mı? Santorini Yanardağı konumu - 4

SANTORİNİ VE SANTORİNİ YANARDAĞI  NEREDE?

Santorini Yanardağı, Yunanistan'ın güneydoğusunda, Ege Denizi'nde bulunan Santorini Adası’nda yer almaktadır. Ege Adaları'nın güneyinde yer alan bu yanardağ, Hellenik Volkanik Yayının bir parçasıdır ve aktif bir yanardağdır.

Santorini nerede, Türkiye'ye yakın mı? Santorini Yanardağı konumu - 5

Santorini, volkanik patlamalar sonucu oluşmuş bir takımadadır ve MÖ 1600 civarında gerçekleşen büyük patlama ile bugünkü hilal şeklini almıştır. Bu patlama, Minos Uygarlığı'nın çöküşü ve efsanevi Atlantis efsanesi ile ilişkilendirilmektedir.

Santorini nerede, Türkiye'ye yakın mı? Santorini Yanardağı konumu - 6

Günümüzde ise Santorini, turistik bir cennet olarak bilinir, ancak yanardağ hala potansiyel bir tehlike oluşturmaktadır.

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