Santorini nerede, Türkiye'ye yakın mı? Santorini Yanardağı konumu
Gündemdeki haberler ardından "Santorini" ve "Santorini Yanardağı"nın konumu merak ediliyor. Popüler Adada son zamanlarda meydana gelen küçük depremler, yetkililerin dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunmasını gerektiriyor. Peki, Santorini nerede, Türkiye'ye yakın mı?
Muhteşem manzaraları ve ikonik beyaz badanalı binalarıyla ünlü pitoresk Yunan adasının bir parçası olan Santorini yanardağı, son zamanlarda artan volkanik aktivite gösterdi ve yetkilileri hem sakinleri hem de gezginleri uyarmaya yöneltti.