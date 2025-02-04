Santorini nerede, Türkiye'ye yakın mı? Santorini Yanardağı konumu

Adadaki cep telefonları kaya kayması olasılığına ilişkin uyarılarla çalkalanırken, birkaç deprem yüksek sesli gümbürtülere neden oldu. Yetkililer, adanın eski limanı da dahil olmak üzere, uçurumlara yakın olan bazı sahil bölgelerine erişimi yasakladı.