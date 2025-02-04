Santorini Yanardağı patlarsa ne olur? Patlama Türkiye'ye etki eder mi?

Eğer yanardağ patlarsa, lav akıntıları, kül yağışı ve potansiyel tsunamiler gibi tehlikeler söz konusu olabilir. Bu durum, hem Santorini Adası'ndaki yerleşim yerlerini hem de çevredeki bölgeleri etkileyebilir. Yetkililer, bölgedeki sismik ve volkanik aktiviteleri yakından izlemekte ve olası bir patlamaya karşı hazırlıklı olmak için önlemler almaktadır.
Bu nedenle, Santorini Yanardağı'nın patlaması durumunda, bölgedeki insanların güvenliği için tahliye planları ve acil durum protokolleri büyük önem taşımaktadır.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasına yönelik açıklama yaptı. Prof. Dr. Ercan, bu deprem fırtınasının kökeninin tamamen denizin içindeki yanardağa bağlı olduğunu öne sürdü. Santorini Yanardağı ile ilişkili bir deprem fırtınası yaşandığını dile getiren Prof. Dr. Ercan, "Magmadan yaklaşık 45 kilometre derinden gelen, 1200 santigrat derece sıcaklığındaki erimiş yüksek kıvamlı magma, yüksek basınçla yukarıdaki magma odalarını dolduruyor. Yaklaşık 250 kilobarlık basınçla ve 2 bin 200 santigrat derece sıcaklıkla oraya basıyor. Bu baskı, bölgenin patlama için basıncını artırıyor. Basıncın artması sonucunda da depremler oluşuyor" diye konuştu.
Prof. Dr. Ercan, "Herkes bunun sonucunda ne olacak diye merak ediyor. Bunun sonucunda, taş ve topakların fırlatıldığı patlama gerçekleşebilir. Bu patlama etkin olur. Deprem üretimi de olabilir. Bu üretim de 5 ile 7 arasında sarsıntıya da neden olabilir. Depremle birlikte süpürtü dalgaları oluşabilir. Bu dalgalar bütün Ege'deki adaları, Girit'i, Yunanistan kıyılarını ve Türkiye kıyılarını da etkileyebilir" ifadelerini kullandı.
Santorini Yanardağı'nın olası bir patlaması, hem ada hem de çevresi için ciddi sonuçlar doğurabilir. Tarihte, yaklaşık MÖ 1600 civarında gerçekleşen büyük bir patlama, Minos Uygarlığı'nın çöküşüne katkıda bulunmuş ve geniş bir bölgeyi etkilemiştir.
Günümüzde, Santorini'de artan sismik aktiviteler ve magma birikimi gözlemlenmektedir. Son zamanlarda, adada 3 ila 4.9 büyüklüğünde çok sayıda deprem kaydedilmiş, bu da yetkilileri önlem almaya sevk etmiştir. Okullar kapatılmış, kurtarma ekipleri ve insansız hava araçları konuşlandırılmıştır.
İlerleyen süreçte oluşabilecek yanardağ patlamasının sonuçlarıyla ilgili de öngörülerini paylaşan Prof. Dr. Ercan, şunları söyledi:
"Yanardağ patlamaya yakınmış gibi bir bilimsel görüntü veriyor. Bunun sonucunda eğer oradaki kabuğun direncini yenerse, yarıp patlayabilir. Ama yenemezse bir süre dinginliğe gidip daha sonra tekrar aktif hale gelir. Oradaki gerginlik birikimi yerin kırılma direncini yenerse patlar. Patlarsa içinden lavlar akar. Volkan bombası dediğimiz taşları fırlatır. Akıntı olur, Santorini Adası'ndaki bu akıntı, doğrudan doğruya Santorini kentini etkiler. Ada daha genişler, daha toprak kazanır. Akıntı patladıktan sonra, aylarca hatta birkaç yıl bile sürebilir. Patlamalı olursa deprem eşliğinde gerçekleşebilir."