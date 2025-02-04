Santorini Yanardağı patlarsa ne olur? Patlama Türkiye'ye etki eder mi?

TÜRKİYE KIYILARINI DA ETKİLEYEBİLİR

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasına yönelik açıklama yaptı. Prof. Dr. Ercan, bu deprem fırtınasının kökeninin tamamen denizin içindeki yanardağa bağlı olduğunu öne sürdü. Santorini Yanardağı ile ilişkili bir deprem fırtınası yaşandığını dile getiren Prof. Dr. Ercan, "Magmadan yaklaşık 45 kilometre derinden gelen, 1200 santigrat derece sıcaklığındaki erimiş yüksek kıvamlı magma, yüksek basınçla yukarıdaki magma odalarını dolduruyor. Yaklaşık 250 kilobarlık basınçla ve 2 bin 200 santigrat derece sıcaklıkla oraya basıyor. Bu baskı, bölgenin patlama için basıncını artırıyor. Basıncın artması sonucunda da depremler oluşuyor" diye konuştu.



Prof. Dr. Ercan, "Herkes bunun sonucunda ne olacak diye merak ediyor. Bunun sonucunda, taş ve topakların fırlatıldığı patlama gerçekleşebilir. Bu patlama etkin olur. Deprem üretimi de olabilir. Bu üretim de 5 ile 7 arasında sarsıntıya da neden olabilir. Depremle birlikte süpürtü dalgaları oluşabilir. Bu dalgalar bütün Ege'deki adaları, Girit'i, Yunanistan kıyılarını ve Türkiye kıyılarını da etkileyebilir" ifadelerini kullandı.