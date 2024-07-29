Santorini'de aşırı turizm sorunu: Adım atılacak yer kalmadı

Yunanistan'ın güneydoğusunda yer alan ve en gözde turistik noktalarından birisi olarak bilinen Santorini Adası aşırı turizmden şikayetçi. Altyapının eski olduğundan dert yanan Santorini sakinleri olduğu kadar altyapının iyileştirilerek turizm gelirlerinden daha fazla pay almak isteyenler de var.

Santorini'de aşırı turizm sorunu: Adım atılacak yer kalmadı - 1

Yunanistan'ın gündeydoğusundaki Santorini Adası ülkenin en turistik noktalarından biri. Santorini'yi her yıl 3,4 milyonun üzerinde turist ziyaret ediyor.

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Santorini'de aşırı turizm sorunu: Adım atılacak yer kalmadı - 2

Turistlerin rağbet göstermesi Ada ekonomisi için iyi olsa da bazı ada sakinleri aşırı turistlerin yarattığı sorunlardan şikayetçi.

Santorini'de aşırı turizm sorunu: Adım atılacak yer kalmadı - 3

Adada bir otel işleten Georgios Damigos günlük ziyaretçi sayısında adeta patlama yaşandığını söylüyor.

Santorini'de aşırı turizm sorunu: Adım atılacak yer kalmadı - 4

NÜFUS 20 BİN

Santorini nüfusu yaklaşık 20 bin kişiden oluşuyor.

Santorini'de aşırı turizm sorunu: Adım atılacak yer kalmadı - 5

Turistlerin kısıtlı sayıda konut bulunan adana ev kiralaması, Santorini'deki kira fiyatlarını artırmış durumda.

Santorini'de aşırı turizm sorunu: Adım atılacak yer kalmadı - 6

Sadece artan kiralar değil turistler yüzünden çevrede biriken çöpler ve gürültü kirliliği de ada sakinlerinin şikayetleri arasında yer alıyor.

Ada sokaklarında turistler için üzerinde "Sizin tatiliniz ama bizim yuvamız" yazılı uyarı levhası bile var.

Santorini'de aşırı turizm sorunu: Adım atılacak yer kalmadı - 7

Bazı noktalardaysa "Buraya çöp dökmeyin" yazıları göze çarpıyor.

Santorini'de aşırı turizm sorunu: Adım atılacak yer kalmadı - 8

Yerel yöneticiler merkezi hükümetin adaya günlük ziyaretçi kotası getirmesini talep ediyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis ülkenin ünlü adalarındaki turizm patlamasından haberdar.

Santorini'de aşırı turizm sorunu: Adım atılacak yer kalmadı - 9

Bu adalara önümüzdeki yıldan itibaren gelecek kruvaziyer gemilerinin sayısında kısıtlamaya gidilmesinin planlandığını açıkladı.

Santorini'de aşırı turizm sorunu: Adım atılacak yer kalmadı - 10

Santorini Ticaret Birliği Başkan Yardımcısı Alexandros Pelekanos gibi bazı isimlerse aşırı turizmden şikayet etmek bir yana, adanın turizmden aldığı payın artırılması gerektiğini savunuyor.

Santorini'de aşırı turizm sorunu: Adım atılacak yer kalmadı - 11

TURİZM GELİRLERİNDE YÜZDE 16 ARTIŞ

Santorini'deki turizm patlaması Yunanistan genelinde de etkili.

Bu yılın ilk 5 ayında turizm gelirleri yüzde 16 yükseldi.

Bu yıl sonunda geçen yılın turist rekorunun kırılması ve 33 milyondan fazla turistin Yunanistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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