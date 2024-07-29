Santorini'de aşırı turizm sorunu: Adım atılacak yer kalmadı
Yunanistan'ın güneydoğusunda yer alan ve en gözde turistik noktalarından birisi olarak bilinen Santorini Adası aşırı turizmden şikayetçi. Altyapının eski olduğundan dert yanan Santorini sakinleri olduğu kadar altyapının iyileştirilerek turizm gelirlerinden daha fazla pay almak isteyenler de var.
Yunanistan'ın gündeydoğusundaki Santorini Adası ülkenin en turistik noktalarından biri. Santorini'yi her yıl 3,4 milyonun üzerinde turist ziyaret ediyor.