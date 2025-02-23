Santorini'de heyelan alarmı: İHA'lar kullanılarak risk haritası çıkarılıyor
Sismik krizin ortasındaki Yunan adalarından Santorini'de yüksek heyelan riskinin yalnızca depremlerle değil şiddetli yağışlarla da tetiklenebileceği bildirildi. Bilim camiası, Santorini'deki heyelan sorununu yakından takip ediyor. Veriler, yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörlerle donatılmış insansız hava araçları (İHA'lar) olmak üzere modern ekipmanlar kullanılarak toplanıyor. Bu sayede bölgede yüksek riskli alanlar tespit edilerek en kısa sürede önlem alınması hedefleniyor. İşte depremlerle sarsılan Santorini'de heyelan haritası...
OKULLAR BİR HAFTA DAHA TATİL
Yunanistan Deprem Riski Değerlendirme ve Risk Azaltma Komitesi, son depremsel aktiviteleri analiz eden bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından yetkililer, Yamurgi, Niyoz, Anafiya ve Santorini adalarında okulların 28 Şubat'a kadar tatil olacağını duyurdu.