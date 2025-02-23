Santorini'de heyelan alarmı: İHA'lar kullanılarak risk haritası çıkarılıyor

Sismik krizin ortasındaki Yunan adalarından Santorini'de yüksek heyelan riskinin yalnızca depremlerle değil şiddetli yağışlarla da tetiklenebileceği bildirildi. Bilim camiası, Santorini'deki heyelan sorununu yakından takip ediyor. Veriler, yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörlerle donatılmış insansız hava araçları (İHA'lar) olmak üzere modern ekipmanlar kullanılarak toplanıyor. Bu sayede bölgede yüksek riskli alanlar tespit edilerek en kısa sürede önlem alınması hedefleniyor. İşte depremlerle sarsılan Santorini'de heyelan haritası...

Santorini'de heyelan alarmı: İHA'lar kullanılarak risk haritası çıkarılıyor - 1

OKULLAR BİR HAFTA DAHA TATİL

Yunanistan Deprem Riski Değerlendirme ve Risk Azaltma Komitesi, son depremsel aktiviteleri analiz eden bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yetkililer, Yamurgi, Niyoz, Anafiya ve Santorini adalarında okulların 28 Şubat'a kadar tatil olacağını duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Santorini'de heyelan alarmı: İHA'lar kullanılarak risk haritası çıkarılıyor - 2

HEYELAN SORUNU MERCEK ALTINDA

Bilim camiası, özellikle son zamanlarda Santorini ve Amorgos arasındaki deniz alanında kaydedilen artan sismik aktivite göz önüne alındığında, Santorini'deki heyelan sorununu yakından takip ediyor.

Son teknoloji kısa menzilli uzaktan algılama ekipmanları kullanılarak, adada sık görülen heyelan olaylarının kötüleşebileceği alanlar haritalandırılıyor.

Santorini'de heyelan alarmı: İHA'lar kullanılarak risk haritası çıkarılıyor - 3

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERALAR VE İHA'LAR SAHADA

Bu yeni çalışma, bölgedeki artan sismik aktiviteye yanıt olarak kurulan Disiplinlerarası Risk ve Kriz Yönetimi Komitesi aracılığıyla başlatılan operasyonlardan biri.

Veriler, özellikle yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörlerle donatılmış insansız hava araçları (İHA'lar) olmak üzere modern, yenilikçi ekipmanlar kullanılarak toplanıyor.

Santorini'de heyelan alarmı: İHA'lar kullanılarak risk haritası çıkarılıyor - 4

ÇÖKME RİSKİ TAŞIYAN ALANLAR BELİRLENİYOR

Çalışmalar, yüksek risk taşıyan ve önemli insan varlığına sahip bölgelere odaklanacak.

Bu alanların Athinios Koyu, Eski Liman, Ammoudi, Armeni ve Thirasia'daki Korfos'u içerdiği belirtiliyor.

Toplanan veriler işlenerek, depremden veya aşırı hava koşullarından (örneğin bu yamaçlarda erozyonu hızlandıran yoğun yağış gibi) kaynaklanan en ufak bir sarsıntıyla çökme riski taşıyan noktalar belirleniyor.

Santorini'de heyelan alarmı: İHA'lar kullanılarak risk haritası çıkarılıyor - 5

SANTORİNİ'DE DEPREM ALARMI

Depremler nedeniyle yetkililer, kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınılmasını, terk edilmiş veya eski yapıların yakınına yaklaşılmamasını ve kıyı bölgelerinden uzak durulmasını öneriyor.

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