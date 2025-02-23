Santorini'de heyelan alarmı: İHA'lar kullanılarak risk haritası çıkarılıyor

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERALAR VE İHA'LAR SAHADA

Bu yeni çalışma, bölgedeki artan sismik aktiviteye yanıt olarak kurulan Disiplinlerarası Risk ve Kriz Yönetimi Komitesi aracılığıyla başlatılan operasyonlardan biri.

Veriler, özellikle yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörlerle donatılmış insansız hava araçları (İHA'lar) olmak üzere modern, yenilikçi ekipmanlar kullanılarak toplanıyor.