Santorini’de korku dolu bekleyiş: Uzmanlar: “Deprem ne kadar geç olursa o kadar büyük olacak”

Yunan adaları Santorini, Amorgos ve Anafi’de sallantılar devam ediyor.

Dün gece 30 dakika içinde bölgede Richter ölçeğine göre 4,1 ile 4,8 büyüklüğünde 6 deprem meydana gelirken, hareketliliğin başlangıcından bu yana meydana gelen en büyük deprem dün sabah kaydedildi ve ilk kez Richter ölçeğine göre 5,2’ye ulaştı.

Yetkililerin endişeleri ve belirsizlikleri nedeniyle binlerce kişi hava ve deniz yoluyla Santorini'yi terk ederek Atina ve diğer yerlere sığınıyor.

Ancak büyük bir deprem aynı zamanda tsunamiye de yol açabilir, bu nedenle yetkililer insanları büyük bir deprem hissetmeleri halinde kıyı bölgelerinden uzak durmaları ve iç kesimlere doğru gitmeleri konusunda uyardı.