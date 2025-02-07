Santorini'de korkutan bekleyiş: "Adayı sarsan depremler haftalarca sürebilir"
Santorini başta olmak üzere Yunan adaları "benzeri görülmemiş" bir sismik krizin ortasında. Yetkililer, adayı sallayan son büyük depremin ardından olağanüstü hal ilan etti. Bilim insanları, Yunanistan'da modern zamanlarda daha önce böyle bir şey yaşanmadığını söylüyor. Depremler silsilesi geçen yaz Santorini'deki bir yanardağın uyanmasıyla başladı. Ocak ayında ise sismik aktivitede bir "artış" oldu. Peki adada neler oluyor? Bölgeyi kaosa sürükleyen bu depremler dizisi ne kadar daha devam edecek?
BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SİSMİK KRİZ
Santorini ve bölgedeki diğer Yunan adaları, "benzeri görülmemiş" bir sismik krizin ortasında.
Bölge sakinleri, turistler arasında kartpostal gibi manzaralarıyla popüler olan Yunan adasında devam eden depremlerin etkisinden korkuyor.