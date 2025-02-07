Santorini'de korkutan bekleyiş: "Adayı sarsan depremler haftalarca sürebilir"

"SİSMİK BİR KRİZİN ORTASINDAYIZ"

Bu durum geçen yaz Santorini'deki bir yanardağın uyanmasıyla başladı. Ocak ayında sismik aktivitede bir "artış" oldu ve daha küçük depremler kaydedildi.

Bu hareketlilik son bir haftada daha da arttı.

Pazar gününden bu yana binlerce deprem kaydedildi, çarşamba günkü deprem ise şu ana kadar kaydedilenlerin en büyüğü oldu.

Dr. Gasnas, "Sismik bir krizin ortasındayız" dedi.