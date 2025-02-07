Santorini'de panik sürüyor, adaya giden Miçotakis ise iyimser: "Yakında biter, hayat normale döner"
Santorini başta olmak üzere Yunan adaları "benzeri görülmemiş" bir sismik krizin ortasında. Yetkililer, adayı sallayan son büyük depremin ardından olağanüstü hal ilan etti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, hareketliliğin zirve yaptığı Santorini'ye gitti. Halktan sakin olmasını isteyen Miçotakis, adanın geleceği konusunda ise iyimser. Yunanistan Başbakanı, kısa sürede bu hareketliliğin biteceğine ve adadaki günlük yaşamın normale döneceğine inanıyor.
BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SİSMİK KRİZ
Santorini ve bölgedeki diğer Yunan adaları, "benzeri görülmemiş" bir sismik krizin ortasında.
Bölge sakinleri, turistler arasında kartpostal gibi manzaralarıyla popüler olan Yunan adasında devam eden depremlerin etkisinden korkuyor.