Santorini'de panik sürüyor, adaya giden Miçotakis ise iyimser: "Yakında biter, hayat normale döner"

Santorini başta olmak üzere Yunan adaları "benzeri görülmemiş" bir sismik krizin ortasında. Yetkililer, adayı sallayan son büyük depremin ardından olağanüstü hal ilan etti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, hareketliliğin zirve yaptığı Santorini'ye gitti. Halktan sakin olmasını isteyen Miçotakis, adanın geleceği konusunda ise iyimser. Yunanistan Başbakanı, kısa sürede bu hareketliliğin biteceğine ve adadaki günlük yaşamın normale döneceğine inanıyor.

Santorini'de panik sürüyor, adaya giden Miçotakis ise iyimser: "Yakında biter, hayat normale döner" - 1

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SİSMİK KRİZ

Santorini ve bölgedeki diğer Yunan adaları, "benzeri görülmemiş" bir sismik krizin ortasında.

Bölge sakinleri, turistler arasında kartpostal gibi manzaralarıyla popüler olan Yunan adasında devam eden depremlerin etkisinden korkuyor.

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Santorini'de panik sürüyor, adaya giden Miçotakis ise iyimser: "Yakında biter, hayat normale döner" - 2

OHAL İLAN EDİLDİ

Adanın 15 bin kişilik nüfusunun yaklaşık dörtte üçü tahliye edildi.

Yetkililer, adayı sallayan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından olağanüstü hal ilan etti.

Santorini'de panik sürüyor, adaya giden Miçotakis ise iyimser: "Yakında biter, hayat normale döner" - 3

MİÇOTAKİS SANTORİNİ'DE

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, sismik hareketliliği sürdüğü Santorini’ye gitti.

Bölgedeki operasyonları sürdüren itfaiye birimini ve hastaneyi ziyaret eden Miçotakis, daha sonra basin mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Halktan sakin olmasını isteyen Miçotakis, yetkililerden gelen uyarıların dikkate alınması gerektiğini hatırlattı.

Santorini'de panik sürüyor, adaya giden Miçotakis ise iyimser: "Yakında biter, hayat normale döner" - 4

BAŞBAKAN İYİMSER

Uzmanlardan gelen talimaların dikkate alındığını belirten  Miçotakis, “Olayı izlemeye devam edeceğiz, bilimsel bir değerlendirme yapmayacağız. Santroni ve diğer adalarda yaşayanlar, devletin güvencesi altında” dedi.

Yaşanan bu doğa olayının kısa sürede biteceğine inandığını belirten Miçotakis, ardından Santorini’de hayatın kısa süre içerisinde normal döneceğini söyledi.

Santorini'de panik sürüyor, adaya giden Miçotakis ise iyimser: "Yakında biter, hayat normale döner" - 5

DEPREMLER NE KADAR SÜRECEK?

"Deprem kümeleri" bilim insanlarını şaşırttı. Çoğu uzman bu tür bir örüntünün büyük bir şokla ilişkilendirilmediği için alışılmadık olduğunu söylüyor.

Peki adada neler oluyor? Bölgeyi kaosa sürükleyen bu depremler dizisi ne kadar daha devam edecek?

Santorini'de panik sürüyor, adaya giden Miçotakis ise iyimser: "Yakında biter, hayat normale döner" - 6

"AŞIRI VE KARMAŞIK OLAY"

Uzmanlar, adanın "aşırı ve karmaşık bir jeolojik olay" olarak nitelendirdiği bir durum yaşadığı konusunda hemfikir.

Atina Ulusal Gözlemevi'nin araştırma direktörü Dr. Athanassios Ganas, "Gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir durum, Yunanistan'da modern zamanlarda daha önce böyle bir şey görmemiştik." diye konuştu.

Santorini'de panik sürüyor, adaya giden Miçotakis ise iyimser: "Yakında biter, hayat normale döner" - 7

1950'LERDEN BERİ GÖRÜLMEDİ

Santorini, volkanların oluşturduğu bir ada zinciri olan Helenik Volkanik Yay üzerinde yer alıyor.

Ancak yakın zamanda, hatta 1950'lerden bu yana büyük bir patlama yaşanmadığı için, mevcut krizin nedeni belirsiz.

Uzmanlar, ana şok-artçı şok dizisinin kalıbına uymayan, nispeten küçük bir alanda çok sayıda deprem gördüklerini söylüyor.

Santorini'de panik sürüyor, adaya giden Miçotakis ise iyimser: "Yakında biter, hayat normale döner" - 8

"SİSMİK BİR KRİZİN ORTASINDAYIZ"

Bu durum geçen yaz Santorini'deki bir yanardağın uyanmasıyla başladı. Ocak ayında sismik aktivitede bir "artış" oldu ve daha küçük depremler kaydedildi.

Bu hareketlilik son bir haftada daha da arttı.

Pazar gününden bu yana binlerce deprem kaydedildi, çarşamba günkü deprem ise şu ana kadar kaydedilenlerin en büyüğü oldu.

Dr. Gasnas, "Sismik bir krizin ortasındayız" dedi.

Santorini'de panik sürüyor, adaya giden Miçotakis ise iyimser: "Yakında biter, hayat normale döner" - 9

DEPREMLER NE KADAR SÜRECEK?

Uzmanlara göre bu sismik krizin ne kadar devam edeceğiyle iligili net bir takvim oluşturmak imkansız.

BBC'ye konuşan sismologlar emin olmanın zor olduğu ve faaliyetin haftalarca sürebileceği konusunda uyardı.

Santorini'de panik sürüyor, adaya giden Miçotakis ise iyimser: "Yakında biter, hayat normale döner" - 10

TAKVİYE GÜÇLER KONUŞLANDIRILDI

Uzmanlar, bu deprem zincirinin büyük bir depremin öncüsü mü yoksa kendi başına bir olay mı olduğunu da bilmiyor.

Olası büyük bir depreme karşı adaya takviye polis birlikleri ve askeri güçler konuşlandırıldı.

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