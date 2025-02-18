Santorini'de sismik kriz: "Sular şimdilik duruldu, adanın geleceği belirsiz"

SANTORİNİ YANARDAĞI PATLAYACAK MI?

Yanardağ patlamaları sonucu oluşan volkanik bir ada olan Santorini, uyuyan yanardağı nedeniyle tehlike altında değil ancak magma hareketliliği sarsıntılara neden oluyor.

Volkanik patlama bekleyip beklemediği sorusuna sismolog Papazachos, "Hareketliliğin temel nedeni, tektonik ve magmatik süreçlerin etkileşimidir. Ancak bu, magmanın 8 kilometrelik kabuğu delerek yüzeye ulaşıp yeni bir volkanik patlamaya neden olacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.