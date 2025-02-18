Santorini'de sismik kriz: "Sular şimdilik duruldu, adanın geleceği belirsiz"

Santorini Adası çevresindeki deprem fırtınası neredeyse bir aydır devam ediyor. Yunan hükümetinin baş sismologu Costas Papazachos, Santorini ve çevre adalarda depremlerin sıklığının son günlerde azaldığını bildirdi. Sismik aktivitedeki mevcut azalmayı değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu vurgulayan bilim insanı, adanın geleceğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi. Denizin altındaki magma hareketliliğinin yeni bir volkanik patlamayı tetikleyip tetiklemeyeceği sorusu ise gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yanardağ patlamaları sonucu oluşan volkanik bir ada olan Santorini, uyuyan bir su altı yanardağının üzerinde bulunuyor.

Santorini'de sismik kriz: "Sular şimdilik duruldu, adanın geleceği belirsiz" - 1

KAÇIŞ LİMANI KURULUYOR

Ege Denizi'nde ocak ayının sonunda başlayan sismik kriz devam ediyor.

Yunanistan, büyük bir deprem meydana gelmesi durumunda insanların adayı güvenli bir şekilde terk edebilmesini sağlamak için Santorini'de acil durum kaçış limanı kuruyor.

DÜNYA HABERLERİ

Santorini'de sismik kriz: "Sular şimdilik duruldu, adanın geleceği belirsiz" - 2

DEPREM SIKLIĞI AZALDI, GÖRÜNÜM BELİRSİZ

Hükümetin baş sismologu Costas Papazachos, Santorini ve yakın adaları etkileyen depremlerin sıklığının son günlerde azaldığını bildirdi.

Ancak önümüzdeki haftalarda sarsıntıların devam edip etmeyeceğine ilişkin görünüm belirsizliğini koruyor.

Papazachos, "Ne yazık ki şimdilik beklemeliyiz. Bu sismik diziler çabuk bitmiyor. Kendi zaman çizelgelerini takip ediyorlar" diye konuştu.

Santorini'de sismik kriz: "Sular şimdilik duruldu, adanın geleceği belirsiz" - 3

OKULLAR ÜÇ HAFTADIR KAPALI

Bu ay meydana gelen ve birkaç dakikada bir hissedilen deniz altı depremleri nedeniyle binlerce bölge sakini Yunanistan anakarasına tahliye edildi.

Tahliyenin ardından Santorini ve yakınlardaki Ios, Amorgos ve Anafi adalarında olağanüstü hal ilan edildi.

Adalardaki okullar üç haftadır kapalı kalırken, güvenlik güçleri önlem amaçlı kurtarma ekipleri ve yedek jeneratörler kurdu.

Santorini'de sismik kriz: "Sular şimdilik duruldu, adanın geleceği belirsiz" - 4

SANTORİNİ YANARDAĞI PATLAYACAK MI?

Yanardağ patlamaları sonucu oluşan volkanik bir ada olan Santorini, uyuyan yanardağı nedeniyle tehlike altında değil ancak magma hareketliliği sarsıntılara neden oluyor.

Volkanik patlama bekleyip beklemediği sorusuna sismolog Papazachos, "Hareketliliğin temel nedeni, tektonik ve magmatik süreçlerin etkileşimidir. Ancak bu, magmanın 8 kilometrelik kabuğu delerek yüzeye ulaşıp yeni bir volkanik patlamaya neden olacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Santorini'de sismik kriz: "Sular şimdilik duruldu, adanın geleceği belirsiz" - 5

"BİRÇOK SÜRPRİZLE KARŞILAŞTIK"

Papazachos bölgedeki son durumla ilgili olarak, "Sadece sismografları değil, aynı zamanda yer deformasyonunu, gaz emisyonlarını ve uydu verilerini izleyen çok sayıda başka sistemi de izliyoruz. Şu anda, sismik aktivitedeki mevcut azalmayı değerlendirmek için henüz çok erken olduğundan, kesin bir tahminimiz yok. Birçok sürprizle karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Santorini'de sismik kriz: "Sular şimdilik duruldu, adanın geleceği belirsiz" - 6

Olağanüstü hal ilan edilen dört adanın sınırladığı su altı bölgesinde pazartesi günü 5.1 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

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