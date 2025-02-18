Santorini'de sismik kriz: "Sular şimdilik duruldu, adanın geleceği belirsiz"
Santorini Adası çevresindeki deprem fırtınası neredeyse bir aydır devam ediyor. Yunan hükümetinin baş sismologu Costas Papazachos, Santorini ve çevre adalarda depremlerin sıklığının son günlerde azaldığını bildirdi. Sismik aktivitedeki mevcut azalmayı değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu vurgulayan bilim insanı, adanın geleceğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi. Denizin altındaki magma hareketliliğinin yeni bir volkanik patlamayı tetikleyip tetiklemeyeceği sorusu ise gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yanardağ patlamaları sonucu oluşan volkanik bir ada olan Santorini, uyuyan bir su altı yanardağının üzerinde bulunuyor.
KAÇIŞ LİMANI KURULUYOR
Ege Denizi'nde ocak ayının sonunda başlayan sismik kriz devam ediyor.
Yunanistan, büyük bir deprem meydana gelmesi durumunda insanların adayı güvenli bir şekilde terk edebilmesini sağlamak için Santorini'de acil durum kaçış limanı kuruyor.