Santorini'de son durum: Fayın bir kısmı dolmaya başladı, senaryo değişiyor
Santorini ve Amorgos arasındaki deniz bölgesinde sarsıntılar bu sabah da devam etti. Yunanistan hükümeti alarm durumunu sürdürüyor. Selanik Aristoteles Üniversitesi Jeofizik Profesörü Kostas Papazachos, “Giderek daha iyimser oluyoruz" diyerek, bölgedeki fayların son durumunu değerlendirdi.
Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, Santorini ve Amorgos arasındaki deniz bölgesinde sabahın erken saatlerinde ikisi 4.1 ve biri 4.4 olmak üzere üç deprem kaydedildi.
Her üç deprem de enstitü tarafından “zayıf” olarak nitelendirildi. Bölgede her gün onlarca sarsıntı kaydedilmeye devam ediyor.
Dün ise en büyüğü sabah saatlerinde kaydedildi ve 4.8 büyüklüğündeydi.