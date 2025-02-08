Santorini'de son durum: Fayın bir kısmı dolmaya başladı, senaryo değişiyor

Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, Santorini ve Amorgos arasındaki deniz bölgesinde sabahın erken saatlerinde ikisi 4.1 ve biri 4.4 olmak üzere üç deprem kaydedildi.

Her üç deprem de enstitü tarafından “zayıf” olarak nitelendirildi. Bölgede her gün onlarca sarsıntı kaydedilmeye devam ediyor.

Dün ise en büyüğü sabah saatlerinde kaydedildi ve 4.8 büyüklüğündeydi.