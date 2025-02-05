Santorini'de son durum: Heyelan riski arttı, 6'dan büyük deprem beklentisi

Santorini, Amorgos ve Anafi açıklarında çok sayıda deprem kaydedilmeye devam ediyor.

Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü'ne göre bir saat içinde 4’ün üzerinde yedi sallantı kaydedildi. En güçlü ikisi 4.7 ve 4.8 olarak belirlendi.

Amorgos ve Santorini arasında çok sayıda fay bulunduğundan, bunlar birbiri ardına harekete geçiyor. Ancak Yunanistanlı uzmanlara göre 1956'daki büyük depreme yol açan Amorgos fayı henüz harekete geçmedi.

Dört sualtı sismografı ise Kolumbo yanardağını izliyor. Ancak şu ana kadar tüm göstergeler “uyanma” tehlikesi olmadığı yönünde.

Bilim insanları bu eşi benzeri görülmemiş sismik hareketliliği yakından izlerken, Atina hükümeti de alarmda bekliyor.