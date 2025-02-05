Santorini'de son durum: Heyelan riski arttı, 6'dan büyük deprem beklentisi

Yunanistan, büyük deprem için korku içinde beklerken Santorini adasından insan göçü arttı. Atina Ulusal Gözlemevi'ne göre art arda sallantılar 4'ün üzerinde devam ediyor. Uzmanlar, heyelan riskinin arttığını, 6 şiddetinden büyük bir depremin olasılık dahiline girdiğini söylüyor. Sualtı sismografları ise Kolumbo yanardağını dikkatle izliyor. Tüm devlet aygıtının seferber edildiğini söyleyen Başbakan Miçotakis, “Devlet, bilim insanlarını dinlemelidir” dedi.

Santorini'de son durum: Heyelan riski arttı, 6'dan büyük deprem beklentisi - 1

Santorini, Amorgos ve Anafi açıklarında çok sayıda deprem kaydedilmeye devam ediyor.

Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü'ne göre bir saat içinde 4’ün üzerinde yedi sallantı kaydedildi. En güçlü ikisi 4.7 ve 4.8 olarak belirlendi.

Amorgos ve Santorini arasında çok sayıda fay bulunduğundan, bunlar birbiri ardına harekete geçiyor. Ancak Yunanistanlı uzmanlara göre 1956'daki büyük depreme yol açan Amorgos fayı henüz harekete geçmedi.

Dört sualtı sismografı ise Kolumbo yanardağını izliyor. Ancak şu ana kadar tüm göstergeler “uyanma” tehlikesi olmadığı yönünde.

Bilim insanları bu eşi benzeri görülmemiş sismik hareketliliği yakından izlerken, Atina hükümeti de alarmda bekliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Santorini'de son durum: Heyelan riski arttı, 6'dan büyük deprem beklentisi - 2

6'DAN BÜYÜK BİR SENARYO

Son saatlerde uzmanlar arasında 6 şiddetinden büyük bir deprem senaryosu ağırlık kazanmaya başladı. Ancak bazıları, “deprem öncesi bir durumdan” ziyade “bir dizi depremle” karşı karşıya olunduğuna inanıyor.  Bu da aktivitenin 5.5 şiddetine yakın bir depremle rahatlayabileceği anlamına geliyor.

Ancak Yunan basınına göre korkunun yatışması zor. Bu nedenle Santorini adası boşalmış durumda. Depremin turizm üzerindeki etkisine ilişkin endişeler de yoğunlaşıyor.

Santorini'de son durum: Heyelan riski arttı, 6'dan büyük deprem beklentisi - 3

5 YÜKSEK RİSKLİ ALAN BELİRLENDİ

Tur operatörleri şu anda “bekle ve gör” tavrı takınıyor ve herhangi bir iptal olmadığı belirtiliyor.

Jeoloji ve Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthimios Lekkas, Kaldera yamaçlarının tüm uzunluğu boyunca heyelan riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Lekkas, “Beş yüksek riskli alan belirledik. Bunlar, Korfos yerleşimindeki Eski Fira Limanı, Athinios limanı, Ammoudi, Armeni ve Thirasia bölgeleri. Riski azaltmak için adımlar atıyoruz” açıklamasını yaptı.

Santorini'de son durum: Heyelan riski arttı, 6'dan büyük deprem beklentisi - 4

MİÇOTAKİS SON DURUMU ANLATTI

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, savunmasız grupların olumsuz bir senaryoda taşınması gerekmesi durumunda bölgede bir tanker bulunduruldunu söyledi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, bugün yapılan toplantı sonrası yeni açıklamalarda bulundu.

“Çok aktif ve dünya çapında tanınan bir bilim topluluğumuz var. En iyi bilim insanlarıyla çalışıyoruz. Santorini eşsiz bir jeolojik laboratuvardır” diyen Miçotakis, “Devlet, bilim insanlarını dinlemelidir” çağrısı yaptı.

Santorini'de son durum: Heyelan riski arttı, 6'dan büyük deprem beklentisi - 5

"DEVLET BİLİM İNSANLARINA GÜVENMELİ"

Esas olarak 3 farklı olayın mevcut olduğunu belirten Yunan başbakan, şunları söyledi:

“Nea Kameni'de olağandışı olmayan ve herhangi bir tehlike arz etmeyen bir volkanik faaliyet ile Kolumbos denizaltı yanardağındaki sürekli faaliyet. Bu, araştırma konusu olan bir bölge.Muhtemelen şu anda en endişe verici tektonik olgu, Andros fayındaki hareketlilik. Kimse bir tahminde bulunamaz, profesörün bugün düne göre biraz daha iyimser olduğumuz yönündeki biraz daha cesaretlendirici ifadesine katılıyorum.”

Miçotakis, tüm devlet aygıtının seferber edildiğini belirterek, “Yıllardır bir Sivil Koruma kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Hazırlık ve önleme aşamalarından geçiyor. Hepimizin temel bilgilere sahip olması gerekiyor. Toplumun bu tür krizlerle etkin bir şekilde başa çıkabilmesi için bilim bize yardımcı olmalıdır ve olmaktadır. Öncelik her zaman insan hayatının korunması ve vatandaşların güvenliğidir” ifadelerini kullandı.

Santorini'de son durum: Heyelan riski arttı, 6'dan büyük deprem beklentisi - 6
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