Santorini'den büyük kaçış! Havuzlarbile boşaltılıyor, gemiler arka arkaya kalkıyor
Ege Denizi'nde art arda yaşanan depremler, adalarda korku yarattı. Tsunami uyarıları ile birlikte tahliye planları yapılan adalar var. Santorini halkı en çok depremden önce gelen uğultulardan korkmaya başladı. Yetkililer okulları kapattı ve bölge sakinlerine büyük etkinliklerden kaçınmaları, metruk binalardan uzak durmaları ve yüzme havuzlarını boşaltmaları talimatını verdi. Feribot şirketleri, Pire limanına gitmek üzere adadan ayrılan yabancı işçilerin sayısında artış olduğunu açıkladı.
Ege Denizi’nde 28 Ocak’ta başlayan sismik hareketlilik devam ediyor. Bölgede, 7 günde 1,3 ile 4,8 büyüklüğü olan 400’den fazla deprem meydana geldi.
Yunanistan medyası, Ege Denizi’nde birkaç gündür art arda gelen depremlerle ilgili son durumu uzmanların yorumlarıyla aktardı.
Santorini'de açık hava stadyumunda çadırlar kurulurken, polis ve itfaiye teyakkuz halinde.
Özel afet müdahale ekipleri ve özel arama köpekleri hazır bekletiliyor.
Ada sakinlerine, büyük açık hava etkinliklerinden kaçınmaları ve başta kruvaziyer gemilerine hizmet veren Fira Limanı olmak üzere dört küçük limandan uzak durmaları tavsiye edildi.
Ev ve otel sahiplerine, şiddetli bir deprem durumunda büyük miktarda suyun binaları istikrarsızlaştırabileceği endişesiyle yüzme havuzlarını boşaltmaları yönünde talimat verildi.
Feribot şirketleri, Pire limanına gitmek üzere adadan ayrılan yabancı işçilerin sayısında artış olduğunu açıkladı.
İngiltere hükümetinin seyahat tavsiyesinde, Yunan Sivil Savunma Bakanlığı tarafından depremler konusunda yayınlanan kılavuza atıfta bulunuldu.