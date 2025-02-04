Santorini’den kaçış sürüyor: Büyük deprem kapıda, turizm bitmek üzere

Yunan adası Santorini'de sallantılar devam ederken, adayı terk eden bölge sakini ve turistlerin sayısı artıyor. Santorini Belediyesi, büyük bir deprem olması durumunda insanların sığınılabileceği yerleri belirledi. Ada sakinleri korku içinde. Yunanistan'ın saygın Sismoloji Uzmanı Gerasimos Papadopoulos, büyük bir depremin gözardı edilemeyeceğini söyledi. Santorini'de limanın çökmesi halinde plajlardan tahliye planı yapıldı. Yılda 3,5 milyon turist ağırlayan adada iptaller başladı. Sarsıntıların haftalarca süreceği tahmin ediliyor. (Haber: Derya Doğan)

Santorini’den kaçış sürüyor: Büyük deprem kapıda, turizm bitmek üzere - 1

Yunan adası Santorini'de art arda gelen sismik sarsıntılar devam ederken, adayı terk eden bölge sakini ve turistlerin sayısı artıyor.

Naftemporiki gazetesine göre feribot şirketleri, sakinlerin ve ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla acil rotalar planladı. 

Kiklad Adaları'ndaki sismik faaliyetler şiddetlenirken, çoğu depremin merkez üssü Amorgos açıkları olarak kaydedildi.

Santorini, Amorgos, Ios ve Anafi'deki okulların bütün hafta kapalı olacağı açıklandı. Sivil savunma ve havadan kurtarma ekipleri ise sahada teyakkuz halinde.

DÜNYA HABERLERİ

Santorini’den kaçış sürüyor: Büyük deprem kapıda, turizm bitmek üzere - 2

GÜNLERCE DEVAM EDEBİLİR

Hala en çok merak edilen soru ise depremlerin volkanik faaliyete neden olup olamayacağı.

Kathimerini gazetesine konuşan Deprem Planlama ve Koruma Örgütü Başkanı Efthimios Lekkas, sarsıntıların büyüklüğünün Richter ölçeğine göre 6'ya ulaşmasının çok mümkün olmadığını söyledi. Lekkas, 5.5 büyüklüğünde bir depremin ana deprem olarak kabul edilebileceği için iyi bir gelişme olacağını kaydetti.

Sallantıların, sismik faaliyeti rahatlatacak daha güçlü bir deprem olmadığı sürece durması beklenmiyor.

Planlama örgütü, dün bölgede son 24 saat içinde meydana gelen yoğun sismik hareketliliğin haftalar olmasa bile günler boyunca devam edebileceği tahmininde bulundu.

Hareketlililğin başlangıcından bu yana 500'den fazla deprem kaydedildi. Bunların 200'den fazlası 3 şiddetinin üzerindeydi.

Santorini’den kaçış sürüyor: Büyük deprem kapıda, turizm bitmek üzere - 3

İNSANLAR KORKU İÇİNDE

Yunanistan basınındaki haberlere göre Santorini adasındaki insanların çoğu korkuyor. Dün gece geç saatlere kadar deprem sarsıntıları devam ederken son iki gün içinde ise şiddetlendi.

Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Thanasis Ganas, şunları anlattı: “Cumartesi öğleden sonra ile pazartesi öğleden sonra arasında geçen 48 saat içinde Richter ölçeğine göre 4'ün üzerinde 37 deprem meydana geldi. Depremler Santorini'ye yaklaşık 20 km uzaklıktaki Anidros adası çevresinde meydana geliyor. Dizilim devam ediyor ve sistematik olarak izliyoruz.”

Santorini’den kaçış sürüyor: Büyük deprem kapıda, turizm bitmek üzere - 4

“YILLARDIR BAĞIRIYORUZ”

Santorini'den bir taksi şoförü Kathimerini’ye, şunları söyledi: “Ben buranın yerlisiyim. Burada doğdum, burada büyüdüm, hayatım boyunca burada yaşadım. Sık sık depremler olur, ancak hiç bu kadar yoğun bir olay yaşamadık. Bakın, evim kurallara uygun inşa edildi. Yıllardır bağırıyoruz ama kimse bir şey yapmıyor.”

Havaalanında çalışan Sultana Geroditi, “Evet, korkuyorum. Sürekli sallanıyor ama sabırlıyım. Çalışmak zorundayım” dedi. Son günlerde adayı terk edenlerin çoğunun Santorinliler değil, yabancılar ve adaya çalışmak için gelen işçiler olduğunu belirtti. “Sadece sarsıntı değil. Özellikle de bir evdeyseniz gürültüden korkuyorsunuz” diye ekledi.

Santorini’den kaçış sürüyor: Büyük deprem kapıda, turizm bitmek üzere - 5

YABANCI İNŞAAT İŞÇİLERİ VE TURİSTLER GÖÇÜYOR 

Bir otel sahibi Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada, dün itibariyle adadan "güçlü bir ziyaretçi ve çalışan göçü" yaşandığını söyledi. 

"Korkanlar var, anlaşılabilir bir durum. Acil yükümlülüğü olmayanlar gidiyor. Adada çoğunlukla yabancı inşaat işçileri ve az sayıda turist var. Bunlar, en düşük bütçeli kış paketlerinden yararlanan turistler" dedi.

Santorini ile ilgili haberlerin yurt dışına da yansıdığını belirterek, "Hafta sonu tur acenteleri ve turistlerden, özellikle de Amerikalılardan, adadaki durumun ne olduğu ve ne olacağı konusunda sorular soran telefonlar aldık" diye ekledi.

 “BU SEYAHATİ KAÇIRMAK İSTEMİYORUZ”

Ancak dün öğleden sonra Santorini'ye giden uçakta, tatillerini adada planlamış olan birkaç turist vardı. Dubaili bir çift, “Bu seyahati iki yıldır planlıyorduk. Kaçırmak istemiyorduk. Herhangi bir tehlike olduğunu düşünmüyoruz, o kadar çok insan burada ki” diye konuştu.

Santorini’den kaçış sürüyor: Büyük deprem kapıda, turizm bitmek üzere - 6

BELEDİYE BAŞKANI: HASAR YOK

Yunan Radyo Yayıncılık Şirketi'nin ilk programında konuşan Santorini Belediye Başkanı Nikolaos-Anastasios Zorzos, adadaki hayatın "normal bir şekilde" devam ettiğini belirterek, şu ana kadar sismik hareketlerden kaynaklanan herhangi bir hasar tespit edilmediğini ifade etti.

Ayrıca geceyi dışarıda geçiren vatandaş sayısının az olduğunu bildirdi. Zorzos “kaçış dalgası yok” dedi, ancak çok sayıda insanın adadan ayrıldığı görüldü. Ayrıca 2011 ve 2012'deki volkanik depremlerden sonra ada sakinlerinin deneyim kazandığını belirtti.

Santorini’den kaçış sürüyor: Büyük deprem kapıda, turizm bitmek üzere - 7

TOPRAK KAYMALARI YAŞANDI

Dün kalderanın bazı bölgelerinde toprak kaymaları yaşandı ve uçurumdaki yapıların altındaki zeminin sağlam olup olmadığı konusunda büyük endişeler var.

Santorini Belediye Başkanı Nikos Zorzos, herhangi bir nedenle Athinios limanının kapatılması durumunda, gerektiğinde insanların adayı toplu halde terk edebilmeleri için alternatif bir plan düzenlendiğini belirtti.

Belediye ayrıca önceki günden bu yana sosyal ağlar aracılığıyla ova ve gelişmemiş bölgelerde büyük bir deprem olması durumunda sığınılabilecek 8 yeri kamuoyuna duyurdu.

Santorini’den kaçış sürüyor: Büyük deprem kapıda, turizm bitmek üzere - 8

DAHA BÜYÜK DEPREM MÜMKÜN

Sismoloji Uzmanı Gerasimos Papadopoulos geleceğe ilişkin olarak, tüm olasılıkların mümkün olduğunu ve bu nedenle bir dizi ihtiyati tedbirin alındığını belirtti ve “Deprem öncesi bir dönemdeyiz. Daha güçlü bir deprem olabilir, ancak bunun ne kadar uzağa ulaşabileceğini henüz söyleyemiyoruz. Her halükarda sismik süreç uzun olacaktır” dedi.

Temel nedene ilişkin olarak Papadopoulos, “bunun volkanik değil tektonik bir sismik dizi olduğunu ve depremlerin fay üzerinde ve iki volkandan, Kolumbo ve Kaldera'dan nispeten büyük bir mesafede meydana gelmesinin de bunu gösterdiğini” vurguladı.

Fayın harekete geçen kısmının genişleyerek daha büyük bir depreme yol açması mümkün mü? Sorusuna “Bu göz ardı edilemeyecek bir şey. Şu anda sismik göç Anydro yakınlarında durmuş gibi görünüyor, sanki orada büyük bir jeolojik bariyer varmış gibi” yanıtını verdi.

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