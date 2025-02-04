Santorini’den kaçış sürüyor: Büyük deprem kapıda, turizm bitmek üzere

GÜNLERCE DEVAM EDEBİLİR

Hala en çok merak edilen soru ise depremlerin volkanik faaliyete neden olup olamayacağı.

Kathimerini gazetesine konuşan Deprem Planlama ve Koruma Örgütü Başkanı Efthimios Lekkas, sarsıntıların büyüklüğünün Richter ölçeğine göre 6'ya ulaşmasının çok mümkün olmadığını söyledi. Lekkas, 5.5 büyüklüğünde bir depremin ana deprem olarak kabul edilebileceği için iyi bir gelişme olacağını kaydetti.

Sallantıların, sismik faaliyeti rahatlatacak daha güçlü bir deprem olmadığı sürece durması beklenmiyor.

Planlama örgütü, dün bölgede son 24 saat içinde meydana gelen yoğun sismik hareketliliğin haftalar olmasa bile günler boyunca devam edebileceği tahmininde bulundu.

Hareketlililğin başlangıcından bu yana 500'den fazla deprem kaydedildi. Bunların 200'den fazlası 3 şiddetinin üzerindeydi.