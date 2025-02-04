Santorini’den kaçış sürüyor: Büyük deprem kapıda, turizm bitmek üzere
Yunan adası Santorini'de sallantılar devam ederken, adayı terk eden bölge sakini ve turistlerin sayısı artıyor. Santorini Belediyesi, büyük bir deprem olması durumunda insanların sığınılabileceği yerleri belirledi. Ada sakinleri korku içinde. Yunanistan'ın saygın Sismoloji Uzmanı Gerasimos Papadopoulos, büyük bir depremin gözardı edilemeyeceğini söyledi. Santorini'de limanın çökmesi halinde plajlardan tahliye planı yapıldı. Yılda 3,5 milyon turist ağırlayan adada iptaller başladı. Sarsıntıların haftalarca süreceği tahmin ediliyor. (Haber: Derya Doğan)
Yunan adası Santorini'de art arda gelen sismik sarsıntılar devam ederken, adayı terk eden bölge sakini ve turistlerin sayısı artıyor.
Naftemporiki gazetesine göre feribot şirketleri, sakinlerin ve ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla acil rotalar planladı.
Kiklad Adaları'ndaki sismik faaliyetler şiddetlenirken, çoğu depremin merkez üssü Amorgos açıkları olarak kaydedildi.
Santorini, Amorgos, Ios ve Anafi'deki okulların bütün hafta kapalı olacağı açıklandı. Sivil savunma ve havadan kurtarma ekipleri ise sahada teyakkuz halinde.