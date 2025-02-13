Santorini’de sessizlik: Deprem uzmanları “tuhaf bir jeolojik durumla” karşı karşıya

Ege Denizi'nde art arda depremler eevam ederken Yunan adalarında büyük sallantı için hazırlıklar yapıldı.

Atina Ulusal Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı, Santorini - Amorgos bölgesinde 26 Ocak'tan 10 Şubat’a kadar 15 bin 300'den fazla deprem tespit etti.

Üniversitenin Risk ve Kriz Yönetimi Disiplinlerarası Komitesi'ne göre 10 Şubat'taki sonuçlar, sismik hareketliliğin kuzeydoğuya, muhtemelen farklı bir fay hattına doğru, Anhidros'un doğusunda merkez üssü olacak şekilde göç ettiğini, en büyük depremlerin ise Anhidros'un kuzeyinde meydana geldiğini gösteriyor.

Selanik Aristoteles Üniversitesi Sismoloji Profesörü Kostas Papazachos , Naftemporiki televizyonunda yaptığı açıklamada, hafif bir gerileme yaşanmış gibi görünse de, hareketiliğin hemen hemen aynı hızla devam ettiğini belirtti.

Papazachos, deprem dizisinin büyük sayılarda meydana gelen ve birçok parçaya bölünen depremleri, ardından yoğun aktivitenin tekrar başlamasından önce bir "sessizlik" dönemini gösterdiğini dile getirdi.