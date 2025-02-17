Santorini'de volkanik keşif: Depremlere cevap aramak için dünyanın derinliklerine iniyorlar

BİLİMİN "SON SAVUNMA HATTI"

Gemiye binen VIMA haber ajansına göre mekanik kolları ve sofistike aletleriyle bu ilginç gemi, denizde bir araştırma istasyonu. Doğanın sualtı sürprizlerine karşı bilimin “son savunma hattı.”

Bilinmeyeni milimetrik hassasiyetle araştırmak üzere inşa edilen bu jeofizik ve oşinografik araştırma platformunun içinde bilim insanları, magmanın kaynadığı ve tarihin lav katmanlarına kazındığı Dünya'nın derinliklerinde veri ve cevap arayabilirler.

Aegean, 1985 yılında Chalkida tersanelerinde, teknolojinin denizi anlamaya çalıştığı ve Yunanistan'ın bu alandaki bilimsel araştırmaların ne anlama geldiğini anlamaya çalıştığı bir dönemde inşa edildi.

İlk yıllarda sınırlı yeteneklere sahip küçük bir gemiydi, ta ki 1997 yılında Yunanistan'da bir araştırma gemisi için alışılmadık bir şey olana kadar: bilimsel hedeflerine yakışır bir “dönüşüm” geçirdi. Uzunluğu 61,5 metreye çıkarıldı ve kalbi olan motorları ve laboratuarları yenilendi.