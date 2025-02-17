Santorini'de volkanik keşif: Depremlere cevap aramak için dünyanın derinliklerine iniyorlar
Yunan adaları Santorini ve Amargos arasında bu sabah 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. 26 Ocak'tan bu yana art arda yaşanan sallantılar sonrası volkanik patlama endişesi arttı. Uzmanlar Kolumbo Yanardağı’nı dikkatle izlerken Agean gemisi bilimsel keşif için Ege Denizi’ne demirledi. Gemiye binen bilim insanları, magmanın kaynadığı bölgelerde depremlere ve yanardağ hareketliliğine cevap arayacak. (Haber: Derya Doğan)
Santorini-Amorgos arasında sabah saat 09.49'da 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.
Depremin odak derinliğinin 15,1 kilometre olduğu tahmin ediliyor.
Bu depremden önce saat 09.46'da Amorgos'un Arkesini kentinin 20 km güney-güneybatısında Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Yunanistan eşi benzeri görülmemiş sismik dizilere cevap arayan ve Kiklad Adaları'nın derinliklerindeki volkanik bölgenin uyanıp uyanmadığını görmeye çalışan oşinografik Aegean (Ege) gemisini demirledi.