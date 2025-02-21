Santorini'de yanardağ "yeniden şarj oldu:" Ege Denizi'nde beklenen deprem için yeni tahmin
Hollandalı bilim insanı Emily Hoeft, Yunanistan basınına yaptığı değerlendirmede, Santorini adasındaki deprem ve yanardağ hareketliliğini yorumladı. Yanardağın “yeniden şarj olduğunu” söyleyen Hoeft, "Kül emisyonu olması halinde, külün miktarına ve dağılımına bağlı olarak havacılık belli koşullar altında etkilenebilir” dedi. Küllerin ayrıca solunum sorunlarına da neden olabileceğini ifade etti.
Oregon Üniversitesi'nde jeofizikçi olan Emily Hoeft, yıllardır Santorini yanardağının nefesini dinliyor.
Dünyanın dört bir yanındaki yanardağların incelenmesinde öncü olan seçkin bilim insanı, magmanın yüzeye çıktığı ve patlamaya neden olduğu koşulları belirlemek üzere ölçümler yapmak için kendi metodolojisini icat etti.
Şu anda Kiklad adasındaki gelişmeleri yakından izliyor ve sahadaki meslektaşlarından aldığı verileri inceliyor. Hoeft, Kathimerini’ye yaptığı açıklamada, Kolumba Yanardağı’ndaki son durumu anlattı.