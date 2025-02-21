Santorini'de yanardağ "yeniden şarj oldu:" Ege Denizi'nde beklenen deprem için yeni tahmin

Oregon Üniversitesi'nde jeofizikçi olan Emily Hoeft, yıllardır Santorini yanardağının nefesini dinliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki yanardağların incelenmesinde öncü olan seçkin bilim insanı, magmanın yüzeye çıktığı ve patlamaya neden olduğu koşulları belirlemek üzere ölçümler yapmak için kendi metodolojisini icat etti.

Şu anda Kiklad adasındaki gelişmeleri yakından izliyor ve sahadaki meslektaşlarından aldığı verileri inceliyor. Hoeft, Kathimerini’ye yaptığı açıklamada, Kolumba Yanardağı’ndaki son durumu anlattı.