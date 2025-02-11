Santorini'nin kara yılı: 1956'daki büyük depremden kurtulanlar konuştu!

"GELECEKTE NE OLACAK?"

56 depreminden sağ kurtulanlardan biri olan Yiannis Renieris de o dönemde adada yaşanan paniği hatırladığını söyledi.

Reuters'a konuşan adam, o zamanlar da gelecekte olabileceklerden korktuğunu söyledi.

Renieris, "Bunların hepsi geçmişte kaldı... Şimdi sorun bu yeni dalganın ne kadar süreceği. Ne kadar süreceği ve ne olacağı. Bunlar artık bizim yeni sorunlarımız." dedi.