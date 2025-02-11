Santorini'nin kara yılı: 1956'daki büyük depremden kurtulanlar konuştu!

Santorini'de 1956 yılında yaşanan ve adanın büyük bölümünü yerle bir eden devasa depremden kurtulanlar tedirgin. Ege Denizi'nde son zamanlarda kaydedilen depremler, 1956 Santorini depremlerinin bir daha yaşanıp yaşanmayacağı konusunda endişelere yol açtı. Adada gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkım, 30 metreye varan tsunamilere neden olmuştu. Bölge sakinleri, 53 kişinin canını alan felaketin bir kez daha yaşanmasından endişeli.

Santorini'nin kara yılı: 1956'daki büyük depremden kurtulanlar konuştu! - 1

ADA SAKİNLERİ ENDİŞELİ

Yunanistan'ın en çok rağbet gören turizm merkezlerinden biri olan Santorini, sismik bir krizin ortasında.

Bu hafta, adayı vuran yeni bir deprem dalgasıyla birlikte büyük bir kitlesel göç yaşandı.

Santorini'de 1956 yılında yaşanan ve adanın büyük bölümünü yerle bir eden devasa deprem kurtulan Victoria Roussou, adayı sarsan yüzlerce küçük deprem nedeniyle endişeli.

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Santorini'nin kara yılı: 1956'daki büyük depremden kurtulanlar konuştu! - 2

"YALIN AYAK KOŞMAYA BAŞLADIK"

Anıları yeniden canlanan Roussou, “Deprem günü, oldukça korkunçtu. Evin tepesinden yıkıldı çünkü bir kubbe vardı. Annem küçük kardeşimi kollarına aldı ve elimi tuttu, geceliklerimizle yalın ayak koşmaya başladık. İskeleye indik.” ifadelerini kullandı.

Birkaç gece iskelede, yerde uyuduğunu hatırlıyordu.

Santorini'nin kara yılı: 1956'daki büyük depremden kurtulanlar konuştu! - 3

"GELECEKTE NE OLACAK?"

56 depreminden sağ kurtulanlardan biri olan Yiannis Renieris de o dönemde adada yaşanan paniği hatırladığını söyledi.

Reuters'a konuşan adam, o zamanlar da gelecekte olabileceklerden korktuğunu söyledi.

Renieris, "Bunların hepsi geçmişte kaldı... Şimdi sorun bu yeni dalganın ne kadar süreceği. Ne kadar süreceği ve ne olacağı. Bunlar artık bizim yeni sorunlarımız." dedi.

Santorini'nin kara yılı: 1956'daki büyük depremden kurtulanlar konuştu! - 4

SANTORİNİ'DE SON DURUM

Santorini Adası'nda geçen hafta meydana gelen deprem dalgası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Sarsıntılar 10 binden fazla ada sakininin tahliye edilmesine neden oldu. Yunanistan artan sismik aktiviteyi izlerken ordu bölgede konuşlandırıldı.

Santorini'nin kara yılı: 1956'daki büyük depremden kurtulanlar konuştu! - 5

DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

Ciddi bir hasar bildirilmese de bilim insanları depremlerin haftalarca sürebileceği konusunda uyarıyor.

Lüks otellerin heyelan riski taşıyan yamaçlarda bulunması nedeniyle bu durum turizm açısından felakete yol açabilir.

Daha büyük bir depremin yaşanma ihtimali de göz ardı edilmiyor. Yetkililer, Yunanistan'ın Santorini adasında sismik aktivitenin kademeli olarak azalacağını umarak durumu yakından izlemeye devam ediyor.

Santorini'nin kara yılı: 1956'daki büyük depremden kurtulanlar konuştu! - 6

1956 SANTORİNİ DEPREMİ

1956 Santorini depremi, aslında Amorgos adasının güneyinde, Kiklad Adaları'nın en doğusunda, 9 Temmuz 1956 günü saat 03.11'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü 7.7 olarak ölçüldü.

Bu deprem, tektonik ve volkanik özellikleriyle bilinen Ege Denizi'nin jeolojik yapısının karmaşıklığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Santorini'nin kara yılı: 1956'daki büyük depremden kurtulanlar konuştu! - 7

Depremin ardından sadece 13 dakika sonra aynı bölgede 7.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha gerçekleşti.

Deprem ve sonrasında gerçekleşen tsunami, toplamda 53 kişinin ölümüne ve 100 kişinin yaralanmasına neden oldu. Özellikle Santorini adasında büyük zarar meydana geldi.

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