Santorini'nin kara yılı: 1956'daki büyük depremden kurtulanlar konuştu!
Santorini'de 1956 yılında yaşanan ve adanın büyük bölümünü yerle bir eden devasa depremden kurtulanlar tedirgin. Ege Denizi'nde son zamanlarda kaydedilen depremler, 1956 Santorini depremlerinin bir daha yaşanıp yaşanmayacağı konusunda endişelere yol açtı. Adada gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkım, 30 metreye varan tsunamilere neden olmuştu. Bölge sakinleri, 53 kişinin canını alan felaketin bir kez daha yaşanmasından endişeli.
ADA SAKİNLERİ ENDİŞELİ
Yunanistan'ın en çok rağbet gören turizm merkezlerinden biri olan Santorini, sismik bir krizin ortasında.
Bu hafta, adayı vuran yeni bir deprem dalgasıyla birlikte büyük bir kitlesel göç yaşandı.
Santorini'de 1956 yılında yaşanan ve adanın büyük bölümünü yerle bir eden devasa deprem kurtulan Victoria Roussou, adayı sarsan yüzlerce küçük deprem nedeniyle endişeli.