Santorini'nin yerlileri kaçmamakta kararlı: "Adamızı terk etmeyiz"

"SAVUNMASIZLARA YARDIM ETMEK İÇİN KALDIM"

Yerel bir gönüllü ve tüccar olan Matthaios Fytros ise, "Savunmasızları desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Engelli insanlar, yaşlılar- birçoğu yürümekte zorluk çekiyor ve evlerine ulaşmak zor. Büyük bir deprem olursa, tam olarak nerede yaşadıklarını biliyorum ve itfaiyecilerle birlikte olabildiğince çabuk onlara ulaşacağım." ifadelerini kullandı.