Santorini'nin yerlileri kaçmamakta kararlı: "Adamızı terk etmeyiz"

Santorini ve Amorgos arasındaki deniz bölgesinde sarsıntılar devam ediyor. Santorini başta olmak üzere Yunan adaları "benzeri görülmemiş" bir sismik krizin ortasında. Yunanistan hükümeti alarm durumunu sürdürürken, adayı sallayan son büyük depremin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Adanın 15 bin kişilik nüfusunun yaklaşık dörtte üçü ise tahliye edildi. Ada sakinleri, toprakları sallanırken hava ve deniz yoluyla kaçtı. Ancak herkes evlerini ve sevdiklerini bırakıp gidemedi. İşte Santorini'nin, "Adamızı terk etmeyiz" diyen sakinleri...

Santorini'nin yerlileri kaçmamakta kararlı: "Adamızı terk etmeyiz" - 1

MODERN ZAMANLARIN EN BÜYÜK GÖÇÜ

Yunanistan'ın en çok rağbet gören turizm merkezlerinden biri olan Santorini, sismik bir krizin ortasında.

Bu hafta, adayı vuran yeni bir deprem dalgasıyla birlikte büyük bir kitlesel göç yaşandı.

DÜNYA HABERLERİ

Santorini'nin yerlileri kaçmamakta kararlı: "Adamızı terk etmeyiz" - 2

HAVA VE DENİZDEN KAÇIŞ

Haziran 2024'te başlayan hafif sarsıntılar, evleri sallayan ve adanın sakinlerini huzursuz eden tam teşekküllü depremlere dönüştü.

Ada sakinleri, toprakları sallanırken hava ve deniz yoluyla bölgeden ayrılmak için acele etti.

Santorini'nin yerlileri kaçmamakta kararlı: "Adamızı terk etmeyiz" - 3

SANTORİNİ VE GERİDE KALANLAR

Ancak herkes kaçmıyor. Geride kalan yerliler, yaşadıkları topraklarla kurulan derin bağı simgeliyor.

Geçmişin anıları ve henüz gelmemiş olanın bilinmezliği tarafından rahatsız edilerek uykusuz gecelere katlanıyorlar.

Santorini'nin yerlileri kaçmamakta kararlı: "Adamızı terk etmeyiz" - 4

"DEPREM GÜRÜLTÜSÜ DAYANILMAZ"

BBC'ye konuşan ada sakini Margarita Karamolegkou, "Depremden gelen gürültü... dayanılmaz. Evimde bile dayanılmaz hale geldi. Gün geçtikçe yorgun hissettim ama korku hissetmedim. Evimi ve geride kalan insanları terk edemiyorum." diye konuştu.

Santorini'nin yerlileri kaçmamakta kararlı: "Adamızı terk etmeyiz" - 5

"SAVUNMASIZLARA YARDIM ETMEK İÇİN KALDIM"

Yerel bir gönüllü ve tüccar olan Matthaios Fytros ise, "Savunmasızları desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Engelli insanlar, yaşlılar- birçoğu yürümekte zorluk çekiyor ve evlerine ulaşmak zor. Büyük bir deprem olursa, tam olarak nerede yaşadıklarını biliyorum ve itfaiyecilerle birlikte olabildiğince çabuk onlara ulaşacağım." ifadelerini kullandı.

Santorini'nin yerlileri kaçmamakta kararlı: "Adamızı terk etmeyiz" - 6

YAĞMAYI ÖNLEYEN EKİP

Yerel sakinlerden oluşan bir ekip adada devriye gezerek terk edilmiş mülklerin yağmalanmasını önlüyor ve ihtiyacı olan herkese yardım ediyor.

Santorini'nin yerlileri kaçmamakta kararlı: "Adamızı terk etmeyiz" - 7
Santorini'nin yerlileri kaçmamakta kararlı: "Adamızı terk etmeyiz" - 8
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