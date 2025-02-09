Santorini'nin yerlileri kaçmamakta kararlı: "Adamızı terk etmeyiz"
Santorini ve Amorgos arasındaki deniz bölgesinde sarsıntılar devam ediyor. Santorini başta olmak üzere Yunan adaları "benzeri görülmemiş" bir sismik krizin ortasında. Yunanistan hükümeti alarm durumunu sürdürürken, adayı sallayan son büyük depremin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Adanın 15 bin kişilik nüfusunun yaklaşık dörtte üçü ise tahliye edildi. Ada sakinleri, toprakları sallanırken hava ve deniz yoluyla kaçtı. Ancak herkes evlerini ve sevdiklerini bırakıp gidemedi. İşte Santorini'nin, "Adamızı terk etmeyiz" diyen sakinleri...
MODERN ZAMANLARIN EN BÜYÜK GÖÇÜ
Yunanistan'ın en çok rağbet gören turizm merkezlerinden biri olan Santorini, sismik bir krizin ortasında.
Bu hafta, adayı vuran yeni bir deprem dalgasıyla birlikte büyük bir kitlesel göç yaşandı.