"Şara ABD'nin blöfünü gördü, hamlesi işe yaradı"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK/SDG'ye karşı başlatılan operasyonla ülkenin kuzeydoğusunda dengeleri kökten değiştirdi. Başta ABD tarafından yapılan yaptırım uyarılarına ve güvenlik endişelerine rağmen Şara'nın hamlesiyle SDG'nin işgalindeki topraklar önemli ölçüde Şam yönetiminin kontrolüne geçti.

ABD'nin silahlandırıp desteklediği SDG bünyesindeki Arap aşiretlerinin de hükümet tarafına geçmesi, SDG'nin kısa sürede dağılmasına neden oldu. SDG güçleri Rakka ve Deyrizor başta olmak üzere birçok noktadan geri çekilmek zorunda kaldı.

ABD'nin bir dönem başına ödül koyduğu “cihadist savaşçı” olarak Irak Savaşı sırasında da yakalanmış Ahmed Şara, 2024 yılında Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Trump yönetimiyle dikkat çekici bir ilişki kurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, son gelişmelerin ardından Şara için “muazzam ilerleme kaydediyor” değerlendirmesinde bulundu.