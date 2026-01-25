"Şara ABD'nin blöfünü gördü, hamlesi işe yaradı"
25.01.2026 12:14
Son Güncelleme: 25.01.2026 12:14
Erdem Güzel
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve Şam yönetiminin terör örgütü PKK/SDG'ye karşı başlattığı operasyon büyük dikkat çekti. ABD basını, "Şara, ABD'nin yaptırım blöfünü gördü, operasyonu işe yaradı" yorumunu yaptı.
Suriye'de yeni yılla beraber terör örgütü PKK/SDG'ye karşı başlayan operasyonun yankıları uluslararası basında yer tutmaya başladı. Suriye ordusunun operasyonuna başta yaptırım gelebilir mesajı veren ABD, SDG'nin geri çekilmesiyle bu tehditi uygulamadı, üstüne SDG'ye çağrı yaparak “amacınız tamamlandı Şam'a entegre olun” mesajı verdi. Wall Street Journal'de önceki gün yer alan makale, Suriye liderinin son siyasi başarılarını irdeledi.
TRUMP: ŞARA MUAZZAM İLERLEME KAYDEDİYOR
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK/SDG'ye karşı başlatılan operasyonla ülkenin kuzeydoğusunda dengeleri kökten değiştirdi. Başta ABD tarafından yapılan yaptırım uyarılarına ve güvenlik endişelerine rağmen Şara'nın hamlesiyle SDG'nin işgalindeki topraklar önemli ölçüde Şam yönetiminin kontrolüne geçti.
ABD'nin silahlandırıp desteklediği SDG bünyesindeki Arap aşiretlerinin de hükümet tarafına geçmesi, SDG'nin kısa sürede dağılmasına neden oldu. SDG güçleri Rakka ve Deyrizor başta olmak üzere birçok noktadan geri çekilmek zorunda kaldı.
ABD'nin bir dönem başına ödül koyduğu “cihadist savaşçı” olarak Irak Savaşı sırasında da yakalanmış Ahmed Şara, 2024 yılında Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Trump yönetimiyle dikkat çekici bir ilişki kurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, son gelişmelerin ardından Şara için “muazzam ilerleme kaydediyor” değerlendirmesinde bulundu.
"SDG'NİN AMACI BÜYÜK ÖLÇÜDE SONA ERDİ"
Şam yönetiminin operasyonuyla SDG çekilirken Suriye'deki dengeler baştan başa değişiyor. Pentagon kaynakları, sahadaki güç dengesinin artık Şam yönetimi lehine döndüğüne dikkat çekiyor. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack SDG'ye Suriye devletine entegre olma çağrısında bulundu.
ABD’nin Suriye’deki varlığının öncelikle terör örgütü DAEŞ’e karşı operasyonlar olduğunu ifade eden Barrack, SDG’nin 2019 yılına kadar DAEŞ’e karşı etkili bir ortak olduğunu ancak söz konusu dönemde ortaklık kurulabilecek işlevsel bir merkezi Suriye devleti olmadığına dikkat çekti. Barrack, "SDG'nin sahadaki başlıca DAEŞ karşıtı güç olma amacı büyük ölçüde sona ermiştir" dedi.
"ŞARA SİYASİ HAMLELERLE SONUÇ ALDI"
Suriye lideri Şara ile SDG lideri Mazlum Abdi'nin 10 Mart 2025'te imzaladığı entegrasyon anlaşmasının ardından, yeni yılla beraber SDG tarafından şartların yerine getirilmemesi nedeniyle çatışmalar yeniden başlamıştı. Bu durumla beraber SDG ile Şam hükümeti arasında bir yılı aşkın süredir devam eden müzakerelerin de fiilen sona erdiğini belirtiliyor. SDG lideri Mazlum Abdi’nin, yeni Suriye ordusuna katılım karşılığında özerklik ve askeri yapıların korunmasını talep ettiği, ancak bu taleplerin kabul görmediği belirtiliyor.
Uzmanlara göre Şara, sahada askeri güçten çok siyasi hamlelerle sonuç aldı. Şam yönetimi, bölgedeki Arap aşiretleriyle kurduğu ilişkiler sayesinde SDG içinde hızlı bir çözülme yarattı. Aşiret güçlerinin desteğiyle stratejik petrol sahaları ve Fırat Nehri üzerindeki önemli barajlar da hükümet kontrolüne geçti.
DAEŞ MENSUPLARI SURİYE'DEN IRAK'A NAKLEDİLİYOR
Öte yandan ABD, güvenlik endişeleri nedeniyle SDG kontrolündeki kamplarda tutulan binlerce DAEŞ mensubunu Irak’a nakletmeye başladı. Yaklaşık 9 bin tutuklunun 7 bininin Irak’a transfer edileceği ve sorumluluğun Bağdat yönetimine devredileceği açıklandı.
Kuzeydoğudaki kontrol değişimi, Şam yönetimi için yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Bölgenin SDG'den arındırılmasıyla Şam yönetiminin atacağı adımların nasıl olacağı beklenirken ABD’li yetkililer ise SDG’nin zayıflamasıyla birlikte, Suriye’deki Amerikan askerlerinin geleceğinin belirsizliğini koruduğunu vurguluyor.