Saray Kral Charles'ın cenazesine hazırlanıyor: Menai Köprüsü Operasyonu
İngiltere Kralı 3. Charles, tacı takmak için 70 yıldan uzun süre bekledi. 73 yaşında, İngiliz tarihinde tahta çıkan en yaşlı hükümdar oldu. Buckingham Sarayı içerisinden kaynaklara göre, tahta çıkışından yalnızca iki yıl sonra kanser teşhisi alan Kral için cenaze planlamaları başladı. Saraydan bir yetkili, "Kral Charles'ın iyileştiği izlenimi veriliyor ama o hâlâ çok hasta" diye konuştu. Kral'ın hasta olduğu göz önüne alındığında, oğlu Prens William'ı İngiltere Kralı olarak görmemiz kaçınılmaz. Kral'ın ölümünden sonra yaşanacak süreç ise"Menai Köprüsü Operasyonu" olarak biliniyor.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
İngiltere Kralı 3. Charles'ın cenaze töreni planlarına ilişkin görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü.
Kral Charles'ın cenaze planının kod adı, "Menai Köprüsü Operasyonu" olarak biliniyor.