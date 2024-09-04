Saray Kral Charles'ın cenazesine hazırlanıyor: Menai Köprüsü Operasyonu

PRENS WILLIAM GÖREVE HAZIRLANIYOR

Kralın sağlığı kötüleşirken, içeriden biri şunu söyledi: "William daha büyük bir rol üstlendi ve Charles onu karar alma süreçlerinin çoğuna dahil etti."

Prens William'ın taç giyme töreni, babasının vefatından sonra aylarca gerçekleşmeyecek ancak Charles öldüğü anda yeni Kral olarak ilan edilecek.

William muhtemelen aynı gün ulusa bir konuşma yapacak ve hızla hükümet yetkilileriyle görüşmelere başlayacak.