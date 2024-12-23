Şara'ya "kardeşlik" ziyareti: Katar, Suriye'de enerjiye yatırım yapmak istiyor

Katar’ın ilk üst düzey heyeti, 13 yıl aradan sonra Suriye’nin başkenti Şam’a ulaştı. Heyete Katar Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed bin Abdulaziz bin Salih el-Halifi başkanlık etti. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu ziyaretin Katar ve Suriye arasında kardeşlik ilişkilerini pekiştirdiği belirtildi. Şara ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Katar gelecekte Suriye'de enerji yatırımlarına ilgi duyduğunu ifade etti" dedi.

Şara'ya "kardeşlik" ziyareti: Katar, Suriye'de enerjiye yatırım yapmak istiyor - 1

Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara'yla bir araya geldi.

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Şara'ya "kardeşlik" ziyareti: Katar, Suriye'de enerjiye yatırım yapmak istiyor - 2

Katar'ın açıklamasında, bu ziyaretin Katar ve Suriye arasında kardeşlik ilişkilerini pekiştirdiği vurgulanarak, Katar’ın Suriye’nin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Ayrıca Suriye halkının kalkınma, barış ve istikrar içinde yaşaması için çaba gösterileceği ifade edildi.

Şara ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Katar gelecekte Suriye'de enerji yatırımlarına ilgi duyduğunu ifade etti" dedi.

Şara, Katar emiri Şeyh Tamim'i Suriye'yi ziyaret etmeye davet etti.

Şara'ya "kardeşlik" ziyareti: Katar, Suriye'de enerjiye yatırım yapmak istiyor - 3

Katar'ın Şam Büyükelçiliği, 13 yılın ardından cumartesi günü yeniden açılmıştı.

Katar, Temmuz 2011'de, Beşşar Esed rejimi destekçilerinin saldırısının ardından Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı. Bu saldırılar, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Mart 2011'de başlayan Suriye Devrimi ile ilgili yayınlarına tepki olarak yapılmıştı.

Şara'ya "kardeşlik" ziyareti: Katar, Suriye'de enerjiye yatırım yapmak istiyor - 4
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