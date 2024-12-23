Şara'ya "kardeşlik" ziyareti: Katar, Suriye'de enerjiye yatırım yapmak istiyor

Katar'ın açıklamasında, bu ziyaretin Katar ve Suriye arasında kardeşlik ilişkilerini pekiştirdiği vurgulanarak, Katar’ın Suriye’nin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Ayrıca Suriye halkının kalkınma, barış ve istikrar içinde yaşaması için çaba gösterileceği ifade edildi.

Şara ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Katar gelecekte Suriye'de enerji yatırımlarına ilgi duyduğunu ifade etti" dedi.

Şara, Katar emiri Şeyh Tamim'i Suriye'yi ziyaret etmeye davet etti.