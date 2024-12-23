Şara'ya "kardeşlik" ziyareti: Katar, Suriye'de enerjiye yatırım yapmak istiyor
Katar’ın ilk üst düzey heyeti, 13 yıl aradan sonra Suriye’nin başkenti Şam’a ulaştı. Heyete Katar Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed bin Abdulaziz bin Salih el-Halifi başkanlık etti. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu ziyaretin Katar ve Suriye arasında kardeşlik ilişkilerini pekiştirdiği belirtildi. Şara ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Katar gelecekte Suriye'de enerji yatırımlarına ilgi duyduğunu ifade etti" dedi.
Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara'yla bir araya geldi.