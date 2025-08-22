Kral Charles'ın eski uşağı sarayın bilinmeyenlerini anlattı: ''Kate, günümüzün Diana'sı''

''ÇOK MERHAMETLİ BİR ADAM''

Kral Charles’ın son derece nazik ve düşünceli biri olduğunu da anlatan Harold, “Yemek servisi sırasında bir anda dönüp, 'Grant nasılsın?' derdi. Önce misafirlere hitap ettiğini sanırdım. Sonra ismimi söyler, ‘Annen nasıl, baban iyi mi, evde işler yolunda mı?’ diye sorardı. Her şeyi hatırlar ve ilgilenirdi. Bu içtenliği beni hep şaşırtırdı. O, çok merhametli bir adam” dedi.