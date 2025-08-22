Kral Charles'ın eski uşağı sarayın bilinmeyenlerini anlattı: ''Kate, günümüzün Diana'sı''

Kral Charles’ın yedi yıl boyunca özel uşağı olarak görev yapan Grant Harold, sarayın kapalı kapıları ardında neler yaşandığını, Kate Middleton hakkındaki ilk izlenimlerini ve Prens William ile Harry arasındaki derin ayrılığın iç yüzünü anlattı.

2004-2011 yılları arasında Kraliyet ailesiyle çalışan Harold, Kate Middleton'la ilk tanıştığı dönemde onun zarafeti, zekası ve doğallığıyla herkesi büyülediğini söyledi.

''GÜNÜMÜZÜN PRENSES DİANA'SI''

Mirror gazetesine konuşan Harold, “Kate sadece 22 yaşındaydı ama her yönüyle bir kraliçe gibiydi. Kendini taşıyışı, insanlarla iletişimi, konuşma tarzı... Hepsi mükemmeldi. Günümüzün Prenses Diana’sı diyebilirim” dedi.

''ZEKİ VE GÜZEL BİR KADIN''

Kate'in espri anlayışının da Diana’ya benzediğini dile getiren eski uşak, “Diana, Sandringham’da çalışanları güldürmek için pencereden kafasını uzatıp eğlenceli mimikler yapardı. Kate de benzer şeyler yapıyordu. Gerçekten zeki ve güzel bir kadın” ifadelerini kullandı.


Prens William ve Harry arasındaki ilişkiye de değinen Harold, “O dönemde birbirlerine çok yakınlardı. Sürekli beraber vakit geçiriyor, barlara gidiyor, eğleniyorlardı. Bana o zamanlar aralarının bozulacağını söyleselerdi, asla inanmazdım. Hatta ilk dedikodular çıktığında basın mensuplarına 'böyle bir şey mümkün değil' dedim. Şimdi birbirleriyle görüşmüyorlar. Bu gerçekten çok üzücü” ifadelerini kullandı.

Harold, “Aile içinde kırgınlıklar yaşansa da bunlar zamanla onarılır. Fakat hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Harry'nin geri dönebileceğini düşünüyorum ama eskiden olduğu gibi Kraliyet’in aktif bir üyesi olarak değil” şeklinde konuştu.

''ÇOK MERHAMETLİ BİR ADAM''

Kral Charles’ın son derece nazik ve düşünceli biri olduğunu da anlatan Harold, “Yemek servisi sırasında bir anda dönüp, 'Grant nasılsın?' derdi. Önce misafirlere hitap ettiğini sanırdım. Sonra ismimi söyler, ‘Annen nasıl, baban iyi mi, evde işler yolunda mı?’ diye sorardı. Her şeyi hatırlar ve ilgilenirdi. Bu içtenliği beni hep şaşırtırdı. O, çok merhametli bir adam” dedi.

Prens William ve Prenses Kate’in üç çocuklarıyla birlikte Windsor’daki Forest Lodge’a taşınma planları hakkında da yorum yapan Harold, Buckingham Sarayı’nın gelecekte daha çok turistik bir merkez haline gelebileceğini vurguladı.

