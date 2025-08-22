Kral Charles'ın eski uşağı sarayın bilinmeyenlerini anlattı: ''Kate, günümüzün Diana'sı''
Kral Charles’ın yedi yıl boyunca özel uşağı olarak görev yapan Grant Harold, sarayın kapalı kapıları ardında neler yaşandığını, Kate Middleton hakkındaki ilk izlenimlerini ve Prens William ile Harry arasındaki derin ayrılığın iç yüzünü anlattı.
2004-2011 yılları arasında Kraliyet ailesiyle çalışan Harold, Kate Middleton'la ilk tanıştığı dönemde onun zarafeti, zekası ve doğallığıyla herkesi büyülediğini söyledi.