Sardalyalar hareketi miting düzenledi

Binlerce gösterici, başkent Roma'daki San Giovanni Meydanı'nda toplandı.
Gösteride, siyasi parti bayrakları, simgeleri ya da sloganları yerine sardalya figürleri taşındı.
Direniş hareketiyle özdeşleşen "Bella Ciao" şarkısı söylendi. Pankartlar ve dövizlerle, faşizmle ve ırkçılıkla mücadele mesajları verildi.
Aşırı sağcı lider Matteo Salvini iktidarında, yürürlüğe sokulan göçmen karşıtı yasaların iptal edilmesi çağrısı yapıldı.
Sardalyalar ilk olarak, Salvini'nin yürüttüğü seçim kampanyası kapsamında, kasım ayında gittiği Bologna kentinde ortaya çıkmıştı.