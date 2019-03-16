'Sarı Yelekliler' yine Paris sokaklarında
AP
Fransa’da aylardır protestolarına devam eden 'Sarı Yelekliler' bugün de Paris sokaklarında eylemlerine devam ediyor.
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1Fransa’da aylar önce petrol fiyatlarına yönelik zama karşı başlatılan ancak kısa süre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı eylemlere dönüşen protestolar bugün de sürdü.
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2Sarı Yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet, Priscillia Ludosky ve Maxime Nicolle, Mart ayını ‘kritik ay’ olarak adlandırırken her hafta sonu, özellikle de 16 Mart’ta halkı sokağa çağırmıştı.
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3Fransız halkı o çağrıya kulak vererek başkent ve farklı şehirlerde yeniden sokağa çıktı. Eylemciler Paris sokaklarını bir kez daha savaş alanına çevirdi.
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4Polisle çatışan göstericiler, ünlü Champs-lysées üzerinde bulunan araçları ateşe verdi, kafeleri yağmaladı.
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5Göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis protestocuları dağıtmak amacıyla tazyikli su kullandı.
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6Bugünkü eylemlerde şuana kadar en az 20 göstericinin gözaltına alındığı ifade edilirken, Fransız medyası Paris'in farklı yerlerinde 31 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
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