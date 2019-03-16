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'Sarı Yelekliler' yine Paris sokaklarında

AP

Fransa’da aylardır protestolarına devam eden 'Sarı Yelekliler' bugün de Paris sokaklarında eylemlerine devam ediyor.

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    Fransa’da aylar önce petrol fiyatlarına yönelik zama karşı başlatılan ancak kısa süre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı eylemlere dönüşen protestolar bugün de sürdü.
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    Sarı Yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet, Priscillia Ludosky ve Maxime Nicolle, Mart ayını ‘kritik ay’ olarak adlandırırken her hafta sonu, özellikle de 16 Mart’ta halkı sokağa çağırmıştı.
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    Fransız halkı o çağrıya kulak vererek başkent ve farklı şehirlerde yeniden sokağa çıktı. Eylemciler Paris sokaklarını bir kez daha savaş alanına çevirdi.
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    Polisle çatışan göstericiler, ünlü Champs-lysées üzerinde bulunan araçları ateşe verdi, kafeleri yağmaladı.
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    Göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis protestocuları dağıtmak amacıyla tazyikli su kullandı.
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    Bugünkü eylemlerde şuana kadar en az 20 göstericinin gözaltına alındığı ifade edilirken, Fransız medyası Paris'in farklı yerlerinde 31 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
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