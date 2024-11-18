Şaşkına çeviren polis baskını! Evinden Nazi cephaneliği çıktı
Arjantin'de düzenlenen bir polis baskınında Nazi döneminden kalma çok sayıda silah ve eşya ele geçirildi. Yetkililer, çok sayıda ateşli silahın yanı sıra Nazi bayrakları, askeri üniformalar, şapkalar, miğferler ve Hitler büstlerinin ele geçirildiğini aktardı. Yakalanan kişinin, uluslararası çapta faaliyet gösteren bir silah kaçakçılığı çetesiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra pek çok Nazi yetkilisi, savaş suçlarından yargılanmaktan kurtulmak için Arjantin'e kaçmıştı.
Arjantin'de düzenlenen bir polis baskınında ekipler, Nazi Almanyası döneminden kalma birçok silah ve eşya ele geçirdi.