Şaşkına çeviren polis baskını! Evinden Nazi cephaneliği çıktı

ARJANTİN'E KAÇTILAR

Baskın sırasında, 3 bin fünye, 3,5 kilogramlık barut ve 5 bin 500'e yakın mermi ele geçirildiği de aktarıldı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, aralarında ölüm kampı sorumlusu Adolf Eichmann'ın da bulunduğu pek çok Nazi yetkilisi, savaş suçlarından yargılanmaktan kurtulmak için Arjantin'e kaçmıştı.