Şaşkına çeviren polis baskını! Evinden Nazi cephaneliği çıktı

Arjantin'de düzenlenen bir polis baskınında Nazi döneminden kalma çok sayıda silah ve eşya ele geçirildi. Yetkililer, çok sayıda ateşli silahın yanı sıra Nazi bayrakları, askeri üniformalar, şapkalar, miğferler ve Hitler büstlerinin ele geçirildiğini aktardı. Yakalanan kişinin, uluslararası çapta faaliyet gösteren bir silah kaçakçılığı çetesiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra pek çok Nazi yetkilisi, savaş suçlarından yargılanmaktan kurtulmak için Arjantin'e kaçmıştı.

Şaşkına çeviren polis baskını! Evinden Nazi cephaneliği çıktı - 1

Arjantin'de düzenlenen bir polis baskınında ekipler, Nazi Almanyası döneminden kalma birçok silah ve eşya ele geçirdi.

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Şaşkına çeviren polis baskını! Evinden Nazi cephaneliği çıktı - 2

60'TAN FAZLA ATEŞLİ SİLAH

Baskın sonucunda gözlatına alınan şüphelinin evinde, Nazi amblemi taşıyan 43 tüfek, 15 tabanca, 5 süngü ve bir makineli tüfek dahil olmak üzere 60'tan fazla ateşli silahın ele geçirildiği belirtildi.

Şaşkına çeviren polis baskını! Evinden Nazi cephaneliği çıktı - 3

BAYRAKLAR, FORMALAR VE HİTLER BÜSTLERİ

Hazırlanan raporda ayrıca Nazi bayrakları, askeri üniformalar, şapkalar, miğferler ve Hitler büstlerinin de yetkililerce ele geçirildiği belirtildi.

Şaşkına çeviren polis baskını! Evinden Nazi cephaneliği çıktı - 4

SİLAH KAÇAKÇILIĞINDAN ARANIYORDU

Ekiplere, Buenos Aires Holokost Müzesi'nden yetkililer de etti. Kimliği açıklanmayan şüphelinin, bir yılı aşkın süredir Arjantin polisi tarafından takip edildiği belirtildi.

Yakalanan kişinin, uluslararası çapta faaliyet gösteren bir silah kaçakçılığı çetesiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Şaşkına çeviren polis baskını! Evinden Nazi cephaneliği çıktı - 5

ARJANTİN'E KAÇTILAR

Baskın sırasında, 3 bin fünye, 3,5 kilogramlık barut ve 5 bin 500'e yakın mermi ele geçirildiği de aktarıldı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, aralarında ölüm kampı sorumlusu Adolf Eichmann'ın da bulunduğu pek çok Nazi yetkilisi, savaş suçlarından yargılanmaktan kurtulmak için Arjantin'e kaçmıştı.

Şaşkına çeviren polis baskını! Evinden Nazi cephaneliği çıktı - 6
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