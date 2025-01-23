Savaş alanı değişmek üzere: Batı Şeria’da soykırım korkusu
Gazze’de ateşkesi kabul eden İsrail, gözünü Batı Şeria'ya dikti. Yerleşimci saldırıları ve İsrail ordusunun baskınlarındaki ani artış, Filistinliler’de korkuyu tetikledi. İsrail ayrıca işgal altındaki topraklarda Filistinlileri tecrit etmek için yeni kontrol noktaları kurdu. El Cezire’ye konuşan gazeteci ve insan hakları aktivisti Shady Abdullah, “14 ay boyunca Gazze'de bir soykırımın yaşandığını izledik. Burada bazı insanlar bizim de benzer bir kaderi paylaşacağımızı düşünüyor” dedi.
Yerleşimci saldırıları ve İsrail askeri operasyonlarındaki ani artış, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri korkuttu.
Batı Şeria’daki Filistinliler, Gazze'de halkına uygulanan şiddetin aynısıyla karşı karşıya kalabileceklerini düşünüyor.
İsrail, Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı savaşta 46 bin 900'den fazla Filistinliyi öldürdü.