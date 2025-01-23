Savaş alanı değişmek üzere: Batı Şeria’da soykırım korkusu

"BENZER KADERİ PAYLAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORLAR"

Tulkarem'den gazeteci ve insan hakları aktivisti Shady Abdullah, “14 ay boyunca Gazze'de bir soykırımın yaşandığını izledik ve dünyada hiç kimse bunu durdurmak için bir şey yapmadı. Burada bazı insanlar bizim de benzer bir kaderi paylaşacağımızı düşünüyor” dedi.

El Cezire’ye konuşan Abdullah, “Hepimiz Batı Şeria'da durumun çok daha kötüye gidebileceğinden korktuğumuzu biliyoruz” diye ekledi.