Savaş alanı değişmek üzere: Batı Şeria’da soykırım korkusu

Gazze’de ateşkesi kabul eden İsrail, gözünü Batı Şeria'ya dikti. Yerleşimci saldırıları ve İsrail ordusunun baskınlarındaki ani artış, Filistinliler’de korkuyu tetikledi. İsrail ayrıca işgal altındaki topraklarda Filistinlileri tecrit etmek için yeni kontrol noktaları kurdu. El Cezire’ye konuşan gazeteci ve insan hakları aktivisti Shady Abdullah, “14 ay boyunca Gazze'de bir soykırımın yaşandığını izledik. Burada bazı insanlar bizim de benzer bir kaderi paylaşacağımızı düşünüyor” dedi.

Savaş alanı değişmek üzere: Batı Şeria’da soykırım korkusu - 1

Yerleşimci saldırıları ve İsrail askeri operasyonlarındaki ani artış, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri korkuttu.

Batı Şeria’daki Filistinliler, Gazze'de halkına uygulanan şiddetin aynısıyla karşı karşıya kalabileceklerini düşünüyor.

İsrail, Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı savaşta 46 bin 900'den fazla Filistinliyi öldürdü.

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Savaş alanı değişmek üzere: Batı Şeria’da soykırım korkusu - 2

"BENZER KADERİ PAYLAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORLAR"

Tulkarem'den gazeteci ve insan hakları aktivisti Shady Abdullah, “14 ay boyunca Gazze'de bir soykırımın yaşandığını izledik ve dünyada hiç kimse bunu durdurmak için bir şey yapmadı. Burada bazı insanlar bizim de benzer bir kaderi paylaşacağımızı düşünüyor” dedi.

El Cezire’ye konuşan Abdullah, “Hepimiz Batı Şeria'da durumun çok daha kötüye gidebileceğinden korktuğumuzu biliyoruz” diye ekledi.

Savaş alanı değişmek üzere: Batı Şeria’da soykırım korkusu - 3

TECRİT İÇİN YENİ KONTROL NOKTALARI

Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkesin başlamasından saatler sonra İsrail, Filistinlilerin toplanmasını ve İsrailli esirlere karşılık serbest bırakılan Filistinli siyasi tutukluların özgürlük kutlamalarını engellemek için Batı Şeria'da onlarca yeni kontrol noktası inşa etmeye başladı.

Kontrol noktaları aynı zamanda çiftçilerin tarım arazilerine ulaşmasını engelledi ve El Halil ve Beytüllahim gibi şehirlerin tamamında sivilleri tecrit etti.

İsrailli yerleşimciler daha sonra Batı Şeria'daki yasadışı karakolları genişletmeye ve Filistin köylerine saldırmaya başladı.

Savaş alanı değişmek üzere: Batı Şeria’da soykırım korkusu - 4

 “FİLİSTİN DEVLETİNİ ÖNLEME HEDEFİ”

İşgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri, uluslararası hukuka göre yasadışı konumda ve gelişigüzel inşa edilen karakolların çoğu İsrail yasalarına göre bile yasadışı.

Uluslararası Kriz Grubu'nda İsrail-Filistin uzmanı olan Tahani Mustafa, “Şiddetin sonuçları, doğrudan veya bağlantılı olarak yerinden edilmeye yol açmasıdır ve bu, İsrail'in kendi topraklarında herhangi bir Filistin devletini önleme hedefiyle uyumludur” dedi.

Savaş alanı değişmek üzere: Batı Şeria’da soykırım korkusu - 5

BÜYÜK CENİN BASKINI 

Buna ek olarak, İsrail ordusu Batı Şeria'da büyük operasyonlar gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu ve bu operasyonlar 21 Ocak'ta Cenin kampına, İsrail’e göre “terör operasyonu” olan büyük bir baskınla başladı. İki günlük baskında en az 12 Filistinli öldürüldü.

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları Gazze savaşından önce de vardı ancak savaşın başlamasıyla birlikte şiddeti ve yoğunluğu arttı.

Mustafa, “Gördüğümüz yerleşimci şiddeti ve saldırıları şu anda nereye doğru gittiğimizin bir göstergesi” dedi.

Savaş alanı değişmek üzere: Batı Şeria’da soykırım korkusu - 6
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