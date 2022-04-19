Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle en az 10 milyon kişinin evlerini terk etmesiyle evcil hayvanlar derinden etkilendi. Ülkenin çeşitli yerlerinden binlerce evcil hayvan savaş nedeniyle sahipsiz kalırken, onlara Lviv’deki “Kurtarılmış Hayvan Evi” adlı hayvan rehabilitasyon merkezi kapılarını açtı.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 10:27

Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 1

Rusya'nın 'ya saldırılarından sivil halkın yanı sıra evcil hayvanlar da etkilendi.

Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 2

Evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalıların bazıları evcil hayvanlarını geride bırakırken, saldırılarda hayatını kaybedenlerin dostları da sahipsiz kaldı.

Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 3

Bu durumu fark eden gönüllüler, özellikle başkent Kiev'in Irpin ve Buça gibi savaşın en yoğun yaşandığı bölgelerindeki sahipsiz kalan hayvanları Lviv şehrine getirdi.

Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 4

Şehirde vahşi hayvanların rehabilitasyon merkezi olarak hizmet veren ''Kurtarılmış Hayvan Evi'' de kapılarını savaş bölgelerinden getirilen evcil hayvanlara açtı.

Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 5

Avrupa'daki gönüllüler ile işbirliği yapan barınak çalışanları, Lviv'de şimdiye kadar 200'ün üstünde hayvanı sahiplendirdi.

Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 6

Barınak görevlileri, ayrıca bu hayvanların yurtdışında da sahiplendirilmesi için çalışıyor. Her gün barınağa gelen gönüllüler ise ''Kurtarılmış Hayvan Evi''ndeki 200 köpeğin rutin yürüyüşlerini yaptırıyor.

Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 7

BARINAKTAN DİĞER KARELER..

Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 8
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 9
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 10
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 11
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 12
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 13
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 14
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 15
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 16
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 17
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 18
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 19
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 20
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 21
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 22
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 23
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 24
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 25
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 26
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 27
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 28
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 29
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 30
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 31
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 32
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 33
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 34
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 35
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 36
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 37
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 38
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 39
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 40
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 41
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 42
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 43
Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki merkez barınakları oldu - 44

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