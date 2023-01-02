Savaş ganimeti olarak Kadirov'a hediye edilen pitbull, Ukrayna'ya götürüldü

Rusya ile Ukrayna arasında 31 Aralık'ta yapılan esir takasında, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal Fabrikası'ndan Rus askerleri tarafından el konulan Adik adlı pitbull cinsi köpek Ukrayna tarafına iade edildi. Adik, savaş ganimeti olarak Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov'a hediye edilmişti.

Savaş ganimeti olarak Kadirov'a hediye edilen pitbull, Ukrayna'ya götürüldü - 1

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafıyla 31 Aralık 2022'de gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında Adik adlı "meşhur" bir pitbull köpeğinin de Ukrayna'ya iade edildiğini duyurdu.

Savaş ganimeti olarak Kadirov'a hediye edilen pitbull, Ukrayna'ya götürüldü - 2

Köpeğin fotoğrafını da paylaşan Yermak, "Azovstal'ın ünlü köpeğini de geri getiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Savaş ganimeti olarak Kadirov'a hediye edilen pitbull, Ukrayna'ya götürüldü - 3

Rus askerleri tarafından Azovstal'dan savaşın ilk dönemlerinde savaş ganimeti olarak el konulan  köpek, Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov'a hediye edilmişti.

Savaş ganimeti olarak Kadirov'a hediye edilen pitbull, Ukrayna'ya götürüldü - 4

Söz konusu esir değişimi kapsamında 140 Ukraynalı ve 82 Rus askeri serbest bırakılmıştı.

Savaş ganimeti olarak Kadirov'a hediye edilen pitbull, Ukrayna'ya götürüldü - 5

2022'DE 1596 UKRAYNALI RUSYA ESARETINDEN IADE EDILDI

Öte yandan, Ukrayna'nın Geçici İşgal Altındaki Topraklarının Yeniden Bütünleştirilmesi Bakanlığı, Rusya ile yapılan esir takası sayesinde 2022'de 1596 Ukraynalının serbest kaldığını duyurdu.

Savaş ganimeti olarak Kadirov'a hediye edilen pitbull, Ukrayna'ya götürüldü - 6

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takaslarıyla ilgili sayılar paylaşıldı.

Savaş ganimeti olarak Kadirov'a hediye edilen pitbull, Ukrayna'ya götürüldü - 7

Geçen yıl Rus tarafıyla yapılan esir takasları sonucu 1592 Ukrayna vatandaşının serbest kaldığı kaydedilen açıklamada, "2022'de 1596 kişi düşman esaretinden iade edildi. 1464 asker ve 132 sivil Rus esaretinden serbest bırakıldı" ifadeleri kullanıldı.

Savaş ganimeti olarak Kadirov'a hediye edilen pitbull, Ukrayna'ya götürüldü - 8

Açıklamada, esaretten kurtulan kişilere devlet tarafından sosyal ve sağlık desteği sağlandığı aktarıldı.

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