Savaş gemisi, Kim'in gözleri önünde kızağından düşmüştü: Hasar, uydu görüntülerinde

Kuzey Kore lideri Kim’in de katıldığı bir törende suya indirilirken kızağından kayarak düşen savaş gemisinin aldığı hasar uydu görüntülerine yansıdı.

Savaş gemisi, Kim'in gözleri önünde kızağından düşmüştü: Hasar, uydu görüntülerinde - 1

Kuzey Kore’de yeni bir savaş gemisinin kızağından indirilirken düşmesi sonucu aldığı hasar, uydu görüntülerine yansıdı. Ülkenin kuzeyindeki Chongjin tersanesinde bulunan 5 bin tonluk “destroyer”in yana yattığı görüldü. Çarşamba günü yaşanan olaya bizzat şahit olan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yaşanan olayı “suç eylemi” olarak nitelendirmiş ve tolere edilmeyeceğini söylemişti. 

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Savaş gemisi, Kim'in gözleri önünde kızağından düşmüştü: Hasar, uydu görüntülerinde - 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, söz konusu uydu görüntülerinde, savaş gemisinin yan yattığı ve baş kısmının yerde, arka kısmının ise büyük ölçüde suyun içinde olduğu görüldü. Geminin kısmen mavi brandalar ile kapatılmaya çalışıldığı da görüntülere yansıdı. Kuzey Kore yaşanan olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını bildirirken, yapılan açıklamada, geminin denge kaybı sebebiyle düştüğü ifade edildi.

Savaş gemisi, Kim'in gözleri önünde kızağından düşmüştü: Hasar, uydu görüntülerinde - 3

"HASAR CİDDİ DEĞİL"

Kaza hakkında yapılan ilk incelemeye göre, savaş gemisinin alt kısmında herhangi bir delik tespit edilmedi ancak sancak tarafındaki gövde kısmında hasar olduğu ve geminin arka kısmına deniz suyu aktığı belirtildi. Ön raporda, geminin aldığı hasarın “ciddi olmadığı” ifade edildi. Raporda, olayda ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. 

Savaş gemisi, Kim'in gözleri önünde kızağından düşmüştü: Hasar, uydu görüntülerinde - 4

SORUMLULARIN BULUNMASI İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Soruşturma makamları sorumluların ve kazanın sebebinin bulunması için talimat verildiğini bildirdi. Askeri analistlere göre, olayın olasılıkla büyük bir kalabalığın önünde gerçekleşmiş olması, Kuzey Kore lideri Kim’in “halk önünde daha fazla aşağılanmış” olmasına yol açtı. 

Savaş gemisi, Kim'in gözleri önünde kızağından düşmüştü: Hasar, uydu görüntülerinde - 5

"10 GÜN İÇİNDE TAMİR EDİLEBİLİR"

Öte yandan, Kuzey Kore’den bugün yapılan açıklamada, ülkenin ikinci “destroyer”inin suya indirilmesinin başarısız olmasında sorumlu olanları tutuklamak ve soruşturmak için adımların atılmaya başlandığı belirtildi. Yaşanan olayın Kim Jong Un tarafından öfkeyle karşılandığı ifade edilirken, Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA, geminin 10 gün içinde tamir edilebileceğini aktardı. KCNA’nın haberine göre, Merkez Askeri Komisyonu, yaşanan olayın ardından Chongjin tersanesinin müdürü Hong Kil Ho’yu çağırdı. 

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