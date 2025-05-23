Savaş gemisi, Kim'in gözleri önünde kızağından düşmüştü: Hasar, uydu görüntülerinde

"HASAR CİDDİ DEĞİL"

Kaza hakkında yapılan ilk incelemeye göre, savaş gemisinin alt kısmında herhangi bir delik tespit edilmedi ancak sancak tarafındaki gövde kısmında hasar olduğu ve geminin arka kısmına deniz suyu aktığı belirtildi. Ön raporda, geminin aldığı hasarın “ciddi olmadığı” ifade edildi. Raporda, olayda ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.