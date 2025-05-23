Savaş gemisi, Kim'in gözleri önünde kızağından düşmüştü: Hasar, uydu görüntülerinde
Kuzey Kore lideri Kim’in de katıldığı bir törende suya indirilirken kızağından kayarak düşen savaş gemisinin aldığı hasar uydu görüntülerine yansıdı.
Kuzey Kore’de yeni bir savaş gemisinin kızağından indirilirken düşmesi sonucu aldığı hasar, uydu görüntülerine yansıdı. Ülkenin kuzeyindeki Chongjin tersanesinde bulunan 5 bin tonluk “destroyer”in yana yattığı görüldü. Çarşamba günü yaşanan olaya bizzat şahit olan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yaşanan olayı “suç eylemi” olarak nitelendirmiş ve tolere edilmeyeceğini söylemişti.