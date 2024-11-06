Savaş, göç, ekonomi: Trump, Amerikalılara ne vaadediyor?

İSRAİL İÇİN "DAHA FAZLA" ŞEY YAPACAK

Trump, kendisini İsrail'in sadık bir destekçisi olarak konumlandırdı ve tarihteki en İsrail yanlısı başkan olduğunu söyledi.

ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı kabul eden Trump, Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanıdı. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasındaki ilişkileri normalleştiren tarihi anlaşmalar olan Abraham Anlaşmalarına öncülük etti.

Ayrıca Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı saldırısının, kendisi başkan olsaydı gerçekleşmeyeceğini öne sürdü. İsrail için "daha fazla şey yapma" sözü verdi.

İsrail'e 7 Ekim 2023'ten bu yana 12,5 milyar dolarlık askeri yardımda bulunan Amerika, İsrail'in en büyük askeri destekçisi.