Savaş, göç, ekonomi: Trump, Amerikalılara ne vaadediyor?
ABD'nin 47'inci başkanlık seçimi için zaferini ilan eden Cumhuriyetçi parti adayı ve eski başkan Donald Trump'ın yeni dönemde hangi politikaları izleyeceği merak konusu. Trump, seçmenler için kritik olan göç ve ekonomi için hangi vaatlerde bulundu? İsrail ve Ukrayna konusunda Amerikalı seçmenlere verdiği sözleri tutacak mı? (Haber: Derya Doğan)
Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesinin ardından Amerikalılara ve dünyaya verdiği sözler tekrar gündemde.
Seçmenlerin, Donald Trump'a verdiği desteğin en önemli nedenlerinden biri ekonomi vaatleri.
Trump, enflasyonu sona erdireceğini ve "Amerika'yı tekrar uygun fiyatlı hale getireceğini" söylemişti.
Seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda ayrıca, daha fazla petrol sondajının, enerji maliyetlerini düşüreceğini savundu.
Düşük faiz oranları da Trump'ın bir diğer ekonomik vaadi.
Trump ayrıca belgesiz göçmenleri sınır dışı etmenin konut üzerindeki baskıyı azaltacağını söylüyor.