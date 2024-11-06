Savaş, göç, ekonomi: Trump, Amerikalılara ne vaadediyor?

ABD'nin 47'inci başkanlık seçimi için zaferini ilan eden Cumhuriyetçi parti adayı ve eski başkan Donald Trump'ın yeni dönemde hangi politikaları izleyeceği merak konusu. Trump, seçmenler için kritik olan göç ve ekonomi için hangi vaatlerde bulundu? İsrail ve Ukrayna konusunda Amerikalı seçmenlere verdiği sözleri tutacak mı? (Haber: Derya Doğan)

Savaş, göç, ekonomi: Trump, Amerikalılara ne vaadediyor? - 1

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesinin ardından Amerikalılara ve dünyaya verdiği sözler tekrar gündemde.

Seçmenlerin, Donald Trump'a verdiği desteğin en önemli nedenlerinden biri ekonomi vaatleri.

Trump, enflasyonu sona erdireceğini ve "Amerika'yı tekrar uygun fiyatlı hale getireceğini" söylemişti.

Seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda ayrıca, daha fazla petrol sondajının, enerji maliyetlerini düşüreceğini savundu.

Düşük faiz oranları da Trump'ın bir diğer ekonomik vaadi.

Trump ayrıca belgesiz göçmenleri sınır dışı etmenin konut üzerindeki baskıyı azaltacağını söylüyor.

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Savaş, göç, ekonomi: Trump, Amerikalılara ne vaadediyor? - 2

VERGİ İNDİRİMİ PLANI

Donald Trump, çoğunluğu zenginlere yarayan 2017 kesintilerinin uzatılması da dahil olmak üzere trilyonlarca dolar değerinde bir dizi vergi indirimi öneriyor.

Bunları çoğunlukla ithalata uygulanan tarifelerle ödeyeceğini söylüyor.

Analistler Trump'ın planının, şişen açığa katkıda bulunacağını belirtiyor.

Savaş, göç, ekonomi: Trump, Amerikalılara ne vaadediyor? - 3

GÖÇE KARŞI SINIRLARI KAPATMA SÖZÜ

ABD'li seçmenler için kritik konulardan olan göç meselesi, Trump'ın önceliklerinden.

Bir duvar inşa ederek ve yaptırımları artırarak Meksika sınırını kapatma sözü veren Trump, ABD tarihindeki en büyük göçmen sınır dışı etme vaadinde bulundu.

Ancak uzmanlar bunun yasal zorluklarla karşılaşacağını söylüyor.

Trump, seçim zaferini duyurduğu konuşmasında da sınırları kapatacağını yineledi ve şunları ekledi: "Ülkemize girişleri durdurmamız gerekiyor. Ülkemize giremezler demiyorum ama yasal yollardan girmeleri lazım."

Savaş, göç, ekonomi: Trump, Amerikalılara ne vaadediyor? - 4

"SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN 24 SAAT"

Trump dış politika konusunda izolasyon yanlısı bir tutum takınıyor ve ABD'nin dünyanın diğer bölgelerindeki çatışmalardan uzaklaşmasını istiyor.

Demokratlar, bu hareketi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i cesaretlendirecek bir hamle olarak nitelendiriyor.

Ancak Trump, Rusya ile müzakereli bir çözüm yoluyla 24 saat içinde Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek gibi iddialı bir vaadi var.

Savaş, göç, ekonomi: Trump, Amerikalılara ne vaadediyor? - 5

İSRAİL İÇİN "DAHA FAZLA" ŞEY YAPACAK

Trump, kendisini İsrail'in sadık bir destekçisi olarak konumlandırdı ve tarihteki en İsrail yanlısı başkan olduğunu söyledi.

ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı kabul eden Trump, Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanıdı. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve  Bahreyn arasındaki ilişkileri normalleştiren tarihi anlaşmalar olan Abraham Anlaşmalarına öncülük etti. 

Ayrıca Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı saldırısının,  kendisi başkan olsaydı gerçekleşmeyeceğini öne sürdü. İsrail için "daha fazla şey yapma" sözü verdi.

İsrail'e 7 Ekim 2023'ten bu yana 12,5 milyar dolarlık askeri yardımda bulunan Amerika, İsrail'in en büyük askeri destekçisi.

Savaş, göç, ekonomi: Trump, Amerikalılara ne vaadediyor? - 6

KÜRTAJ HAKKI

Demokrat aday Kamala Harris, kürtaj haklarını kampanyasının merkezine yerleştirmişti. 

Trump'ın ise kürtaj konusunda tutarlı bir mesajı olmadığı biliniyor.

Başkanlık döneminde Trump'ın Yüksek Mahkeme'ye atadığı üç yargıç, Roe v Wade olarak bilinen 1973 tarihli bir kararla, anayasal hak olan kürtaj hakkının ortadan kaldırılmasında önemli rol oynamıştı.

Savaş, göç, ekonomi: Trump, Amerikalılara ne vaadediyor? - 7

SİLAHLANMAYI SAVUNUYOR

Silah taşıma hakkının savunucusu olan Trump, mayıs ayında Ulusal Tüfek Birliği'ne hitaben bir konuşma yapmış ve onların en iyi arkadaşı olduğunu söylemişti.

Harris ise silahlı şiddeti önlemeyi temel bir taahhüt haline getirmişti.

Savaş, göç, ekonomi: Trump, Amerikalılara ne vaadediyor? - 8
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