Savaş ilan edildi. Pakistan-Afganistan geriliminde son durum ne?
27.02.2026 08:41
Son Güncelleme: 27.02.2026 08:58
AFP, Reuters
Pakistan, Afganistan’ın başkenti Kabil dahil birçok kente hava saldırısı düzenledi. İslamabad yönetimi Taliban hükümetine karşı “açık savaş” ilanında bulundu. İki ülke arasında aylardır süren sınır geriliminde son durum ne?
PAKİSTAN'DAN "AÇIK SAVAŞ" İLANI
Pakistan, cuma günü Afganistan’ın başkenti Kabil ile Taliban yönetiminin güneydeki güç merkezi Kandahar başta olmak üzere birçok noktayı bombaladı. AFP muhabirleri Kabil ve Kandahar’da patlama sesleri duyulduğunu ve savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını bildirdi.
Pakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Taliban yönetimiyle “topyekün bir çatışma” içinde olduklarını belirterek, “Sabır sınırımıza ulaştı. Artık aramızda açık savaş var.” ifadelerini kullanıldı.
AFGANİSTAN: PAKİSTAN'A AİT 15 MEVZİ ELE GEÇİRİLDİ
Mücahid, Afganistan birliklerinin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin, "15 düşman mevzii ele geçirildi. Birçok asker öldürüldü, bazıları ise canlı olarak yakalandı" iddiasında bulundu.
Açıklamada, Nangarhar eyaletinin Durbaba bölgesindeki Mashin Naw'da iki Pakistan karakolu, Goshte Anargi bölgesinde üç karakol ve Kunar eyaletinin Nari bölgesindeki Doklam'da iki karakolun da ele geçirildiği ileri sürüldü.
PAKİSTAN'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Pakistan hükümetinden yapılan açıklamada ise, Afganistan'daki Taliban yönetimi Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki sınır hattı boyunca birçok noktaya nedensiz şekilde ateş açmakla suçlandı.
Pakistan Enformasyon Bakanlığı, Pakistan güvenlik güçlerinin bu duruma derhal etkili bir şekilde karşılık verdiğini bildirdi.
Toplamda 133 Afgan askerinin ve 55 Pakistan askerinin öldüğü belirtiliyor.
PAKİSTAN LİDERİNDEN MESAJ
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hükümetin X hesabından yapılan paylaşımlara göre, “Tüm millet Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nin yanındadır.” açıklamasında bulundu.
Paylaşımlarda, ordunun “ulusal ruhla görevini yerine getirdiği” vurgulanarak güvenlik güçlerine övgüde bulunuldu.
Şerif, “Pakistan halkı ve silahlı kuvvetleri, ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya her zaman hazırdır.” ifadelerini kullandı.
İRAN'DAN ARABULUCULUK MESAJI
İran, Afganistan ile Pakistan arasında tırmanan gerilimde diyalog çağrısı yaparak arabuluculuk mesajı verdi.
Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran İslam Cumhuriyeti, iki ülke arasında diyaloğun kolaylaştırılması ve karşılıklı anlayış ile iş birliğinin güçlendirilmesi için gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır.” ifadelerini kullandı.
SINIRDA KARŞILIKLI SALDIRILAR
Pakistan’ın son operasyonu, Afgan güçlerinin perşembe gecesi Pakistan sınır birliklerine yönelik saldırısının ardından geldi. İslamabad daha önce de Afganistan’a hava saldırıları düzenlemişti.
Taliban hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan’ın hava saldırılarını doğrularken can kaybı olmadığını savundu. Mücahid saatler önce yaptığı açıklamada ise Pakistan ordusunun “tekrarlanan ihlallerine” yanıt olarak sınırda “geniş çaplı taarruz operasyonları” başlatıldığını duyurmuştu.
Afgan savunma bakanlığı, kara operasyonunda sekiz askerinin öldüğünü açıkladı. Nangarhar vilayetinde ise Torkham sınır kapısı yakınındaki geri dönüş kampında bir havan mermisinin isabet etmesi sonucu yedi Afgan sivilin yaralandığı, bir kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.
AYLAR SÜREN GERİLİM
İki ülke arasındaki ilişkiler, ekim ayında her iki taraftan da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından hızla kötüleşti. Kara sınır kapıları büyük ölçüde kapalı tutulurken, yalnızca Afgan geri dönüşlere geçiş izni veriliyor.
Pakistan, Afganistan’ı kendi topraklarında saldırılar düzenleyen militan gruplara karşı harekete geçmemekle suçluyor. Taliban yönetimi ise bu suçlamaları reddediyor.
Taraflar ayrıca son aylarda karşılıklı sınır ateşi açıldığını ve onlarca askerin öldüğünü duyurdu. Taliban sözcüsü bazı Pakistan askerlerinin “sağ yakalandığını” iddia ederken, İslamabad bu iddiayı yalanladı.