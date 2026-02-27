Savaş ilan edildi. Pakistan-Afganistan geriliminde son durum ne?

Pakistan, cuma günü Afganistan’ın başkenti Kabil ile Taliban yönetiminin güneydeki güç merkezi Kandahar başta olmak üzere birçok noktayı bombaladı. AFP muhabirleri Kabil ve Kandahar’da patlama sesleri duyulduğunu ve savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını bildirdi.

Pakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Taliban yönetimiyle “topyekün bir çatışma” içinde olduklarını belirterek, “Sabır sınırımıza ulaştı. Artık aramızda açık savaş var.” ifadelerini kullanıldı.