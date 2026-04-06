Savaş İran'da tarihi eserleri vurdu, 100'den fazla yer tahrip oldu

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Rıza Salihi Emiri, ülkedeki 131 tarihi yapının ABD-İsrail saldırılarında tahrip olduğunu açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Emiri, ABD ve İsrail'in ülkedeki tarihi yapıları doğrudan hedef aldığını savundu.

Emiri, savaş ve çatışmalarda ülkelerin medeniyet ve kültürel miras eserlerinin uluslararası yasalarla saldırılamaz ve kırmızı çizgi olarak korunduğunu ifade etti. "Bu savaşta medeniyetsizler, medeni bir ülkeye saldırdı. Onlar kasıtlı ve bilinçli olarak İran medeniyetini hedef aldı. Düşman saldırıları nedeniyle ülkedeki 131 medeniyet anıtı tahrip edildi." diye konuştu.