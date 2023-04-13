Savaş karşıtlığı aile parçaladı: Rusya'dan kaçan baba ve yetimhaneye gönderilen kızının akıbeti belli oldu

Lvova-Belova, "Masha ilk başta annesine gitmek istemedi ve yasal olarak onun görüşünün dikkate alınması gerekiyor. Anne ve kızı için her şeyin yolunda gitmesini umalım." paylaşımını yaptı.

Lvova-Belova, ayrıca Masha ve annesinin bir yatakta oturup birbirlerinin gözlerine baktığı bir fotoğrafını paylaştı. Masha'nın velayet davası 20 Nisan'da görülecek.