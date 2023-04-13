Savaş karşıtlığı aile parçaladı: Rusya'dan kaçan baba ve yetimhaneye gönderilen kızının akıbeti belli oldu

Rusya-Ukrayna savaşı bir yılı aşkın süredir devam ederken, Rusya'da savaş karşıtı paylaşımlar yapmak sert bir şekilde cezalandırılıyor. Geçen ay okulunda "savaş karşıtı" resim yaptığı için yetimhaneye gönderilen Masha ve orduyu "itibarsızlaştırmak"tan hakkında 2 yıl hapis cezası istenen Alexei Moskalev, tüm dünyada gündem olmuştu. Belarus'a kaçan Moskalev, tutuklanıp Rusya'ya iade edilirken, Masha'nın velayet davası sürüyor.

Savaş karşıtlığı aile parçaladı: Rusya'dan kaçan baba ve yetimhaneye gönderilen kızının akıbeti belli oldu - 1

Rusya, Başkan Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de askerlerin Ukrayna'ya girmesi emrini vermesinin ardından silahlı kuvvetlerin itibarını sarsanlara ağır cezalar getirdi; bu yasalar muhalifleri, gazetecileri, aktörleri, müzisyenleri ve hatta komedyenlerin hapse girmesine yol açtı.

DÜNYA HABERLERİ

Savaş karşıtlığı aile parçaladı: Rusya'dan kaçan baba ve yetimhaneye gönderilen kızının akıbeti belli oldu - 2

Geçtiğimiz Mart ayında ise 53 yaşındaki Alexei Moskalev ve 13 yaşındaki kızı Masha Moskaleva, geçen Moskova'nın güneyindeki Yefremov kasabasında, Moskaleva'nın altıncı sınıf resim dersinde savaş karşıtı bir resim çizmesi nedeniyle yerel kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekti.

Savaş karşıtlığı aile parçaladı: Rusya'dan kaçan baba ve yetimhaneye gönderilen kızının akıbeti belli oldu - 3

Ardından Moskalev günler sonra Rus sosyal medya platformu Odnoklassniki'de yaptığı savaş karşıtı bir yorum nedeniyle Rus ordusunu "itibarsızlaştırmakla" suçlandı. Ardından Moskalev’in kızı Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri tarafından yetimhaneye gönderilirken, baba Belarus'a kaçtı. 

Savaş karşıtlığı aile parçaladı: Rusya'dan kaçan baba ve yetimhaneye gönderilen kızının akıbeti belli oldu - 4

ANNELERİ 7 YIL ÖNCE TERK ETTİ

Tüm dünya annesinin 7 yıl önce terk ettiği Masha ile babasıın akıbetini merak ederken, Alexei Moskalyov, geçen hafta Belarus'ta yakalanıp tutuklandı.

Savaş karşıtlığı aile parçaladı: Rusya'dan kaçan baba ve yetimhaneye gönderilen kızının akıbeti belli oldu - 5

BELARUS'TAN RUSYA'YA İADE EDİLDİ

Rusya’da devlete ait RIA haber ajansının Belaruslu bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, kızı Masha'nın okulda savaş karşıtı resimler yapmasının ardından "Rus ordusunu itibarsızlaştırmak" suçundan hapse atılan Alexei Moskalyov, Belarus'tan Rusya'ya iade edildi.

Savaş karşıtlığı aile parçaladı: Rusya'dan kaçan baba ve yetimhaneye gönderilen kızının akıbeti belli oldu - 6

YETKİLİLER VELAYETİN BABADAN ALINMASI İÇİN DAVA AÇTI

Yetimhanede kalan Masha için ise Rus yetkilier, çocuğun velayetinin babasından alınması için dava açtı. Ancak, sosyal hizmetler yetkilisi Maria Lvova-Belova küçük kzıın annesi olga ile yeniden bir araya geldiğini duyurdu.

Savaş karşıtlığı aile parçaladı: Rusya'dan kaçan baba ve yetimhaneye gönderilen kızının akıbeti belli oldu - 7

Lvova-Belova, "Masha ilk başta annesine gitmek istemedi ve yasal olarak onun görüşünün dikkate alınması gerekiyor. Anne ve kızı için her şeyin yolunda gitmesini umalım." paylaşımını yaptı. 

Lvova-Belova, ayrıca Masha ve annesinin bir yatakta oturup birbirlerinin gözlerine baktığı bir fotoğrafını paylaştı. Masha'nın velayet davası 20 Nisan'da görülecek.
Savaş karşıtlığı aile parçaladı: Rusya'dan kaçan baba ve yetimhaneye gönderilen kızının akıbeti belli oldu - 8

YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer taraftan, Rus yetkililer ülkenin Şubat 2022'de Ukrayna'yı saldırılarının başlamasından  kısa bir süre sonra orduyu "itibarsızlaştıran" veya silahlı kuvvetler hakkında "yanlış bilgi" yayan açıklamaları yasakladı. Yasalar daha sonra ülke genelinde protestoları susturmak ve savaş karşıtı duyguları cezalandırmak için kullanıldı ve halihazırda yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Savaş karşıtlığı aile parçaladı: Rusya'dan kaçan baba ve yetimhaneye gönderilen kızının akıbeti belli oldu - 9
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