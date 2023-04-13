Savaş karşıtlığı aile parçaladı: Rusya'dan kaçan baba ve yetimhaneye gönderilen kızının akıbeti belli oldu

Rusya, Başkan Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de askerlerin Ukrayna'ya girmesi emrini vermesinin ardından silahlı kuvvetlerin itibarını sarsanlara ağır cezalar getirdi; bu yasalar muhalifleri, gazetecileri, aktörleri, müzisyenleri ve hatta komedyenlerin hapse girmesine yol açtı.
Geçtiğimiz Mart ayında ise 53 yaşındaki Alexei Moskalev ve 13 yaşındaki kızı Masha Moskaleva, geçen Moskova'nın güneyindeki Yefremov kasabasında, Moskaleva'nın altıncı sınıf resim dersinde savaş karşıtı bir resim çizmesi nedeniyle yerel kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekti.
Ardından Moskalev günler sonra Rus sosyal medya platformu Odnoklassniki'de yaptığı savaş karşıtı bir yorum nedeniyle Rus ordusunu "itibarsızlaştırmakla" suçlandı. Ardından Moskalev’in kızı Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri tarafından yetimhaneye gönderilirken, baba Belarus'a kaçtı.
Tüm dünya annesinin 7 yıl önce terk ettiği Masha ile babasıın akıbetini merak ederken, Alexei Moskalyov, geçen hafta Belarus'ta yakalanıp tutuklandı.
Rusya’da devlete ait RIA haber ajansının Belaruslu bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, kızı Masha'nın okulda savaş karşıtı resimler yapmasının ardından "Rus ordusunu itibarsızlaştırmak" suçundan hapse atılan Alexei Moskalyov, Belarus'tan Rusya'ya iade edildi.
Yetimhanede kalan Masha için ise Rus yetkilier, çocuğun velayetinin babasından alınması için dava açtı. Ancak, sosyal hizmetler yetkilisi Maria Lvova-Belova küçük kzıın annesi olga ile yeniden bir araya geldiğini duyurdu.
Lvova-Belova, "Masha ilk başta annesine gitmek istemedi ve yasal olarak onun görüşünün dikkate alınması gerekiyor. Anne ve kızı için her şeyin yolunda gitmesini umalım." paylaşımını yaptı.Lvova-Belova, ayrıca Masha ve annesinin bir yatakta oturup birbirlerinin gözlerine baktığı bir fotoğrafını paylaştı. Masha'nın velayet davası 20 Nisan'da görülecek.
Diğer taraftan, Rus yetkililer ülkenin Şubat 2022'de Ukrayna'yı saldırılarının başlamasından kısa bir süre sonra orduyu "itibarsızlaştıran" veya silahlı kuvvetler hakkında "yanlış bilgi" yayan açıklamaları yasakladı. Yasalar daha sonra ülke genelinde protestoları susturmak ve savaş karşıtı duyguları cezalandırmak için kullanıldı ve halihazırda yüzlerce kişi gözaltına alındı.