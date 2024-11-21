Savaş kızışıyor: Ukrayna'nın ABD ve İngiliz silahlarına karşı Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandığı iddiası

MENZİLİ 5 BİN 800 KİLOMETRE

Silah Kontrol Derneği'ne göre RS-26, 5 bin 800 kilometre menzile sahip.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada Rusya'nın Dnipro'ya bir ICBM (kıtalararası balistik füze) fırlattığını belirtmiş ancak füzenin türünü açıklamamıştı.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ne (CSIS) göre ilk kez 2012 yılında başarıyla test edilen RS-26'nın 12 metre uzunluğunda ve 36 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

RS-26'nın 800 kilogram nükleer savaş başlığı taşıyabildiği belirtildi.