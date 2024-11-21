Savaş kızışıyor: Ukrayna'nın ABD ve İngiliz silahlarına karşı Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandığı iddiası
Ukrayna basını, Rusya'nın Dnipro şehrini vurmak ı̇çı̇n RS-26 Rubezh kıtalararası balistik füzesı̇ kullandığını yazdı. 5 bin 800 km menzile sahip olan RS-26, 800 kilogram nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Rusya, savaşın başlangıcından beri bu füzeleri ilk kez kullandı. Rus lider Putin ise füzelerin kıtalararası olmadığını ifade ederek yeni orta menzilli balistik füze denemesi yaptıklarını söyledi. Moskova dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ABD'nin tedarik ettiği uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngiliz uzun menzilli Storm Shadow füzelerini Rus topraklarına ateşlediğini bildirmişti.
Ukrayna basını, yeni bir Rus saldırısına ilişkin dikkat çekici bir bilgi paylaştı.
Ukrayna gazetesi Ukrainska Pravda'nın isimsiz kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Rusya, bu sabah Ukrayna'nın Dnipro kentine hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda ilk kez RS-26 Rubezh kıtalararası balistik füzesinin kullanldığı belirtildi.