Savaş kızışıyor: Ukrayna'nın ABD ve İngiliz silahlarına karşı Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandığı iddiası

Ukrayna basını, Rusya'nın Dnipro şehrini vurmak ı̇çı̇n RS-26 Rubezh kıtalararası balistik füzesı̇ kullandığını yazdı. 5 bin 800 km menzile sahip olan RS-26, 800 kilogram nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Rusya, savaşın başlangıcından beri bu füzeleri ilk kez kullandı. Rus lider Putin ise füzelerin kıtalararası olmadığını ifade ederek yeni orta menzilli balistik füze denemesi yaptıklarını söyledi. Moskova dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ABD'nin tedarik ettiği uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngiliz uzun menzilli Storm Shadow füzelerini Rus topraklarına ateşlediğini bildirmişti.

Savaş kızışıyor: Ukrayna'nın ABD ve İngiliz silahlarına karşı Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandığı iddiası - 1

Ukrayna basını, yeni bir Rus saldırısına ilişkin dikkat çekici bir bilgi paylaştı.

Ukrayna gazetesi Ukrainska Pravda'nın isimsiz kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Rusya,  bu sabah Ukrayna'nın Dnipro kentine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ilk kez RS-26 Rubezh kıtalararası balistik füzesinin kullanldığı belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Savaş kızışıyor: Ukrayna'nın ABD ve İngiliz silahlarına karşı Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandığı iddiası - 2

"NÜKLEER YÜK TAŞIMIYOR"

Kiev, Rusya'nın fırlattığı kıtalararası füzede nükleer yük bulunmadığını açıkladı. 

Daha önce savaşta hiç kullanılmamış olan füzenin Astrahan'dan fırlatıldığı ve Ukrayna'nın orta kesimindeki Dnipro kentindeki kritik altyapıyı hedef aldığı belirtildi.

Ukrayna ordusu saldırının herhangi bir hasara yol açıp açmadığını belirtmedi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'nın füzeyi ateşleyip ateşlemediği sorusuna “Bu konuda söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

PUTİN'DEN YALANLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna üzerine fırlatılan füzelerin kıtalararası balistik füze olmadığını, yeni orta menzilli balistik füze denemesi yaptıklarını söyledi.

Savaş kızışıyor: Ukrayna'nın ABD ve İngiliz silahlarına karşı Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandığı iddiası - 3

MENZİLİ 5 BİN 800 KİLOMETRE

Silah Kontrol Derneği'ne göre RS-26, 5 bin 800 kilometre menzile sahip.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada Rusya'nın Dnipro'ya bir ICBM (kıtalararası balistik füze) fırlattığını belirtmiş ancak füzenin türünü açıklamamıştı.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ne (CSIS) göre ilk kez 2012 yılında başarıyla test edilen RS-26'nın 12 metre uzunluğunda ve 36 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

RS-26'nın 800 kilogram nükleer savaş başlığı taşıyabildiği belirtildi.

Savaş kızışıyor: Ukrayna'nın ABD ve İngiliz silahlarına karşı Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandığı iddiası - 4

AMERİKAN VE İNGİLİZ FÜZELERİ İLE SALDIRI

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarına ABD'nin tedarik ettiği uzun menzilli ATACMS füzeleri ile saldırdığını duyurmuştu.

Hava savunma sistemlerinin, fırlatılan altı füzeden beşini düşürdüğü belirtildi. Ukrayna'nın fırlattığı ATACMS füzelerinden birinin enkazının Bryansk bölgesinde askeri bir tesis bölgesine düştüğü aktarıldı.

Ayrıca Ukrayna'nın, İngiltere'den aldığı uzun menzilli Storm Shadow füzelerini Rusya'ya karşı ateşlediği bildirildi.

Savaş kızışıyor: Ukrayna'nın ABD ve İngiliz silahlarına karşı Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandığı iddiası - 5

PUTİN'DEN KRİTİK ONAY

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.

Savaş kızışıyor: Ukrayna'nın ABD ve İngiliz silahlarına karşı Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandığı iddiası - 6
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