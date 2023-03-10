Savaş ne zaman sona erecek? Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını sürdürmek için iki yıllık cephanesi var

"SOĞUK SAVAŞ YILLARI'NDA SİLAH BİRİKTİRDİ"

Paulavicius, sözlerine şöyle devam etti:

"“Rusya Soğuk Savaş'ın uzun yılları boyunca silah ve teçhizat biriktirdi. Şu an sahip olduğu kaynaklarla, bugünküyle aynı yoğunlukta bir savaşı iki yıl daha sürdürebileceğini tahmin ediyoruz. Rusya'nın savaşı ne kadar sürdürebileceği, İran ve Kuzey Kore gibi devletlerin Rus ordusuna vereceği desteğe de bağlı olacaktır."