Savaş ne zaman sona erecek? Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını sürdürmek için iki yıllık cephanesi var

Rusya-Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken, Türkiye de dahil olmak izere pek çok ülke diplomatik yollarla iki ülke arasındaki çatışmaların sona ermesini istiyor. Ancak, Litvanya Askeri İstihbarat Şefi Elegijus Paulavicius, “Rusya Soğuk Savaş'ın uzun yılları boyunca silah ve teçhizat biriktirdi. Kaynaklarının bugünküyle aynı yoğunlukta bir savaşı iki yıl daha sürdürebileceğini tahmin ediyoruz.” dedi. Paulavicius, ayrıca Rusya'nın öncelikli hedefinin Baltık Denizi bölgesindeki askeri varlığını yeniden inşa etmek olduğunu ve Rus askerlerinin Batı ile uzun vadeli bir çatışma için eğitildiğini söyledi.

Savaş ne zaman sona erecek? Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını sürdürmek için iki yıllık cephanesi var - 1

Litvanya’nın askeri istihbarat servisi, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı mevcut yoğunlukta iki yıl daha sürdürmek için yeterli kaynağa sahip olduğunu açıkladı.

Savaş ne zaman sona erecek? Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını sürdürmek için iki yıllık cephanesi var - 2

Moskova, Ukrayna'daki ‘özel askeri operasyonunu’ bir yıl önce güvenlik tehdidi ile mücadele etmek için başlattığını öne sürerken, Kiev ve Batı ise bunu bağımsız bir devlete boyun eğdirmek için gerçekleştirilen bir savaş olarak nitelendiriyor.

Savaş ne zaman sona erecek? Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını sürdürmek için iki yıllık cephanesi var - 3

Türkiye başta olmak üzere, birçok ülke çatışmaların  bir an önce bitmesi için diplomasi çalışmalarını sürdürürken, Litvanya istihbarat şefi Elegijus Paulavicius, "Rusya'nın şu anda sahip olduğu kaynaklar savaşı mevcut yoğunlukta iki yıl daha sürdürmeye yeter." dedi.

Savaş ne zaman sona erecek? Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını sürdürmek için iki yıllık cephanesi var - 4

"SOĞUK SAVAŞ YILLARI'NDA SİLAH BİRİKTİRDİ"

Paulavicius, sözlerine şöyle devam etti:

"“Rusya Soğuk Savaş'ın uzun yılları boyunca silah ve teçhizat biriktirdi. Şu an sahip olduğu kaynaklarla, bugünküyle aynı yoğunlukta bir savaşı iki yıl daha sürdürebileceğini tahmin ediyoruz. Rusya'nın savaşı ne kadar sürdürebileceği, İran ve Kuzey Kore gibi devletlerin Rus ordusuna vereceği desteğe de bağlı olacaktır."

Savaş ne zaman sona erecek? Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını sürdürmek için iki yıllık cephanesi var - 5

Diğer taraftan Paulavicius, Rus ve Çin hükümetleriyle bağlantılı bilgisayar korsanlarının 2022 yılında defalarca Litvanya hükümet bilgisayarlarına girmeye çalıştığını iddia etti.

Savaş ne zaman sona erecek? Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını sürdürmek için iki yıllık cephanesi var - 6

Litvanya askeri istihbarat şefi, "Rusya ve Çin,Litvanya'nın iç ve dış işleriyle ilgili uzun vadeli olarak bilgi toplamaya çalışıyor." dedi. Paulavicius, hackleme girişimlerinin başarılı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı.

Savaş ne zaman sona erecek? Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını sürdürmek için iki yıllık cephanesi var - 7

Avrupa Birliği'nde (AB)  Rusya'yı en sert eleştiren ülkelerden biri olan Litvanya, Tayvan'ın 2021'de fiili bir büyükelçilik açmasına izin vermesinin ardından Çin'in tepkisini çekmişti.

Savaş ne zaman sona erecek? Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını sürdürmek için iki yıllık cephanesi var - 8

"YAPTIRIMLAR RUS ORDUSUNU ETKİLEMİYOR"

Öte yandan Paulavicius, Batılı ülkelerin  yaptırımların Rusya'nın ordusunu finanse etme kabiliyetine zarar vermediğini, çünkü Rusya’da kamu parasının orduya aktarıldığı vurguladı. 

Savaş ne zaman sona erecek? Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını sürdürmek için iki yıllık cephanesi var - 9

"RUS ORDUSU BATI İLE UZUN VADELİ ÇATIŞMA İÇİN EĞİTİLİYOR"

Paulavicious, “Rusya, Batı teknolojilerini tedarik etmek için bir ‘uzun aracılar zinciri’ kullanıyor. Rus ordusu, Batı ile uzun vadeli bir çatışma için eğitiliyor. Rusya bu nedenle, Baltık Denizi bölgesindeki askeri varlığını yeniden inşa etme çabalarına öncelik verecektir."

Savaş ne zaman sona erecek? Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını sürdürmek için iki yıllık cephanesi var - 10

"Bu büyük ölçüde Ukrayna'daki savaşın süresine ve sonucuna bağlı olacaktır. Savaş ne kadar uzun ve maliyetli olursa, o kadar fazla zaman alacaktır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Savaş ne zaman sona erecek? Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını sürdürmek için iki yıllık cephanesi var - 11
Savaş ne zaman sona erecek? Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını sürdürmek için iki yıllık cephanesi var - 12

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