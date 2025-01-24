Savaş ömürlerinden çaldı: Gazze'de yaşam beklentisi 40 yıla düştü
İsrail saldırıları 15 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne ölüm ve yıkım getiriyor. Yeni bir araştırmaya göre, İsrail-Hamas savaşının ilk yılında Gazze'de yaşam beklentisi neredeyse yarı yarıya azaldı. Rapora göre Gazze'de ortalama bir insanın ömrü 75,5 yıldan 40,5 yıla düştü. Savaşın sağlık sisteminin çökmesine yol açtığı dönemde, veri eksikliği nedeniyle yalnızca savaş yaralanmalarından kaynaklanan ölümler incelenebildi. Bu da bölgedeki yaşam beklentisinin hesaplanandan çok daha düşük olabileceği anlamına geliyor.
ORTALAMA ÖMÜR YARI YARIYA AZALDI
İsrail ile Hamas arasındaki savaşın ilk yılında Gazze Şeridi'nde yaşam beklentisi neredeyse yarı yarıya azaldı.
Lancet dergisinde yayımlanan hakemli araştırmaya göre, savaş öncesi ortalama 75,5 yıl olan yaşam beklentisi, Ekim 2023 ile Eylül 2024 arasındaki dönemde 40,5 yıla düştü.