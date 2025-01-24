Savaş ömürlerinden çaldı: Gazze'de yaşam beklentisi 40 yıla düştü

CAN KAYBI 47 BİNİ AŞTI

Birleşmiş Milletler'in iki ay önce yayınladığı bir araştırmada, doğrulanan ölümlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in operasyonlarında çoğunluğu sivil olmak üzere 47 binden fazla kişinin öldüğünü bildirdi.