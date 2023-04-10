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"Savaş planları sızdırıldı" iddiası: Pentagon alarma geçti

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon son yıllardaki en büyük sızıntı ile karşı karşıya. Ukrayna-Rusya savaşına dair onlarca "çok gizli" ibareli belge sosyal medyaya sızdırıldı. Belgeler arasında Ukrayna'nın savaş planları da yer alıyor.

"Savaş planları sızdırıldı" iddiası: Pentagon alarma geçti - 1

Ukrayna savaşına dair "Çok gizli" ibareli belgeler sızdı, ABD savunma bakanlığı alarma geçti. Belgeler içinde haritalar, fotoğraflar, raporlar ve savaş planları yer alıyor.

ABD ve NATO'ya ait olduğu iddia edilen, ABD Genelkurmay Başkanlığı damgalı belgeler sosyal medyada paylaşıldı.

DÜNYA HABERLERİ

"Savaş planları sızdırıldı" iddiası: Pentagon alarma geçti - 2

Sızdırılan belgelerde Ukrayna'ya yapılan yardımların yanı sıra savaşın seyri ve tarafların kayıplarına ilişkin raporlar da bulunuyor.

"Savaş planları sızdırıldı" iddiası: Pentagon alarma geçti - 3

Belgelere göre, Savaşta 43 bin Rus askerinin öldüğü belirtiliyor. Bu, Rusya'nın 200 bin kayıp verdiği şeklindeki resmi açıklamalarla çelişiyor. Ukraynanınsa yaklaşık 70 bin askerini kaybettiği belirtiliyor.

"Savaş planları sızdırıldı" iddiası: Pentagon alarma geçti - 4

Ukrayna Ordusuna bağlı dokuz tugayın, ilkbaharda başlaması planlanan karşı taarruz için ABD tarafından gizlice eğitilip donatılacağından da bahsediliyor. Yüzlerce zırhlı araç ve 100 tank sevkiyatı da yapılacağı da sızdırılan bilgiler arasında.

"Savaş planları sızdırıldı" iddiası: Pentagon alarma geçti - 5

ABD medyası en az 100 belgenin sızdırıldığını yazdı. Ukrayna'da yaklaşık 200 NATO özel harekat personelinin de bulunduğu bilgisi dikkat çekiyor.

Ukrayna'nın elindeki S-300 füzelerinin 2 Mayıs'ta tükeneceği bilgisi de belgelerde yer alıyor.

"Savaş planları sızdırıldı" iddiası: Pentagon alarma geçti - 6

Belgelerin gerçek olup olmadığı da tartışılıyor. Rusya hesabına çalışan Wagner paralı asker grubunun silah satın almak için Türkiye'de temaslarda bulunmaya çalıştığı da öne sürüldü.

"Savaş planları sızdırıldı" iddiası: Pentagon alarma geçti - 7

FBI, devasa istihbarat çatlağı" olarak tanımlanan sızıntının boyutu ve kaynağını bulmak için soruşturma başlattı.

Ukrayna yönetimi ise sızıntının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti.

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