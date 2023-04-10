"Savaş planları sızdırıldı" iddiası: Pentagon alarma geçti

Ukrayna Ordusuna bağlı dokuz tugayın, ilkbaharda başlaması planlanan karşı taarruz için ABD tarafından gizlice eğitilip donatılacağından da bahsediliyor. Yüzlerce zırhlı araç ve 100 tank sevkiyatı da yapılacağı da sızdırılan bilgiler arasında.