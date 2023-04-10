"Savaş planları sızdırıldı" iddiası: Pentagon alarma geçti

Ukrayna savaşına dair "Çok gizli" ibareli belgeler sızdı, ABD savunma bakanlığı alarma geçti. Belgeler içinde haritalar, fotoğraflar, raporlar ve savaş planları yer alıyor.
ABD ve NATO'ya ait olduğu iddia edilen, ABD Genelkurmay Başkanlığı damgalı belgeler sosyal medyada paylaşıldı.
Sızdırılan belgelerde Ukrayna'ya yapılan yardımların yanı sıra savaşın seyri ve tarafların kayıplarına ilişkin raporlar da bulunuyor.
Belgelere göre, Savaşta 43 bin Rus askerinin öldüğü belirtiliyor. Bu, Rusya'nın 200 bin kayıp verdiği şeklindeki resmi açıklamalarla çelişiyor. Ukraynanınsa yaklaşık 70 bin askerini kaybettiği belirtiliyor.
Ukrayna Ordusuna bağlı dokuz tugayın, ilkbaharda başlaması planlanan karşı taarruz için ABD tarafından gizlice eğitilip donatılacağından da bahsediliyor. Yüzlerce zırhlı araç ve 100 tank sevkiyatı da yapılacağı da sızdırılan bilgiler arasında.
ABD medyası en az 100 belgenin sızdırıldığını yazdı. Ukrayna'da yaklaşık 200 NATO özel harekat personelinin de bulunduğu bilgisi dikkat çekiyor.
Ukrayna'nın elindeki S-300 füzelerinin 2 Mayıs'ta tükeneceği bilgisi de belgelerde yer alıyor.
Belgelerin gerçek olup olmadığı da tartışılıyor. Rusya hesabına çalışan Wagner paralı asker grubunun silah satın almak için Türkiye'de temaslarda bulunmaya çalıştığı da öne sürüldü.
FBI, devasa istihbarat çatlağı" olarak tanımlanan sızıntının boyutu ve kaynağını bulmak için soruşturma başlattı.
Ukrayna yönetimi ise sızıntının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti.