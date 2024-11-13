Savaş suçları tırmanıyor: İsrail askerleri emir komuta zincirini kırabilir mi?
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırısı, Filistinli sivillerin bir kez daha yerinden edilmesine ve insani bir krize yol açtı. Bazı İsrailliler, Gazze'ye yönelik son operasyonun savaş suçu teşkil ettiğine ve askerlerin reddetmek zorunda olduğu yasa dışı emirler olduğuna inanıyor. Askeri emirlere uymayı reddetme meselesi, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı günden beri en hassas konulardan biri olmaya devam ediyor.
İSRAİL KATLİAMLARI SÜRÜYOR
İsrail Savunma Kuvvetleri, dün Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya saldırarak 94'ten fazla kişiyi öldürdü.
Gazze Sağlık Bakanlığı, bir önceki hafta Gazze'de 343 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.
Birleşmiş Milletler belgelerine göre kayıpların çoğu kadın ve çocuk.