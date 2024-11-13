Savaş suçları tırmanıyor: İsrail askerleri emir komuta zincirini kırabilir mi?

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırısı, Filistinli sivillerin bir kez daha yerinden edilmesine ve insani bir krize yol açtı. Bazı İsrailliler, Gazze'ye yönelik son operasyonun savaş suçu teşkil ettiğine ve askerlerin reddetmek zorunda olduğu yasa dışı emirler olduğuna inanıyor. Askeri emirlere uymayı reddetme meselesi, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı günden beri en hassas konulardan biri olmaya devam ediyor.

Savaş suçları tırmanıyor: İsrail askerleri emir komuta zincirini kırabilir mi? - 1

İSRAİL KATLİAMLARI SÜRÜYOR

İsrail Savunma Kuvvetleri, dün Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya saldırarak 94'ten fazla kişiyi öldürdü.

Gazze Sağlık Bakanlığı, bir önceki hafta Gazze'de 343 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler belgelerine göre kayıpların çoğu kadın ve çocuk.

DÜNYA HABERLERİ

Savaş suçları tırmanıyor: İsrail askerleri emir komuta zincirini kırabilir mi? - 2

"YASA DIŞI BİR EMİR"

Bazı İsrailliler, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki eylemlerini, askerlerin yasadışı emirleri reddetmesini gerektiren bir "kara bayrak" olarak görüyor.

Tel Aviv Üniversitesi hukukçusu Eliav Lieblich, Netanyahu hükümetinin siyasi amaçlarla Filistinli sivilleri Gazze'nin kuzeyinden çıkarmayı planladığına dair haberler doğruysa, "bu açıkça yasadışı bir emirdir" diye yazdı.

Savaş suçları tırmanıyor: İsrail askerleri emir komuta zincirini kırabilir mi? - 3

"EMRİ YERİNE GETİRMEK YASAK"

Oxford Üniversitesi araştırma görevlisi ve siyaset teorisyeni Shai Agmon durumu, "Eğer ordu, Filistinlileri Gazze Şeridi'nin kuzeyinden, geri dönmelerine izin verme niyeti olmadan kovuyorsa, bu bir savaş suçudur ve açıkça yasadışı bir emirdir. İsrail ordusunun talimatlarına göre, böyle bir emri yerine getirmek yasaktır." ifadeleriyle açıkladı.

Savaş suçları tırmanıyor: İsrail askerleri emir komuta zincirini kırabilir mi? - 4

Emirlere uymayı reddetme meselesi İsrail'deki en hassas meselelerden biri olmaya devam ediyor.

Savaş suçları tırmanıyor: İsrail askerleri emir komuta zincirini kırabilir mi? - 5

Kendisini savaş sırasında suç teşkil eden eylemlerde bulunurken filme alan askerlerin, bunun hiçbir sonucu olmayacağını çok iyi bildikleri öne sürülüyor.

Savaş suçları tırmanıyor: İsrail askerleri emir komuta zincirini kırabilir mi? - 6

Askerlerin bir emri reddetmek için siyah bayrak doktrinini ne sıklıkla kullandığını söyleyen kamuya açık bir kaynak bulunmuyor.

Savaş suçları tırmanıyor: İsrail askerleri emir komuta zincirini kırabilir mi? - 7
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