Savaş suçları tırmanıyor: İsrail askerleri emir komuta zincirini kırabilir mi?

"EMRİ YERİNE GETİRMEK YASAK"

Oxford Üniversitesi araştırma görevlisi ve siyaset teorisyeni Shai Agmon durumu, "Eğer ordu, Filistinlileri Gazze Şeridi'nin kuzeyinden, geri dönmelerine izin verme niyeti olmadan kovuyorsa, bu bir savaş suçudur ve açıkça yasadışı bir emirdir. İsrail ordusunun talimatlarına göre, böyle bir emri yerine getirmek yasaktır." ifadeleriyle açıkladı.