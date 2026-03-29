Savaş tasarrufu! Mısır karanlığa büründü
29.03.2026 05:12
AA
İran Savaşı küresel piyasaları sarsmaya devam ederken, Mısır'da tasarruf önlemleri devreye girdi. Restoranlar, AVM'ler, sinema ve tiyatrolar ile düğün salonların saat 21.00'de kapatıldı. Sokak aydınlatmaları azaltıldı, kamunun elektrik ve yakıt kullanımı düşürüldü.
Mısır yönetimi, İsrail ve ABD'nin saldırılarıyla başlayan ve 1 ayı geride bırakan İran Savaşı nedeniyle küresel petrol fiyatlarında yaşanan artışın etkileriyle mücadele amacıyla enerji tüketimini azaltmaya yönelik bir dizi önlemi uygulamaya başladı.
Önlemler kapsamında ticari işletmeler, restoranlar, alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatrolar ile düğün salonları saat 21.00'de kapatıldı. Hükümet, perşembe ve cuma günleri ile resmi tatil ve bayram günlerinde kapanış saatinin 22.00 olacağını duyurdu.
Sokak aydınlatmaları azaltıldı, reklam panolarının aydınlatması yüzde 50, kamu araçlarına ayrılan yakıt yüzde 30 düşürüldü.
Bazı sokaklar, işletmeler ve restoranların kapanmasıyla karanlığa gömüldü. Yalnız erken kapanma kararından muaf tutulan eczaneler açık kaldı.
Kahire'nin merkezindeki 6 Ekim Köprüsü'nde yer alan reklam panolarının aydınlatmalarının da kapatıldığı da görüntülendi.
Mısır Başbakanlığı yeni idari başkentteki hükümet yerleşkesinin saat 18.00'de kapatılması ve yüksek miktarda dizel tüketen büyük ulusal projelerin 2 ay süreyle yavaşlatılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Önlemler kapsamında nisan başından itibaren her hafta pazar günleri uzaktan çalışma uygulamasına geçileceği ifade edildi.
Önlemlerin cumartesi akşamı itibarıyla bir ay süreyle uygulanacağı ve gerektiği halde uzatılabileceği ifade edildi.
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, enerji tasarrufu amacıyla 5 Nisan'dan itibaren bir ay süreyle kamu kurumları ve özel sektörde haftada bir gün uzaktan çalışma uygulanacağını belirtmişti.