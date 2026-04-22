Savaş yeniden başlarsa İran'ın elindeki dört büyük koz
22.04.2026 20:03
Son Güncelleme: 22.04.2026 20:08
NTV - Haber Merkezi
İran, ABD ve İsrail ile savaşın yeniden başlaması halinde elinde sahaya sürmek için yeni kozları olacağını belirtiyor. İngiliz Independent gazetesi, İran'ın elinde 4 büyük kozu sıraladı.
ABD ile İran arasındaki müzakereler başarısızlıkla sonuçlanırsa savaşın yeniden başlama ihtimali var.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, savaşın yeniden başlaması halinde kullanılmak üzere yeni kartlar hazırladıklarını söyledi.
İngiliz Independent gazetesi, İran'ın açacağı olası yeni kartları sıraladı.
BABÜLMENDEP BOĞAZI KAPATILABİLİR
Kartlardan ilki Babülmendep Boğazı'nın kapatılması.
32 kilometrelik boğaz Hint Okyanusu'nu Aden körfezi'ne, oradan da Kızıldeniz'e bağlıyor. Kızıldeniz ise Süveyş kanalıyla Akdeniz'e bağlanıyor.
Babülmendep Boğazı'nın bir yakasında Yemen, diğer yakasında Eritre ve Cibuti bulunuyor.
Gemilerin geçiş noktasının Yemen kıyısına yakınlığı nedeniyle İran destekli Husiler, asimetrik tehdit oluşturarak fiilen Babülmendep'i kontrol altında tutuyor.
Halen küresel ticaretin yüzde 12'si Babülmendep Boğazı'ndan geçiyor. Boğaz petrol sevkiyatı için de kritik önemde.
ABD Enerji Bilgi İdaresi'ne göre, 2025 yılında boğazdan her gün 4 milyon varil petrol geçti; bu da küresel toplamın yaklaşık yüzde 6'sına denk geliyor.
Husi Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin El Ezzi, "Eğer Babülmendep'i kapatırsak hiçbir güç açamaz" dedi.
Husiler, 2023'te Gazze savaşına tepki olarak Babülmendep Boğazı'nı İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gemilerine kapatmıştı. İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenlenmişti.
SİBER SALDIRILAR
Independent gazetesine göre İran'ın elindeki bir diğer kartsa siber saldırılar.
İstihbarat ajansları, İran bağlantılı grupların enerji ve su arıtma tesislerine siber saldırılar düzenleyebileceği uyarısı yapıyor.
SUİKASTLAR DÜZENLENEBİLİR
İran'ın elindeki üçüncü kartsa siyasi suikastlar.
Independent gazetesi, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve diğer üst düzey yetkililerin öldürülmesinin intikamını almak için harekete geçebileceğini yazdı.
İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine ait diplomatik temsilcilikler veya ticari misyonları hedef alabileceği belirtildi.
ABD ve müttefikleriyle bağlantılı kilit isimlere suikastlar düzenleyebileceği de vurgulandı.
KÖRFEZDE ENERJİ ALT YAPILARINA SALDIRILAR GÜNDEMDE
İran'ın elindeki bir diğer kartsa Körfezde enerji alt yapılarına yeni saldırılar
Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'ne göre İran savaşta füze ve dronların yüzde 83'ünü Körfez ülkelerine özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri'ne fırlattı.
Amerikan basınına göre İran saldırıları enerji altyapısına 58 milyar dolarlık hasar verdi.
İran, üretim tesisleri, rafineriler ve boru hatları gibi hedeflerin yanı sıra Körfez ülkelerinin petrol ve doğalgaz altyapısını da hedef aldı. İsrail ise İran'daki doğalgaz ve petrokimya tesislerine saldırdı.