Savaş yeniden başlarsa İran'ın elindeki dört büyük koz

İran'ın elindeki bir diğer kartsa Körfezde enerji alt yapılarına yeni saldırılar

Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'ne göre İran savaşta füze ve dronların yüzde 83'ünü Körfez ülkelerine özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri'ne fırlattı.

Amerikan basınına göre İran saldırıları enerji altyapısına 58 milyar dolarlık hasar verdi.

İran, üretim tesisleri, rafineriler ve boru hatları gibi hedeflerin yanı sıra Körfez ülkelerinin petrol ve doğalgaz altyapısını da hedef aldı. İsrail ise İran'daki doğalgaz ve petrokimya tesislerine saldırdı.