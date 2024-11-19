Savaşın bininci günü: Ukrayna'yı kurtarmak için çok mu geç?

CAN KAYBI 10 BİNİ AŞTI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Misyonu'na göre bin gündür devam eden savaşta en az 11 bin 743 Ukraynalı sivil öldü. Ancak bazı Ukraynalı yetkililer bu sayının çok daha yüksek olduğunu ileri sürüyor.