Savaşın bininci günü: Ukrayna'yı kurtarmak için çok mu geç?

Ukrayna'da savaşın bininci günü. Yorgun birlikler birçok cephede savaşıyor, Kiev sık sık insansız hava araçları ve füze saldırılarıyla sarsılıyor ve yetkililer Donald Trump'ın ikinci dönemine hazırlanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın gelecek yıl diplomatik yollarla sona erdirilmesi gerektiğini söylüyor. Savaşın sürdüğü 33 ay boyunca Rusya'nın hedefleri değişmezken, bu hedeflerin gerçekleşmesi ise Kiev için tam bir teslimiyet anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler'e göre 11 bin 743 Ukraynalı sivil bininci gününe giren savaşta hayatını kaybetti. Ukrayna'nın aylardır geri planda kaldığı savaş alanında oyunun kurallarının değişip değişmeyeceği ise belirsizliğini koyuyor.

Savaşın bininci günü: Ukrayna'yı kurtarmak için çok mu geç? - 1

NÜFUS DÖRTTE BİR ORANINDA AZALDI

Ukrayna'da tam ölçekli Rus işgalinin bininci günü.

Rus lider Vladimir Putin'in kara, deniz ve hava yoluyla işgal emri vererek 2. Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'nın gördüğü en büyük çatışmayı başlatmasından bu yana Ukrayna nüfusu dörtte bir oranında azaldı.

DÜNYA HABERLERİ

Savaşın bininci günü: Ukrayna'yı kurtarmak için çok mu geç? - 2

CAN KAYBI 10 BİNİ AŞTI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Misyonu'na göre bin gündür devam eden savaşta en az 11 bin 743 Ukraynalı sivil öldü. Ancak bazı Ukraynalı yetkililer bu sayının çok daha yüksek olduğunu ileri sürüyor.

Savaşın bininci günü: Ukrayna'yı kurtarmak için çok mu geç? - 3

ABD'DEN FÜZE İZNİ VE BERABERİNDE GETİRDİĞİ ENDİŞELER

ABD Başkanı Joe Biden, sıkıntıda olan ülkeye destek olmak için, ABD füzelerinin Rusya'nın daha derinlerindeki hedeflere karşı kullanılmasına izin verdi.

Askeri uzmanlar bu kararın 33 aydır devam eden savaşın gidişatını değiştirmeye tek başına yetmeyeceği konusunda uyarıyor.

Savaşın bininci günü: Ukrayna'yı kurtarmak için çok mu geç? - 4

OYUNUN KURALLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Uzmanlara göre Biden'ın bu adımı, Ukrayna'nın aylardır geri planda kaldığı savaş alanında oyunun kurallarını değiştirecek bir karar değil.

Ancak Trump'ın ocak ayında Beyaz Saray'a dönmesiyle birlikte bu politika değişimi tersine dönebilir.

Savaşın bininci günü: Ukrayna'yı kurtarmak için çok mu geç? - 5

"SAVAŞ ÖNÜMÜZDEKİ YIL BİTMELİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın gelecek yıl diplomatik yollarla savaşı bitirmek için elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Bin gündür devam eden savaşın sonucunda binlerce Ukrayna vatandaşı hayatını kaybetti, 6 milyondan fazla kişi ise yurtdışında mülteci olarak yaşıyor.

Ukraynalı lider, ülkesine uygun güvenlik garantileri sağlanmadan ateşkes görüşmelerine katılmayacağını da belirtti.

Savaşın bininci günü: Ukrayna'yı kurtarmak için çok mu geç? - 6

"KİEV İÇİN TESLİMİYET"

Putin ise Ukrayna'nın NATO'ya katılma hedeflerinden vazgeçmesi gerektiği konusunda ısrarcı.

Kremlin, son 33 ayda savaş hedeflerinin değişmediğini vurguluyor. Rusya'nın savaş hedefleri, Kiev için teslimiyet anlamına geliyor.

Savaşın bininci günü: Ukrayna'yı kurtarmak için çok mu geç? - 7

ABD YARDIMI TRUMP DÖNEMİNDE DE SÜRECEK Mİ?

Savaşı hızla sonlandıracağına dair söz veren ve bunu nasıl yapacağını açıklamayan Trump'ın geri dönüşü, ABD'nin askeri yardımının geleceğini sorgulatıyor ve savaşı sona erdirmek için müzakereler olasılığını gündeme getiriyor.

Savaşın bininci günü: Ukrayna'yı kurtarmak için çok mu geç? - 8

KUZEY KORELİ ASKERLER CEPHEDE

Kuzey Kore'nin top mermileri ve balistik füzeleri sayesinde güçlenen Rusya, cephe hattına 11 bin Kuzey Kore askeri konuşlandırdı.

Kiev, bu askerlerin Rusya'nın Kursk bölgesinin bir kısmını ele geçiren Ukrayna güçleriyle çatıştığını söylüyor.

Üst düzey Ukraynalı bir yetkili, Pyongyang'ın savaşın ilerleyen günlerinde 100 bin asker daha gönderme kapasitesine sahip olduğunu öne sürdü.

Savaşın bininci günü: Ukrayna'yı kurtarmak için çok mu geç? - 9

RUSYA'DAN SON AYLARIN EN BÜYÜK SALDIRISI

Ukrayna, Rusya'nın bölgeye 50 bin asker yığdığını belirtirken, Kremlin güçleri de 2022'den bu yana ülkenin doğusunda en hızlı kazanımları elde ediyor.

Kışın kapıya dayanmasıyla birlikte Moskova, pazar günü bir kez daha Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırdı.

Ağustos ayından bu yana gerçekleştirilen en büyük hava saldırısında 120 füze ve 90 insansız hava aracı kullanıldı.

Savaşın bininci günü: Ukrayna'yı kurtarmak için çok mu geç? - 10

UKRAYNA'NIN SAVAŞ EKONOMİSİ

ABD'nin Rusya içindeki askeri hedeflerin Amerikan yapımı silahlarla vurulmasına izin vermesinin yanı sıra, dışarıdan mali ve askeri yardımı da hayati önem taşıyor.

Ukrayna ekonomisi, üst üste iki yıl ılımlı büyüme kaydetmesine rağmen, işgalden önceki büyüklüğünün yalnızca yüzde 78'ine ulaşabildi.

Savaşın bininci günü: Ukrayna'yı kurtarmak için çok mu geç? - 11
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