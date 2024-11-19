Savaşın bininci günü: Ukrayna'yı kurtarmak için çok mu geç?
Ukrayna'da savaşın bininci günü. Yorgun birlikler birçok cephede savaşıyor, Kiev sık sık insansız hava araçları ve füze saldırılarıyla sarsılıyor ve yetkililer Donald Trump'ın ikinci dönemine hazırlanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın gelecek yıl diplomatik yollarla sona erdirilmesi gerektiğini söylüyor. Savaşın sürdüğü 33 ay boyunca Rusya'nın hedefleri değişmezken, bu hedeflerin gerçekleşmesi ise Kiev için tam bir teslimiyet anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler'e göre 11 bin 743 Ukraynalı sivil bininci gününe giren savaşta hayatını kaybetti. Ukrayna'nın aylardır geri planda kaldığı savaş alanında oyunun kurallarının değişip değişmeyeceği ise belirsizliğini koyuyor.
NÜFUS DÖRTTE BİR ORANINDA AZALDI
Ukrayna'da tam ölçekli Rus işgalinin bininci günü.
Rus lider Vladimir Putin'in kara, deniz ve hava yoluyla işgal emri vererek 2. Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'nın gördüğü en büyük çatışmayı başlatmasından bu yana Ukrayna nüfusu dörtte bir oranında azaldı.