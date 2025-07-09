Savaşın en büyüğü: Trump’ın silah kararı sonrası Kiev'e füzeler yağdı

Ukrayna, savaşın başından bu yana en büyük hava saldırısına maruz kaldı. Saldırı öncesinde ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin'i sert sözlerle eleştirmiş ve Ukrayna'ya askeri yardımın devam edeceğini açıklamıştı.

Savaşın en büyüğü: Trump’ın silah kararı sonrası Kiev'e füzeler yağdı - 1

728 İHA, 13 BALİSTİK FÜZE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin Rusya’dan bugüne kadar görülen en büyük hava saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

Çoklu dalgalar halinde düzenlenen saldırılarda Ukrayna genelindeki şehirlere 728 insansız hava aracı (İHA) ile 13 balistik füze isabet etti.

Zelenski, saldırıyı “çok anlamlı” olarak niteleyerek, “Bu, barışı sağlamak ve ateşkes için yoğun çabaların gösterildiği bir dönemde gerçekleşiyor. Ancak Rusya bu çabaların hepsini reddetmeye devam ediyor.” dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Savaşın en büyüğü: Trump’ın silah kararı sonrası Kiev'e füzeler yağdı - 2

RUSYA'YI MEMNUN ETMEYEN AÇIKLAMALAR

Gece saatlerinde düzenlenen saldırı, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya silah yardımının yeniden başlatılacağını açıklamasının ardından geldi.

Trump’ın bu açıklaması, geçen hafta alınan yardım askıya alma kararının tersine bir adım olarak değerlendirildi.

ABD medyası, askıya alma kararından Trump’ın haberdar olmadığını öne sürmüştü.

Savaşın en büyüğü: Trump’ın silah kararı sonrası Kiev'e füzeler yağdı - 3

PUTİN'İ SERT ELEŞTİRDİ

Trump, salı günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik artan bir memnuniyetsizlik dile getirdi.

ABD Başkanı, “Putin bizi çok fazla saçmalıkla uğraştırıyor, dürüst olmak gerekirse. Bize karşı hep nazik ama bunun hiçbir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise bu açıklamalara yanıtında, “Bu konuda oldukça sakiniz. Trump genel olarak sert bir dil kullanır, ifadeleri böyledir” dedi.

Savaşın en büyüğü: Trump’ın silah kararı sonrası Kiev'e füzeler yağdı - 4

"TAM GAZ DEVAM ETMEK İSTİYOR"

Trump ve Putin’in düzenli olarak temas halinde olduğu biliniyor, ancak bu görüşmeler şimdiye kadar Ukrayna’da ateşkes sağlanması konusunda somut bir sonuca ulaşmadı. Trump, daha önce “bir günde ateşkesi sağlayabileceğini” iddia etmişti.

Geçen hafta Putin’le yaptığı telefon görüşmesinin ardından Trump, “Çok mutsuzum” demiş ve Putin için, “Tam gaz devam etmek istiyor, insanları öldürmeye devam ediyor, bu hiç iyi değil,” ifadelerini kullanmıştı.

Savaşın en büyüğü: Trump’ın silah kararı sonrası Kiev'e füzeler yağdı - 5

10 PATRIOT FÜZESİ İDDİASI

Trump’ın bu eleştirileri, aynı zamanda kendi yönetiminin Ukrayna’ya askeri yardımı askıya alma kararını duyurmasıyla eş zamanlı geldi. 

Kararın tersine çevrilmesiyle birlikte, Ukrayna’ya 10 adet Patriot füzesinin gönderilmesi gündeme geldi.

Ukrayna, Rusya’nın artan füze ve İHA saldırılarını püskürtmek için bu önleyici sistemlere güveniyor.

Ülkenin doğusu ve başkent Kiev sık sık ateş altında kalsa da, Rusya’nın saldırılarından Ukrayna’nın hiçbir köşesi muaf değil.

DAHA FAZLA GÖSTER