Savaşın en büyüğü: Trump’ın silah kararı sonrası Kiev'e füzeler yağdı

PUTİN'İ SERT ELEŞTİRDİ

Trump, salı günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik artan bir memnuniyetsizlik dile getirdi.

ABD Başkanı, “Putin bizi çok fazla saçmalıkla uğraştırıyor, dürüst olmak gerekirse. Bize karşı hep nazik ama bunun hiçbir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise bu açıklamalara yanıtında, “Bu konuda oldukça sakiniz. Trump genel olarak sert bir dil kullanır, ifadeleri böyledir” dedi.