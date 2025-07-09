Savaşın en büyüğü: Trump’ın silah kararı sonrası Kiev'e füzeler yağdı
Ukrayna, savaşın başından bu yana en büyük hava saldırısına maruz kaldı. Saldırı öncesinde ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin'i sert sözlerle eleştirmiş ve Ukrayna'ya askeri yardımın devam edeceğini açıklamıştı.
728 İHA, 13 BALİSTİK FÜZE
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin Rusya’dan bugüne kadar görülen en büyük hava saldırısına maruz kaldığını açıkladı.
Çoklu dalgalar halinde düzenlenen saldırılarda Ukrayna genelindeki şehirlere 728 insansız hava aracı (İHA) ile 13 balistik füze isabet etti.
Zelenski, saldırıyı “çok anlamlı” olarak niteleyerek, “Bu, barışı sağlamak ve ateşkes için yoğun çabaların gösterildiği bir dönemde gerçekleşiyor. Ancak Rusya bu çabaların hepsini reddetmeye devam ediyor.” dedi.