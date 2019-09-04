Savaşın en büyük göçü (On binlerce mülteci daha gelebilir)

Halihazırda 3.5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, bu saldırıların neden olabileceği sonuçlardan dolayı çok endişeli. Saldırılardaki son tırmanış, bundan sonra da on binlerce Suriyeli mültecinin daha Türkiye sınırının öte yanında sığınma talebinde bulunmasına neden olabilir.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde kontrolü altındaki bölgelerde hızlı bir şekilde ek mülteci kamplan inşa etmesi ve Türkiye'nin içindeki mevcut mülteci kamplarının da kapasitesini arttırması için çabuk hareket etmesi gerekiyor.