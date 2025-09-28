Savaşın en büyük saldırısı: Kiev'e bombalar yağdı, Polonya jetleri havalandı
Rus insansız hava araçlarının başkent Kiev'e saldırısında en az dört kişi öldü, şehirde büyük yıkım meydana geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha, bombardıman sonrası Putin'e, ekonomik tehdit içerikli bir mesaj gönderdi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev, bu sabah erken saatlerde yoğun drone ve füze bombardımanına maruz kaldı.
Reuters haber ajansına göre bağımsız gözlemciler, bunun, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'nın başkenti ve çevresine yönelik en büyük Rus saldırılarından biri olduğunu söyledi.
Şehirde en az dört kişinin öldüğü bildirildi. Kiev askeri idaresinin başkanı Timur Tikaşenko, hayatını kaybedenlerden birinin 12 yaşındaki bir kız çocuğu olduğunun tespit edildiğini ancak bu bilginin resmi olarak doğrulanmadığını söyledi. En az 37 kişinin de saldırılarda yaralandığıı bildirildi.