Savaşın en büyük saldırısı: Kiev'e bombalar yağdı, Polonya jetleri havalandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev, bu sabah erken saatlerde yoğun drone ve füze bombardımanına maruz kaldı.

Reuters haber ajansına göre bağımsız gözlemciler, bunun, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'nın başkenti ve çevresine yönelik en büyük Rus saldırılarından biri olduğunu söyledi.

Şehirde en az dört kişinin öldüğü bildirildi. Kiev askeri idaresinin başkanı Timur Tikaşenko, hayatını kaybedenlerden birinin 12 yaşındaki bir kız çocuğu olduğunun tespit edildiğini ancak bu bilginin resmi olarak doğrulanmadığını söyledi. En az 37 kişinin de saldırılarda yaralandığıı bildirildi.