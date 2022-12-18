Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yılbaşı hazırlıkları

Savaş sırasında herhangi bir büyük kutlamaya karşı olduğunu anlatan Anastasya, Noel'in yaklaştığını hatırlatan bazı sembollerin özellikle çocuklar için son derece önemli olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi;

"Savaşa rağmen, çocuklara geleceğin parlak olacağını göstermek için bu tür küçük semboller önemlidir. Bu, bizim bir geleceğimizin olacağını ve ayakta duracağımızı gösteriyor."