Savaşın içine doğdular: "Suriye'nin yalnız ve kayıp çocukları"
Savaşın içine doğan Suriyeli çocuklar, geçmişlerinin travmalarıyla baş etmeye çalışıyor. Gönüllülerden oluşan eğitimciler ve ruh sağlığı uzmanları, çocukları ani gelen huzur ortamına alıştırmaya çalışıyor. Suriye genelinde 7,5 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğu tahmin edilirken, çocuklar moloz ve bomba kraterleri arasındaki boşluklarda oynamaya devam ediyor. Savaştan önce Suriye'deki çocukların neredeyse tamamı okula kayıtlıydı. Bugün ise kayıt oranları dünyanın en düşükleri arasında. İşte Suriye'nin özgüvensiz, sessiz, yalnız ve kayıp çocukları...
ANİ,DEN GELEN BARIŞ
Doğdukları günden itibaren sadece savaş görmüş olan Suriyeli çocuklar, aniden gelen barışa uyum sağlamaya çalışıyor.
Suriye'nin yeni yönetimi, okullarda müfredatı yeniden şekillendirirken, bildikleri tek şey savaş olan öğrenciler kendi geçmişlerinin travmalarıyla baş etmeye çalışıyor.
Eğitimciler ve ruh sağlığı uzmanları çocukların ihtiyaçlarını ve bunların nasıl ele alınacağını değerlendiriyor.