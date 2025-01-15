Savaşın içine doğdular: "Suriye'nin yalnız ve kayıp çocukları"

Savaşın içine doğan Suriyeli çocuklar, geçmişlerinin travmalarıyla baş etmeye çalışıyor. Gönüllülerden oluşan eğitimciler ve ruh sağlığı uzmanları, çocukları ani gelen huzur ortamına alıştırmaya çalışıyor. Suriye genelinde 7,5 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğu tahmin edilirken, çocuklar moloz ve bomba kraterleri arasındaki boşluklarda oynamaya devam ediyor. Savaştan önce Suriye'deki çocukların neredeyse tamamı okula kayıtlıydı. Bugün ise kayıt oranları dünyanın en düşükleri arasında. İşte Suriye'nin özgüvensiz, sessiz, yalnız ve kayıp çocukları...

Savaşın içine doğdular: "Suriye'nin yalnız ve kayıp çocukları" - 1

ANİ,DEN GELEN BARIŞ

Doğdukları günden itibaren sadece savaş görmüş olan Suriyeli çocuklar, aniden gelen barışa uyum sağlamaya çalışıyor.

Suriye'nin yeni yönetimi, okullarda müfredatı yeniden şekillendirirken, bildikleri tek şey savaş olan öğrenciler kendi geçmişlerinin travmalarıyla baş etmeye çalışıyor.

Eğitimciler ve ruh sağlığı uzmanları çocukların ihtiyaçlarını ve bunların nasıl ele alınacağını değerlendiriyor.

DÜNYA HABERLERİ

Savaşın içine doğdular: "Suriye'nin yalnız ve kayıp çocukları" - 2

BASKI GİTTİ, NEŞE GELDİ

Esad rejiminin baskısı altında ebeveynler, evde çok özgürce konuşurlarsa çocuklarının ev dışında duyduklarını tekrarlayabileceklerinden endişe ediyorlardı.

Savaştan etkilenen çocukları desteklemek için kurulan bir yardım kuruluşu olan INARA, çocukları ani gelen huzur ortamına alıştırmaya çalışıyor.

Esad'ın Suriye'den kaçtığı günlerde Şam, uzun süredir ezilenlerin neşesi ve öfkesiyle çalkalandı.

Birçok aile, kayıp yakınlarının muhtemelen öldüğünü öğrendi. Çatışma hatlarıyla ayrılan insanlar yeniden bir araya geldi.

Savaşın içine doğdular: "Suriye'nin yalnız ve kayıp çocukları" - 3

"YOKSUNLUĞUN PSİKOLOJİK BEDELİ"

UNICEF, Suriye genelinde 7,5 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor.

Yoksunluğun psikolojik bedeli, Şam'ın parçalanmış banliyölerinde ağır bir şekilde hissediliyor.

Savaşın içine doğdular: "Suriye'nin yalnız ve kayıp çocukları" - 4

ÖLÜM VE YARALANMA RİSKİ VAR

Suriye'de çocuklar moloz ve bomba kraterleri arasındaki boşluklarda oynuyor. Küçük oğlanlar şişme ceketler giyiyor ama çorap giymiyor, ısınmak için lastik yakıyorlar.

Mayın temizleme kuruluşları, çocukların patlamamış mühimmatlardan dolayı hala ölüm veya yaralanma riski altında olduğu konusunda uyarıyor.

Savaşın içine doğdular: "Suriye'nin yalnız ve kayıp çocukları" - 5

SURİYE'DE ÇOCUKLAR OKULA GİTMİYOR

Öğretmenler ise öğrencilerinin içine kapanık veya aşırı gürültücü olduğunu söylüyor. Çoğunun özgüvenleri düşük ve odaklanmakta zorluk çekiyorlar.

Savaştan önce Suriye'deki çocukların neredeyse tamamı okula kayıtlıydı. Bugün, kayıt oranı dünyanın en düşükleri arasında.

Savaşın içine doğdular: "Suriye'nin yalnız ve kayıp çocukları" - 6

ÇALIŞMAK İÇİN OKULU BIRAKTILAR

Eğitimciler, eğitim kalitesinin düştüğünü ve ikinci sınıf öğrencileri kadar küçük öğrencilerin çalışmak veya bakım rolleri üstlenmek için okulu bırakma baskısıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Savaşın içine doğdular: "Suriye'nin yalnız ve kayıp çocukları" - 7

GÖNÜLLÜLER SORUNUN BOYUTUNU DEĞERLENDİRİYOR

Rejimin çöküşünün hızı, bu korkuyla büyüyen çocuklar için gerçeküstü ve şaşırtıcı oldu.

INARA gönüllülerinden ve psikologlardan oluşan bir grup, çocukların karşılanmamış ihtiyaçlarının kapsamını değerlendirmeye başlayabilmeleri için bir oyun alanı açtı.

Savaşın içine doğdular: "Suriye'nin yalnız ve kayıp çocukları" - 8
Savaşın içine doğdular: "Suriye'nin yalnız ve kayıp çocukları" - 9
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