Savaşın içine doğdular: "Suriye'nin yalnız ve kayıp çocukları"

ANİ,DEN GELEN BARIŞ

Doğdukları günden itibaren sadece savaş görmüş olan Suriyeli çocuklar, aniden gelen barışa uyum sağlamaya çalışıyor.

Suriye'nin yeni yönetimi, okullarda müfredatı yeniden şekillendirirken, bildikleri tek şey savaş olan öğrenciler kendi geçmişlerinin travmalarıyla baş etmeye çalışıyor.

Eğitimciler ve ruh sağlığı uzmanları çocukların ihtiyaçlarını ve bunların nasıl ele alınacağını değerlendiriyor.