Savaşla geçen bir yıl: Dünya ülkeleri Filistin için ayakta

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ve Lübnan'daki saldırıları dünyanın dört bir yanında tepki çekmeye devam ediyor. Savaşın birinci yıl dönümü yaklaşırken dünyanın her yerinde binlerce kişi, Filistin'e destek için sokaklara döküldü. ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi çok sayıda ülkenin vatandaşları savaş birinci yılını doldururken Filistin ve Lübnan için tek yürek haline geldi. Göstericiler, İsrail'in soykırım politikasına tepki göstererek acil ateşkes çağrısında bulundu.

Savaşla geçen bir yıl: Dünya ülkeleri Filistin için ayakta - 1

BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının birinci yıl dönümüne yaklaşılırken, binlerce protestocu cumartesi günü dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde sokaklara döküldü.

Göstericiler Gazze ve Ortadoğu'da dökülen kanın durdurulmasını talep etti.

Yaklaşık 40 bin Filistin yanlısı gösterici Londra'nın merkezinde yürürken binlercesi Paris, Roma, Manila, Cape Town ve New York'ta toplandı.

DÜNYA HABERLERİ

Savaşla geçen bir yıl: Dünya ülkeleri Filistin için ayakta - 2

LONDRA'NIN KALBİNDE FİLİSTİN PROTESTOSU

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Russell Meydanı'nda toplanan eylemciler, yaklaşık 3 kilometrelik güzergahı takip ederek Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'na doğru yürüdü.

Göstericiler burada da İsrail saldırılarına tepki göstererek, "Nehirden denize Filistin özgür olacak", "Elini Gazze'den çek, elini Lübnan'dan çek" ve "Hemen ateşkes" sloganları attı.

Savaşla geçen bir yıl: Dünya ülkeleri Filistin için ayakta - 3

NEW YORK SOKAKLARINDA BİR YILLIK DİRENİŞ

Geçtiğimiz yıl Gazze'de yaşanan katliam ve yıkımın boyutu, ABD'deki üniversitelerde haftalarca Filistin yanlısı protestoları beraberinde getirmişti.

İsrail'in Gazze'de bir yıldır süren soykırımı, New York'ta yaklaşık binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Göstericiler, "Bir yıldır süren soykırıma karşı bir yıldır süren direniş" pankartlarıyla New York'un ünlü Times Square meydanında buluştu.

Savaşla geçen bir yıl: Dünya ülkeleri Filistin için ayakta - 4

"AYAĞA KALKACAKSINIZ"

Times Meydanı'nda siyah-beyaz kefiye takan protestocular, "Gazze ve Lübnan, ayağa kalkacaksınız, halk sizin yanınızda" sloganları attı.

İsrail'e karşı silah ambargosu uygulanmasını talep eden pankartlar taşıdılar.

Savaşla geçen bir yıl: Dünya ülkeleri Filistin için ayakta - 5

"GAZZE'YE BOMBALAR YAĞIYOR"

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan on binlerce gösterici, "Siz alışveriş yaparken Gazze'ye bombalar yağıyor" ve "Gazze'de soykırımı durdurun" gibi sloganlar attı.

Gösteride çok sayıda New York Polis Teşkilatı (NYPD) üyesinin hazır bulunduğu görüldü.

Savaşla geçen bir yıl: Dünya ülkeleri Filistin için ayakta - 6

"ALMANYA FİNANSE EDİYOR, İSRAİL BOMBALIYOR"

Almanya'nın başkenti Berlin’de İsrail soykırımını protesto etmek üzere düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Berlin Emniyet Teşkilatı binası önünde toplanan göstericiler, daha sonra Filistin ve Lübnan bayraklarıyla yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterilen eylemde, “Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor”, "Filistin’e özgürlük”, “Terörist İsrail”, "Boykot İsrail" ve "Soykırımı durdurun” sloganları atıldı.

Savaşla geçen bir yıl: Dünya ülkeleri Filistin için ayakta - 7

ALMANYA'DA PROTESTOLARA POLİS ENGELİ

Göstericiler üzerinde “İsrail’in kanlı soykırımını durdurun. Ateşkes şimdi”, “Filistin ve Lübnan'da sudan fazla kan akıyor”, “Demokrasinin şiddete değil, saygıya ihtiyacı var”, “Bizimle olman için Müslüman olmana gerek yok, İnsan olman yeterli” ve "Filistin özgür kalacak” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Eylemde yapılan konuşmalarda bir yıldan beri devam eden Filistin’e destek gösterilerine polisin sebepsiz müdahale ettiği vurgulandı.

Eylemciler, polisin baskılarına boyun eğmeyeceklerini ve gösterilerin bundan sonra da süreceğini açıkladı.

Savaşla geçen bir yıl: Dünya ülkeleri Filistin için ayakta - 8

ROMA SOKAKLARINDA 6 BİN FİLİSTİN DESTEKÇİSİ

İtalya'nın başkenti Roma'da, Filistin'e destek için toplanan göstericiler ve kolluk kuvvetleri arasında çatışmalar çıktı.

Polis ekipleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile göstericilere müdahale etti. 

Yaklaşık 6 bin protestocu, savaşın 7 Ekim'deki yıldönümü öncesinde şehir merkezinde toplanarak eylem yasağına meydan okudu.

Savaşla geçen bir yıl: Dünya ülkeleri Filistin için ayakta - 9

"KATİL NETANYAHU"

Göstericiler, İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'daki saldırıları ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi, Filistinlilere destek ve dayanışmalarını ifade etti.

İsrail'i protesto eden göstericiler, sık sık "Özgür Filistin", "Soykırım dursun", Filistin'e özgürlük", "Katil, terörist, siyonist devlet İsrail", "Katil Netanyahu" ve "Katil Meloni" sloganları attı.

Savaşla geçen bir yıl: Dünya ülkeleri Filistin için ayakta - 10

İTALYAN POLİSİNDEN SERT MÜDAHALE

Güvenlik güçleri, geniş önlemler alarak Ostiense Meydanı'nın çıkışlarını kapattı. Göstericiler de bir süre sonra meydan içinde yürüyüşe geçti.

Meydandan çıkmak isteyen göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi ve şiddetli bir arbede yaşandı.

Arbede sırasında bazı göstericilerin şişeler atması üzerine güvenlik güçleri de biber gazı ve tazyikli su sıktı.

Güvenlik güçleri, biber gazıyla birlikte coplu müdahalede bulunarak meydandaki göstericileri dağıttı.

Savaşla geçen bir yıl: Dünya ülkeleri Filistin için ayakta - 11

İSPANYA'DA 50 ŞEHİR FİLİSTİN İÇİN BİR ARADA

İspanya'da 5-7 Eylül tarihleri arasında Madrid, Barselona, Bilbao, Zaragoza, Valensiya, Granada, Malaga, Cadiz, Sevilya, Santander, Salamanca ve Büyük Kanarya gibi 50'den fazla şehirde Filistin'e destek gösterileri yapılacağı duyuruldu.

Savaşla geçen bir yıl: Dünya ülkeleri Filistin için ayakta - 12

"NEHİRDEN DENİZE FİLİSTİN KAZANACAK"

Başkent Madrid'de kent merkezinde başlayan ve Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

"Bu bir savaş değil soykırım", "Sessiz kalma soykırıma ortak olma", "Nehirden denize Filistin kazanacak", "Katil Netanyahu", "İsrail'in suç ortakları ABD ve AB" sloganları ve dövizleri gösteride öne çıktı.

Savaşla geçen bir yıl: Dünya ülkeleri Filistin için ayakta - 13

FRANSA'DA KALABALIKLAR FİLİSTİN İÇİN YÜRÜDÜ

Filistin destekçileri Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösteren binlerce gösterici, Clichy Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları ile "İsrail'i silahlandırmaya son verin" ve "Emperyalizme karşı direniş" yazılı afişler taşıyan göstericiler, "Yaşasın Filistin" ve "Hepimiz Beyrut'un evlatlarıyız" sloganları attı.

Savaşla geçen bir yıl: Dünya ülkeleri Filistin için ayakta - 14

"SİLAH SEVKİYATINI DURDURUN"

Omuzlarında siyah ve kırmızı renklerde kefiye takan göstericiler, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasını talep etti.

Gösterici Lina Bertin, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir yıldır devam etmesini "utanç verici" bulduğunu belirtti.

DAHA FAZLA GÖSTER