Savaşla geçen bir yıl: Dünya ülkeleri Filistin için ayakta

ALMANYA'DA PROTESTOLARA POLİS ENGELİ

Göstericiler üzerinde “İsrail’in kanlı soykırımını durdurun. Ateşkes şimdi”, “Filistin ve Lübnan'da sudan fazla kan akıyor”, “Demokrasinin şiddete değil, saygıya ihtiyacı var”, “Bizimle olman için Müslüman olmana gerek yok, İnsan olman yeterli” ve "Filistin özgür kalacak” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Eylemde yapılan konuşmalarda bir yıldan beri devam eden Filistin’e destek gösterilerine polisin sebepsiz müdahale ettiği vurgulandı.

Eylemciler, polisin baskılarına boyun eğmeyeceklerini ve gösterilerin bundan sonra da süreceğini açıkladı.