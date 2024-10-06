Savaşla geçen bir yıl: Dünya ülkeleri Filistin için ayakta
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ve Lübnan'daki saldırıları dünyanın dört bir yanında tepki çekmeye devam ediyor. Savaşın birinci yıl dönümü yaklaşırken dünyanın her yerinde binlerce kişi, Filistin'e destek için sokaklara döküldü. ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi çok sayıda ülkenin vatandaşları savaş birinci yılını doldururken Filistin ve Lübnan için tek yürek haline geldi. Göstericiler, İsrail'in soykırım politikasına tepki göstererek acil ateşkes çağrısında bulundu.
BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının birinci yıl dönümüne yaklaşılırken, binlerce protestocu cumartesi günü dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde sokaklara döküldü.
Göstericiler Gazze ve Ortadoğu'da dökülen kanın durdurulmasını talep etti.
Yaklaşık 40 bin Filistin yanlısı gösterici Londra'nın merkezinde yürürken binlercesi Paris, Roma, Manila, Cape Town ve New York'ta toplandı.