Savaşla geçen bir yıl: Gazze'de hayatlar enkaz altında
Bir yıldır devam eden savaşın ardından Gazzeliler harabeye dönen şehirdeki tonlarca molozla nasıl başa çıkacaklarını merak ediyor. Birleşmiş Milletler tahminleri, enkazın temizlenmesinin en az 14 yıl alacağını ve 1,2 milyar dolara mal olacağını öngörüyor. Artık yollarda, tozlu dar patikalarda ve bir zamanlar işlek olan kaldırımların üzerinde enkaz yığınları yükseliyor. Şehirde yaşayan Filistinlilerin hayatını kurtarmak için ise temizleme çalışmalarının bir an önce başlatılması gerekiyor.
42 MİLYON TONLUK HARABE
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde hala bir şekilde ayakta durmayı başaran paramparça yapılar ve yerle bir olmuş binalar da dahil olmak üzere 42 milyon tondan fazla enkaz olduğunu tahmin ediyor.