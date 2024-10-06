Savaşla geçen bir yıl: Gazze'de hayatlar enkaz altında

YIKILAN ŞEHİR SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

DSÖ Sözcüsü Bisma Akbar, tozun "önemli bir endişe" olduğunu, su ve toprağı kirleterek akciğer hastalıklarına yol açabileceğini aktardı.

Doktorlar önümüzdeki yıllarda metallerden dolayı kanser ve doğum kusurlarında artış yaşanmasından endişe ediyor.

Yılan ve akrep ısırıkları ile kum sineklerinden kaynaklanan cilt enfeksiyonları da bir diğer endişe kaynağını oluşturuyor.